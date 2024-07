Liebe Menschen in der Community, die eine Migrationsgeschichte mitbringen, also egal ob persönlich zugewandert oder nur in der Familie eine Migrationsgeschichte, egal ob Staatsbürger:in oder nicht Staatsbürger:in, anerkannte oder (noch) nicht anerkannte Asylwerber:in oder aus anderen Gründen zugewandert – diese Frage geht an euch!

Findet ihr die Community und das Forum sind vielfältig genug und repräsentieren auch migrantische Communities ausreichend? Wie wohl fühlt ihr euch mit den Diskussionen im STANDARD-Forum? Könnt ihr immer ausreichend zu Wort kommen und eure Meinung äußern? Seht ihr manche Diskussion und/oder den Diskussionsstil eher kritisch (Stichwort: Rassismus)? Und was gefällt euch an den Diskussionen? Welche Themen sind euch besonders wichtig und welche möchtet ihr gern mehr in der Community besprechen, was fehlt euch hier? Falls ihr mit etwas unzufrieden seid: was könnte eventuell die Redaktion an den Rahmenbedingungen verbessern, damit ihr euch hier noch wohler fühlt und alles inklusiv ist? Und was wünscht ihr euch im Hinblick auf Inklusivität und Diversität von den anderen Community-Mitgliedern?

