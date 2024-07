Die Kryptoeinheit Bitcoin sorgt einmal mehr für Aufregung. Weil zu viele Verkäufe stattfinden, sackt der Kurs deutlich ab. AFP/DALE DE LA REY

Die Kryptoeinheit Bitcoin hat in den vergangenen Wochen deutlich an Wert verloren. Der Kurs steht aktuell bei rund 59.000 Dollar und ist damit wieder ein ordentliches Stück weit weg von seinem Hoch im März mit rund 73.800 Dollar. Es ist nicht das erste Mal, dass der Bitcoin-Kurs absackt, und es ist nicht das erste Mal, dass ein singuläres Ereignis der Auslöser dafür ist.

Für den aktuellen Absturz gilt, wie berichtet, das deutsche Bundesland Sachsen als wesentlicher Grund. Das Landeskriminalamt in Sachsen hatte im Rahmen von Ermittlungen gegen die illegale Filmtauschbörse Movie2k.to im Jänner rund 50.000 Bitcoin beschlagnahmt. Einer der Beschuldigten soll diese Bitcoins freiwillig übertragen haben. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden zuletzt mit. Die Behörden hatte seit Juni – da begann der Kurs zu sinken – Stück für Stück diese Bitcoins verkauft. Umgerechnet handelt es sich dabei um einen Gegenwert von knapp 2,6 Milliarden Euro. Das soll nun zu einem Überangebot der Kryptoeinheit geführt haben und damit zu einem Kurseinbruch.

Hohe Bestände

Sachsen ist nicht das einzige Land, das aufgrund von Ermittlungen auf einer beträchtlichen Anzahl von Bitcoin sitzt. In Europa gibt es mehrere Strafverfolgungsbehörden, ebenso wie in den USA, die Bitcoin-Bestände haben, die sie bei Kriminellen sichergestellt haben – und die sie zu Geld machen wollen. Wie das Nachrichtenportal N-TV berichtet, kommt zu diesem Überangebot noch ein Faktor hinzu: Als vor zehn Jahren die damals weltgrößte Bitcoin-Börse Mt. Gox zusammenbrach, gingen 850.000 Bitcoin verloren. 142.000 davon wurden mittlerweile gefunden und an die Eigentümer übergeben. Damals waren ihre Investments nur einige Hundert Dollar wert, heute sieht die Kurslage anders aus. Es könnte daher sein, dass auch diese Anleger Kassa machen wollen. Verkaufen sie ihre Assets ebenfalls, wird der Druck auf Bitcoin weiter zunehmen.

Auch in der Vergangenheit haben vermeintlich kleine Ereignisse – etwa ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk – gereicht, um den Bitcoin nach oben zu treiben. Aber auch, um den Kurs zu drücken. Das zeigt auch, wie anfällig die sogenannten Kryptowährungen für Kursmanipulationen sind. "Kryptowährungen sind generell anfällig für Kursmanipulationen", sagt Florian Sonderhausen, Kryptoexperte und Berater. Große Verkaufsaktionen wie die des Landeskriminalamts Sachsen können den Markt eben erheblich beeinflussen.

Von der "Währung" zur Assetklasse

Das Konzept für Bitcoin tauchte im November 2008 auf. Veröffentlicht wurde es unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Bis heute ist nicht klar, wer hinter dem Konzept steht, das auf der Technologie der Blockchain beruht. Neue Einheiten müssen "geschürft" werden – also aus der Blockchain durch Rechenvorgänge freigelegt werden. Diese Vorgänge verbrauchen enorm viel Energie, weshalb das sogenannte Bitcoin-Mining oft in die Kritik gerät. Die Anzahl der in der Blockchain verpackten Bitcoin ist limitiert. Miner, die eine neue Einheit freilegen, werden mit Bitcoin dafür belohnt. In regelmäßigen Abständen kommt es zu einem "Halving", mit dem die Belohnung der Miner halbiert wird. Damit soll sichergestellt werden, dass mit der Zeit immer weniger neue Bitcoin in Umlauf kommen – daher wird der "Währung" ein gewisser Inflationsschutz bzw. eine Wertbeständigkeit nachgesagt. Ein Halving findet alle vier Jahre statt.

Immer wieder gab und gibt es Versuche, Bitcoin als reales Zahlungsmittel einzusetzen. Diese Versuche waren bisher aber nicht von großem Erfolg geprägt – unter anderem wegen der raschen und intensiven Kursveränderungen. Dass sich mit Kryptoeinheiten gut verdienen lässt, zeigt sich auch daran, dass mit Black Rock kein Geringerer als der weltgrößte Vermögensverwalter den ersten ETF auf Bitcoin aufgelegt hat. Die Kryptoeinheit und alle Nachfolger werden von Experten immer mehr als Anlageklasse angesehen, die ob ihrer Anfälligkeit für Kursschwankungen mit hohem Risiko behaftet ist. (Bettina Pfluger, 11.7.2024)