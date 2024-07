Der Krieg in der Ukraine überschattet das Jubiläumstreffen der Allianz in Washington. Kiew kann mit viel mehr Militärhilfe, aber nicht mit einem Beitritt rechnen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Diskussionsveranstaltung im Ronald-Reagan-Center am Rande des Nato-Gipfels in Washington. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BONNI

Was unmittelbar nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine im Februar 2022 schon allein aus Sicherheitsgründen praktisch undenkbar war, hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt: Wolodymyr Selenskyj ist zu Sommerbeginn 2024 nicht nur in Europas Hauptstädten, sondern auch in den USA und in der Nato ein gerngesehener Gast – physisch und persönlich. Daher wirkte es in der Nacht auf Mittwoch noch vor dem offiziellen Beginn des Jubiläumsgipfels anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Nato in der Hauptstadt der USA fast wie eine Selbstverständlichkeit, wie präsent er war.

Der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für den Rest der Welt überschatten das Treffen komplett, neben der Frage, wie fit US-Präsident Joe Biden für eine Wiederkandidatur bei den Wahlen im November ist. Selenskyj nutzt nach zweieinhalb Jahren Krieg unermüdlich die Gelegenheit, um für wirtschaftliche und vor allem militärische Hilfe für sein Land zu werben.

Noch bevor sich die 32 Staats- und Regierungschefs der transatlantischen Allianz zu einem Festakt an dem Ort versammelten, wo zwölf Staaten (zehn aus Europa plus die USA und Kanada) im April 1949 den Nato-Vertrag unterzeichneten, hielt der Ukrainer im Ronald-Reagan-Center einen Vortrag und stellte sich einer Diskussion. Dabei trug er eindringlich zwei Hauptwünsche vor, die er schon bei anderen Gelegenheiten in Europa seit Monaten immer wieder erneuert hatte.

Angriff auf Kinderkrankenhaus ist Tagesgespräch

Die Ukraine brauche so rasch wie möglich weitere Abwehrsysteme und Artillerie, um sich gegen die Raketenangriffe aus russischen Stellungen wehren zu können. Die Bilder von der jüngsten russischen Attacke gegen ein Kinderkrankenhaus in Kiew waren in Washington Tagesgespräch, lösten allgemeines Entsetzen aus. Man warte auch sehnsüchtig darauf, dass endlich F-16 Kampfflugzeuge geliefert werden, damit man Angriffen russischer Jets begegnen könne, argumentierte der ukrainische Präsident: "Nicht nur zehn oder zwanzig Stück, sondern 128", sagte er. Mehrere Nato-Staaten wie Dänemark, die Niederlande und zuletzt auch Norwegen haben bereits zugesagt, ukrainische Piloten sind in Ausbildung. Aber F-16 wurden bisher nicht geliefert. Die USA müssten zustimmen.

Der zweite Wunsch Selenskyjs bezieht sich auf einen Beitritt seines Landes zur Nato. Wie schon vor einem Jahr beim Nato-Gipfel in Vilnius, bei dem umfangreiche Hilfen versprochen wurden, kann die Ukraine damit aber nicht so bald rechnen. Die EU hat Ende Juni zwar offiziell und formell mit Beitrittsverhandlungen zur Union begonnen. Dadurch ist eine umfangreiche EU-Vorbeitrittshilfe der Gemeinschaft möglich, wenn die Regierung in Kiew Fortschritte bei Reformen macht.

Keine Garantie für Beitritt zum Bündnis

In der Nato aber gilt nach wie vor die Formel, dass man zwar ein Commitment, eine "Übereinstimmung", insofern habe, dass die Ukraine zum freien Westen gehöre und ein Beitritt in Aussicht stehe. In einer Erklärung wird es heißen, das Land befinde sich "auf einem unumkehrbaren Weg" in das Bündnis. Aber es gebe keine "Garantie" dafür, wie Selenskyj sie gern haben würde. Die in den Nato-Verträgen vereinbarte Beistandspflicht nach Artikel 5, wonach ein Angriff gegen ein Mitgliedsland von allen anderen Nato-Staaten als Angriff gegen sie selbst ausgelegt wird und man dann eine kollektive militärische Antwort gibt, steht dagegen. Das hat US-Präsident Joe Biden seit einem Jahr immer wieder betont. Denn: Mit dem Nato-Beitritt der kriegführenden Ukraine stünde das Bündnis selbst im Krieg.

Also wird das Thema Nato-Beitritt am dritten Tag des Gipfels, bei dem der in Vilnius vor einem Jahr geschaffene Nato-Ukraine-Rat tagt, auf die lange Bank geschoben. Das, obwohl Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einer Rede in Washington leidenschaftlich dafür eintrat, die Erweiterung fortzusetzen – nicht nur mit der Ukraine, sondern allen europäischen Staaten, die sich zu Demokratie, Freiheit und Rechtsstaat bekennen.

Ganz anders ist die Lage, was die militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine betrifft. US-Präsident Biden erklärte beim Festakt zu Beginn, dass die USA und weitere vier Staaten nun rasch weitere hocheffiziente Raketenabwehrsysteme zur Verfügung stellen werden, damit die ukrainische Armee die Städte schützen könne. Neben Italien beteiligen sich Deutschland, Dänemark und Rumänien.

Biden gibt Lieferzusagen für Raketenabwehr

Es geht dabei neben diversen Produkten aus Beständen der verschiedenen Nato-Staaten offenbar auch um Patriot-Systeme, von denen mehrere bereits geliefert wurden. Diese zählen zu den besten der Welt. Sie sind in der Lage, eine Sicherheitsglocke über Städten zu schaffen, anfliegende Raketen schon in großer Entfernung zu orten und zu zerstören. Biden sprach auch von "Millionen von Abwehrgranaten", die die Bündnispartner liefern wollten. (Thomas Mayer, 10.7.2024)