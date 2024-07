Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, mit all den bekannten Vor- und Nachteilen. So wurde ich in vielen Lebensbereichen verwöhnt und musste nicht unzählige Auseinandersetzungen um die Aufmerksamkeit und Gunst der Eltern ausfechten, hatte aber auf der anderen Seite als Jugendlicher beispielsweise niemanden für einen direkten Austausch von pubertären Problemen. Trotz all meiner Annehmlichkeiten in den Kinder- und Jugendjahren, hätte ich mir lieber eine Schwester oder einen Bruder gewünscht.

Etwas neidisch schiele ich auf die Situation meiner Frau, die drei Geschwister hat und zu denen sie ein sehr gutes und enges Verhältnis pflegt. Alle vier (Alter zwischen Anfang 30 und Anfang 40) haben häufig Kontakt, was ein starkes und inniges Familienband zur Folge hat.

Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch eine gutes Verhältnis zu ihren Geschwistern? Sind Sie als erwachsenes Einzelkind vielleicht aber auch froh, keine familiären Probleme austragen zu müssen? Ich freu mich über Ihre Beiträge!

