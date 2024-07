Militärische Ehren anlässlich des Besuchs des indischen Premierministers Narendra Modi in Wien. Heribert Corn

Wien – Am Geld dürfte es diesmal nicht liegen. Erstmals in seiner Geschichte muss sich das Bundesheer nicht um seine budgetäre Ausstattung sorgen. Auch bemüht im Wahlkampf 2024 wohl keine Partei die Abwägung zwischen Verteidigungs- und Sozialbudget. Selbst die SPÖ, die 2006 damit die Wahl gewonnen hat, bekennt sich zum erhöhten Budget für die Landesverteidigung. Wäre es nach ihr gegangen, hätte das weit über die zu Ende gehende Gesetzgebungsperiode wirkende Landesverteidigungs-Finanzierungsgesetz sogar in den Verfassungsrang gehoben werden können – worauf sich aber die türkis-grüne Koalition nicht einigen konnte.

Jedenfalls hat das Verteidigungsministerium in den vergangenen Monaten eingekauft wie noch nie zuvor: Das reicht von den 36 italienischen Leonardo-Hubschraubern AW-169 Lion über eine Modernisierung der Leopard-Kampfpanzer und Ergänzung der Panzerflotte um 225 Pandur-Evo-Mannschaftstransportpanzer bis hin zum Kauf des brasilianischen Transportfliegers C-390 Millennium. Und die Beschaffung eines Trainingsflugzeugs zur Ergänzung der Eurofighter-Abfangjäger-Flotte dürfte ebenfalls bald entscheidungsreif sein.

Vernachlässigtes Verfassungsgebot

Die Herausforderung liegt anderswo: Wer soll all das gute und teure Gerät eigentlich bedienen? Ginge es nach der Bundesverfassung, müssten es überwiegend Milizsoldaten sein. Dort steht in Artikel 79 (1): "Dem Bundesheer obliegt die militärische Landesverteidigung. Es ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten."

Mit der Realität hat das nicht viel zu tun: Seit 20 Jahren sind die verpflichtenden Übungen, die sich im Abstand von mehreren Jahren im Gesamtausmaß von acht Wochen an den sechsmonatigen Grundwehrdienst anschließen sollten, abgeschafft. Veranlasst hat das der damalige Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP). Im Ministerium von Klaudia Tanner (ebenfalls ÖVP) mag niemand damit zitiert werden, dass das ein Fehler der Volkspartei war.

"Anreize für freiwillige Milizarbeit kannst du vergessen – bei der Miliz kannst du reden, über was du willst, aber ohne verpflichtende Übungen ist das alles nichts", sagt ein hoher Berufsoffizier unter Zusicherung von Anonymität. Erich Cibulka, Präsident der Offiziersgesellschaft, kann als Milizsoldat freier sprechen: Er erinnert daran, dass viele Milizsoldaten, die auf dem Papier als einsatzbereit gelten, seit dem Abrüsten zu viel Abstand vom Militär und von soldatischer Tauglichkeit gewonnen hätten. Ein Gefreiter Mustermann habe typischerweise "seit seinem Grundwehrdienst kaum Sport betrieben und beträchtlich an Gewicht zugelegt. Er kennt weder seine Kameraden noch den Kommandanten seiner Gruppe, seines Zugs, seiner Kompanie. Er hat sogar vergessen, dass er Milizsoldat ist", vermutet Cibulka.

Zurück zur Bereitschaftstruppe

Dass das Milizsystem derzeit nicht den Anforderungen entspricht, steht aber auch in offiziellen Dokumenten: Die ohnehin knapp bemessene Mobilmachungsstärke von 55.000 Mann könne nur erreicht werden, wenn die beorderten Milizsoldaten "zumindest" acht Wochen vor einem Verteidigungseinsatz einberufen und entsprechend nachgeschult werden, schreibt Generalmajor Bruno Günther Hofbauer im aktuellen "Risikobild 2024". Parallel dazu müsse die wieder einzurichtende Bereitschaftstruppe aus Berufssoldaten und zeitverpflichteten Soldaten die Stellung halten.

Die Idee ist nicht neu. Schon bei der Heeresreform in den 1970er-Jahren hatte man die militärische Landesverteidigung auf zwei Säulen gestellt: Eine 15.000 Mann starke, von hoher Professionalität getragene und stets präsente Bereitschaftstruppe sollte die mobilen Kräfte (etwa die Panzertruppe) stellen. Im Verteidigungsfall sollten dann bis zu 300.000 Mann der damals noch Landwehr genannten Miliz einberufen werden und in vorbereiteten, den Milizeinheiten vertrauten Stellungen engere Bereiche der Heimat verteidigen.

Dieser Landwehr fehlen inzwischen die Stellungen (sogenannte "Feste Anlagen" galten nach Ende des Kalten Krieges als unnötig und wurden abgebaut) und die Soldaten – mit sechs Monaten Grundausbildung ist auch ein einfacher Infanterist nicht feldverwendungsfähig. Daher Hofbauers Vorschlag einer Nachschulung im Verteidigungsfall.

Für moderne Aufklärungs- und Waffensysteme braucht es länger dienende Soldaten. APA/HELMUT FOHRINGER

Aber selbst nach insgesamt acht Monaten sind die Soldaten noch nicht reif für die Bedienung immer komplexerer Aufklärungs- und Waffensysteme. Da müssen länger dienende Soldaten ran. Und an denen fehlt es. Harald Pöcher, pensionierter Generalmajor und Chefredakteur von Der Offizier, spricht von tausenden Offizieren und Unteroffizieren, die der Einsatzorganisation abgehen.

Dazu kommt, dass es in den nächsten Jahren zu überdurchschnittlich vielen Pensionierungen kommen wird, während es nicht gelingt, im selben Ausmaß junge Soldatinnen und Soldaten anzuwerben. Tatsächlich sieht das System ja vor, dass Soldat nur für wenige Heeresangehörige zum Lebensberuf wird. Ein großer Teil der Berufssoldaten soll die militärische Karriere nur für drei bis neun Jahre verfolgen, um dann in die Privatwirtschaft zu wechseln – so war die Bereitschaftstruppe gedacht, so wurden daraus die Kaderpräsenzeinheiten (KPE) entwickelt.

Aber diese eigentlich für (gut bezahlte) Auslandseinsätze vorgesehenen und entsprechend ausgebildeten Soldaten sind in den letzten Jahren immer seltener für soldatische Aufgaben herangezogen worden: Das chronisch unterbesetzte Innenministerium hat seit drei Jahrzehnten immer wieder Assistenzen vom Bundesheer anfordern müssen. Statt Österreichs militärische Landesverteidigung zu tragen und das Land bei internationalen Friedensmissionen zu repräsentieren, sahen sich die länger dienenden Soldaten oft als Hilfspolizisten bei der Bewachung von Botschaften oder als Hilfssanitäter in der Covid-Krise missbraucht. Woraufhin viele aufgegeben und abgerüstet haben: Dafür hätten sie sich nicht zum Militär verpflichtet.

Auch komme es gar nicht so selten vor, dass militärische Profis direkt von Hilfseinsätzen wegengagiert werden. So wird von einem Wachtmeister aus Wels erzählt, der als Kommandant eines der neu eingeführten Bergefahrzeuge eingeteilt war. Bei seinem ersten Einsatz wurde er von einem Unternehmer angesprochen, der ihm auf der Stelle ein um 800 Euro höheres Gehalt angeboten hat.

Privatwirtschaft zahlt mehr

Damit ist ein zentrales Problem des militärischen Personalwesens angesprochen: Die Bezahlung kann mit vergleichbaren Jobs im zivilen Bereich nicht mithalten – noch dazu, wo die Arbeitszeiten im militärischen Dienstbetrieb deutlich belastender sein können. Seit Jahrzehnten wird von Politikern aller Couleurs und von Militärs aller Waffengattungen erklärt, dass der Dienst attraktiver werden müsse. Aber das funktioniert nur beschränkt: Zwar werden jungen Männern und Frauen, die sich länger verpflichten, erhöhte Bezüge gezahlt – eine längerfristige Perspektive gibt es dabei aber nicht. Und das gilt nicht nur für eigentliche soldatische Tätigkeiten, sondern auch für die handwerklichen Tätigkeiten vom Schuster und Tischler über die Mechaniker für all das neue Gerät bis hin zur Militärmedizin – berufliche Tätigkeiten, die von zivilen Arbeitgebern besser entlohnt werden.

Allerdings: Wo es klappt mit Ausbildung und Einsatz – insbesondere bei den doppelt so gut bezahlten Auslandseinsätzen – kann das Bundesheer auch mit Arbeitsplatzzufriedenheit punkten. Es macht eben manchen Menschen mehr Spaß, an einem Panzer oder einem Kampfflugzeug herumzuschrauben als an zivilem Gerät; Auslandseinsätze haben neben dem finanziellen Anreiz auch einen gewissen Prestigewert. Und dann gibt es auch regionalwirtschaftliche Aspekte: Während in den Ballungsräumen die Konkurrenz ziviler Arbeitgeber groß ist, gibt es im strukturschwachen Ennstal kaum Probleme, Personal für die derzeit im Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg in Aigen zulaufenden Lion-Hubschrauber zu finden. (Conrad Seidl, 15.7.2024)