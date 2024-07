Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wurde von US-Präsident Joe Biden mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet. AFP/JIM WATSON

Zum Auftakt des Nato-Gipfels in Washington verlieh US-Präsident Joe Biden Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die höchste Auszeichnung, die die USA an Zivilisten zu vergeben haben: die Freiheitsmedaille des US-Präsidenten.

Stoltenberg habe dem Bündnis in einer kritischen Phase den besten Dienst erwiesen, erklärte Biden. Obwohl er nach regulärer Amtszeit längst nach Hause habe zurückkehren wollen, sei der Norweger im Februar 2022 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geblieben. Er habe persönliche Motive zurückgestellt. Kurz: Stoltenberg hat die fundamentalen Ziele der transatlantischen Allianz verfolgt, Freiheit und Demokratie in Europa zu schützen.

Bidens fehlerloser Auftritt

Diese Vergabe der Freiheitsmedaille war doppelt bemerkenswert.

Erstens: Der Auftritt des US-Präsidenten war fehlerlos. Die ganze Welt beobachtet im Moment jede seiner Bewegungen, fragt sich, ob er wegen Alters und Gebrechlichkeit für eine zweite Amtszeit fähig sei oder seine Kandidatur zurückziehen solle. Bidens kämpferischer Auftritt, was er zum Kurs der Allianz sagte, stärkt seine Position – und indirekt auch das Bündnis. Er kann für sich beanspruchen, den Zusammenhalt der Allianz nach dem russischen Angriff gegen die Ukraine gesichert zu haben.

Ukraine als Freiheitsprojekt

Zweitens: Die inhaltliche, die nachhaltig tiefere Bedeutung, die bei der Ehrung Stoltenbergs sichtbar wurde, bezieht sich auf die Frage, ob und wie die Werte von Freiheit und Demokratie in der künftigen Weltordnung überhaupt noch eine zentrale Rolle spielen werden, wie das seit der Gründung der Nato 1949 der Fall war. Der Generalsekretär hat es in einer leidenschaftlichen Rede offen angesprochen. Er sprach sich nicht nur für die entschlossene weitere Unterstützung der Ukraine aus, sondern auch für die Fortsetzung der Erweiterung, für Nato-Beitritte aller willigen Staaten, die sich den Werten von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlen. Sie zu schützen und zu fördern ist in den Gründungsakten verankert.

Zu Stoltenbergs Erfolgen gehört, dass der Nordatlantikpakt mit 32 Mitgliedern und den Beitritten von Finnland 2023 und Schweden 2024 stärker ist denn je. Man muss aber bis 1989 und weiter zurückgehen, um zu sehen, welch herausragenden Beitrag die Nato noch deutlich vor der EU für Freiheit und Demokratie in ganz Europa, vor allem im Osten, geleistet hat. Das wird oft übersehen.

Es war nicht die aus der 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) hervorgegangene EU, die die Erweiterung "erfunden" hat. Es war die Nato, die nach den Umbrüchen 1989 im "Ostblock" und dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 beitrittswillige Staaten aufnahm. Polen, Ungarn und Tschechien wurden bereits 1999 Nato-Mitglieder, lange vor der großen EU-Erweiterung 2004 und 2007.

EU und Nato sind eng verzahnt

EU und Nato sind heute eng verzahnte Organisationen, politisch, militärisch und wirtschaftlich. 23 von 27 EU-Staaten sind zugleich Mitglieder der Nato. Die Neutralen mit Österreich spielen dabei eine marginale Rolle. Die Atommacht Großbritannien will trotz des Brexits mit dem neuen Premier Keir Starmer wieder enger an die EU heranrücken.

Die große Frage ist, ob auch die USA das 1949 begonnene, zuerst von Frankreich und den Briten angestoßene Projekt der transatlantischen Allianz für Freiheit und Demokratie weiterführen. Die Antwort ist: eher Ja. USA und EU brauchen einander. (Thomas Mayer, 10.7.2024)