Der Preis war erstaunlich günstig. Viel billiger als vergleichbare Grundstücke und Häuser in einer begehrten Lage direkt am See, die um oft mehrere Millionen Euro den Besitzer wechseln. Gertrude N. bewirtschaftete eine Pension am Traunsee, mit 83 Jahren wollte sie diese verkaufen. Ihre Hausbank stellte den Kontakt zu einer Immobilienfirma her, ihr Grundstück samt Bootshaus und Seegrund wurde auf gerade einmal 750.000 Euro geschätzt. Reporterin Nora Zoglauer ist seit Jahren in ganz Österreich unterwegs und dokumentiert für den ORF-Schauplatz regelmäßig umstrittene Immobiliendeals. In ihrer neuen Reportage – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2 – geht es um einen Fall, der schon letztes Jahr Thema im ORF-Schauplatz war.

Während ihre Tochter im Urlaub war, unterschrieb die 83-Jährige dann die Kaufverträge. Ihre Mutter war laut ihrer Tochter dement und juristisch möglicherweise nicht mehr geschäftsfähig. Der Fall landete beim Landesgericht in Wels. Rechtsanwälte, Notar, Gutachter und eine weitere Personen aus der Immobilienbranche müssen sich wegen schweren Betrugs vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Sie sollen die Überforderung und Gutgläubigkeit der alten Dame ausgenutzt haben.

Diese Seepension mit Bootshaus und Seegrund hat die mittlerweile verstorbene Gertrude N. um 750.000 Euro an eine lokale Immobilienfirma verkauft. Foto: ORF

Realer Wert

Der Anwalt der Tochter – Gertrude N. ist inzwischen verstorben – ist davon überzeugt, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Er schätzte den realen Wert der Liegenschaft auf über 3,5 Millionen Euro, auch Gutachter würden den Wert mit mehr als drei Millionen Euro angeben, rechnete der Rechtsanwalt in der Sendung im vergangenen Jahr vor. Er und N.s Tochter verlangten die Rückabwicklung des Verkaufs. Die Gegenseite hielt diese Vorwürfe damals für überzogen, die Dame sei bei Vertragsunterzeichnung geschäftsfähig gewesen.

Das Gericht habe der Tochter recht gegeben, der Kauf habe rückabgewickelt werden müssen, berichtet Zoglauer in ihrer Sendung. Nicht nur das, die Staatsanwaltschaft habe nach einem Ermittlungsverfahren auch Anklage gegen sechs Personen wegen schweren Betrugs erhoben. Es seien 910.000 Euro zu wenig an Frau N. bezahlt worden. Der Strafrahmen würde ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe betragen. Es soll auch zu Falschaussagen gekommen sein. Dieselben Angeklagten könnten in einen weiteren Fall verwickelt sein, auch hier gehe es um mehrere Millionen Euro, zuständig dafür sei die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien, berichtet Zoglauer.

Nora Zoglauer berichtet vom Strafprozess im Fall des Grundstücks am Traunsee. Foto: ORF

Nora Zoglauer berichtet auch über die aktuellen Entwicklungen im Gmundner Seeviertel, geplant sind exklusive Wohnungen und ein Hotel mit Seezugang. Der Bürgermeister verteidigt das Projekt: "Die Stadt wird davon enorm profitieren." Kritiker werfen der Politik Ignoranz vor, sie sprechen von "Verstümmelung der Stadt". Und am Mondsee sollen laut Werbung "das luxuriöseste Immobilienprojekt Österreichs" entstehen, die günstigste Wohnung dieser neuen Anlage kostet 1,3 Millionen Euro. Die Preise seien so hoch, dass sich Einheimische diese Wohnungen kaum leisten könnten, sagen Menschen vor Ort. Befürchtet wird, dass diese Appartements mithilfe von Schlupflöchern in der Gesetzgebung als Zweitwohnsitz genutzt würden. (Astrid Ebenführer, 11.7.2024)