Das Objekt im Zentrum des Sternhaufens Omega Centauri gehört wohl einer Klasse "mittelgroßer" Schwarzer Löcher an und stellt eine seltene Momentaufnahme dar

Bilder aus größerer Entfernung lassen nicht erkennen, dass sich im Zentrum des weißen Quadrats etwas Besonderes befindet. ESA/Hubble & NASA, M. Häberle (MPIA)

Durch ein kleines Fernglas betrachtet sieht Omega Centauri aus wie in gewöhnlicher Sternhaufen. Doch in seinem Inneren verbirgt sich ein Geheimnis, dem nun Fachleute vom deutschen Max-Planck-Institut für Astronomie mithilfe des altgedienten Hubble-Teleskops auf die Spur kamen. Dazu mussten sie Hubble aber gleichsam in eine Filmkamera verwandeln.

Schon seit einiger Zeit war vermutet worden, dass sich im Zentrum von Omega Centauri ein Schwarzes Loch befinden könnte. Doch Schwarze Löcher strahlen kein Licht ab, der Nachweis gestaltet sich schwierig. Nun gibt es den bisher stärksten Hinweis darauf: In dem Sternhaufen dürfte sich nicht nur ein Schwarzes Loch befinden, es handelt sich sogar um eine besonders seltene Variante, nach dem die Astrophysik derzeit fieberhaft Ausschau hält. Davon berichtet ein Team um den Astrophysiker Maximilian Häberle, der gerade am Max-Planck-Institut sein Doktorat macht, nun in einer neuen Studie im Fachjournal Nature.

Alte Bilder

Außergewöhnlich ist daran, dass keine neuen Teleskopbilder für die Entdeckung herangezogen wurden, sondern Archivbilder des Hubble-Teleskops. Gerade die lange Laufzeit von Hubble erwies sich hier als Glücksfall. Von Omega Centauri konnten 500 Hubble-Bilder gesammelt werden, die Momentaufnahmen des Sternenhaufens über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigen und so Bewegungen erkennen lassen. Hubble hatte diese Bilder eigentlich zur Kalibrierung aufgenommen und so, quasi unabsichtlich, eine Filmaufnahme erzeugt.

Häberle bestimmte daraus die Geschwindigkeiten von 1,4 Millionen Sternen. "Die Suche nach schnellen Sternen und die Dokumentation ihrer Bewegung war die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen", erzählt Häberle. Doch schließlich ließ sich die ungewöhnlich schnelle Bewegung von sieben Sternen nachweisen, die das Vorhandensein einer großen Masse hinweist – einer dunklen Masse, denn auf Teleskopbildern ist davon nichts zu sehen.

Mehrere Aufnahmen des Sternhaufens Omega Centauri in unterschiedlichen Vergrößerungen. ESA/Hubble & NASA, M. Häberle (MPIA)

Eine verlorene Galaxie

Die Sterne waren dabei so schnell, dass sie eigentlich die sogenannte Fluchtgeschwindigkeit besitzen, die nötig ist, damit ein Objekt aus seiner Umlaufbahn geschleudert wird und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Doch das ist offenbar nicht passiert. Die plausibelste Erklärung dafür ist ein Schwarzes Loch mit der etwa 8200-fachen Masse unserer Sonne.

Auch ein Team von der Universität Wien war an den Forschungen beteiligt. Die Forschenden erklären die Besonderheit dieses Massenbereichs, der eine Lücke zwischen den gut verstandenen "stellaren" Schwarzen Löchern, die bei Sternexplosionen entstehen, und supermassiven Schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien. Erstere können maximal einige Dutzend Sonnenmassen erreichen, während supermassive Schwarze Löcher unter Umständen das Millionen- oder Milliardenfache der Sonnenmasse "wiegen" können. Wie sie so groß werden können, ist rätselhaft. "Wir wissen nicht genau, wie supermassereiche Schwarze Löcher entstanden sind, aber es ist möglich, dass sie aus mittelgroßen Schwarzen Löchern gewachsen sind", erklärt Studienautorin Anja Feldmeier-Krause von der Universität Wien.

Für die ungewöhnliche Größe des mittelgroßen Schwarzen Lochs gibt es eine Erklärung. Omega Centauri war nämlich ursprünglich kein Sternhaufen, sondern eine Galaxie, die von unserer Milchstraße geschluckt wurde. "Omega Centauri ist etwas ganz Besonderes", sagt Glenn van de Ven, der Leiter des Instituts für Astrophysik an der Universität Wien. "Als Kern einer ehemals selbstständigen Galaxie, die dann mit der Milchstraße verschmolz und dabei alle Sterne außer jenen der Kernregion verlor, ist Omega Centauri eine Art Momentaufnahme aus der Galaxienevolution." Nach dem Verschlucken durch die Milchstraße fehlte es dem Schwarzen Loch an Material zum Wachsen, und so blieb seine Größe weitgehend erhalten.

Hier befindet sich das Objekt, das die Sterne auf ihre ungewöhnlichen Bahnen zwingt. ESA/Hubble & NASA, M. Häberle (MPIA)

Der Nachweis des Unsichtbaren

Die Existenz eines Schwarzen Lochs nachzuweisen ist keine Kleinigkeit. Erstmals gelang das bei Sagittarius A*, dem supermassiven Schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Auch dort kreisen einige Sterne auf auffällig gekrümmten Bahnen um einen unsichtbaren Punkt. Ein Stern flog dabei so nah an jenem Punkt vorbei, dass alles, was größer als ein Schwarzes Loch ist, ausgeschlossen werden konnte. Die Arbeit, die so die letzten Zweifel ausräumte, war im Jahr 2020 für den Physik-Nobelpreis gut.

Handelt es sich bei dem Objekt im Zentrum von Omega Centauri also ebenfalls um ein Schwarzes Loch? Es wäre der erste definitive Nachweis eines Exemplars mittlerer Masse. Auch im Kugelsternhaufen Messier 4 wurde bereits ein Schwarzes Loch mittlerer Masse gefunden, doch von einem sicheren Nachweis wollte das daran beteiligte Team damals noch nicht sprechen. "Bislang waren alle Behauptungen über zentrale Schwarze Löcher in Kugelsternhaufen umstritten", bestätigt Igor Chilingarian vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics gegenüber dem Onlineportal des Wissenschaftsjournals Science.

Diesmal sei das anders, meint das Wiener Team. "Wir haben nun den ersten Beweis gefunden, dass es solche mittelgroße Schwarze Löcher tatsächlich gibt", sagt Anja Feldmeier-Krause. Auch unabhängige Fachleute sind optimistisch: "Diese neu entdeckten Sterne liefern die bisher stärksten Belege, dass sich in Omega Centauri ein Schwarzes Loch mit mittlerer Masse befindet", schreiben Daryl Haggard und Adrienne Cool in einem erklärenden Nature-Artikel zu der neuen Arbeit. Im Fall einer Bestätigung wäre es mit 18.000 Lichtjahren Entfernung das nächstgelegene "massive" Schwarze Loch. Die direkte Messung der Geschwindigkeiten der Sterne sei der entscheidende Hinweis, nach dem man gesucht hat, sagt auch der Astrophysiker Philip Kaaret vom Marshall Space Flight Center der US-Weltraumagentur Nasa gegenüber Science.

Bald wird das James-Webb-Weltraumteleskop weitere Details liefern. Eine Beobachtung des Objekts mit dem aktuellen Spitzenteleskop ist bereits auf Schiene. Damit wird es möglich sein, die Bewegungen der Sterne auf die Erde zu oder von ihr weg zu messen und womöglich auch die Hitzesignaturen von Gas zu messen, das in das Schwarze Loch stürzt. So hofft man, die letzten Zweifel zu beseitigen. (Reinhard Kleindl, 11.7.2024)