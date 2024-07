Vor zwei Wochen war der vermutlich wichtigste Investigativjournalist der Gegenwart Christo Grozev zu Gast in Wien. Für ihn war es ein Wiedersehen mit der Stadt, in der er viele Jahre gelebt hatte und die er im Vorjahr auf Empfehlung der heimischen Behörde verlassen musste, da diese ihn vor potenziellen Mordversuchen seitens des russischen Geheimdienstes nicht mehr habe schützen können.

Steht unter Spionageverdacht: Egisto Ott. Collage: derStandard/Friesenbichler Fotos: ZackZack/Youtube, der Spiegel, Cremer, Imago, AdobeStock

Grozev hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Morde und Mordversuche wie den Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs mit 298 Toten oder die Giftanschläge auf Sergei Skripal und Alexei Nawalny als von Wladimir Putin beauftragte Taten entlarvt. Wenig überraschend trachtet ihm der russische Präsident deshalb nach dem Leben. Im Zuge der Aufdeckung des Politik- und Spionageskandals rund um die mutmaßlichen Russland-Spione Jan Marsalek, Martin Weiss und Egisto Ott wurde angedeutet, dass Beamte des österreichischen Verfassungsschutzes Putin dabei helfen wollten. Sie fragten Grozevs Meldeadresse ab. Ein Jahr später brachen russische Agenten, zu denen sie Kontakt hatten, in dieser Wohnung ein. Dass Grozev zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause war, hat ihm vermutlich das Leben gerettet. So gelang es den Agenten nur, einen Laptop und USB-Sticks zu stehlen.

Dieser Misserfolg der Russen dürfte vor allem Egisto Ott gestört haben, denn er wusste offenbar, wie man das besser gemacht hätte. Im August 2019 wurde im Tiergarten Berlin ein tschetschenischstämmiger Flüchtling im Auftrag des russischen Geheimdienstes FSB erschossen. Aufgedeckt wurde die Urheberschaft dieser unter der Bezeichnung "Berliner Tiergartenmord" berühmt gewordenen Tat von Christo Grozev, dem es sogar gelang, die wahre Identität des Mörders herauszufinden.

Allgemeine Fassungslosigkeit

Dazu findet sich im Haftbefehl der Staatsanwaltschaft, mit dem die Festnahme Otts angeordnet wurde, eine bemerkenswerte Passage: "Weiters wurde am Mobiltelefon des Egisto Ott eine Datei gefunden, in welcher Ott eine Fehleranalyse durchführt und Verbesserungsvorschläge anführt, um in Zukunft eine reibungslose Abwicklung derartiger Attentate (wie den Berliner Tiergartenmord) zu gewährleisten. Als einzig möglicher Interessent der Analyse kommt der russische Nachrichtendienst in Frage."

Welche Verbesserungsvorschläge für die reibungslose Abwicklung künftiger Mordanschläge Ott gemacht hat, ist nicht bekannt. Vielleicht wollte er es ja als Attentatsoptimierer beim FSB zum "Mordstrumm-Mitarbeiter des Monats" schaffen.

Durchaus möglich aber auch, dass er demnächst seine Fehleranalyse dem von ihr Betroffenen persönlich überreichen kann. Der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilte "Tiergartenmörder" Wadin Krassikow soll noch heuer von Putin per Gefangenenaustausch freigepresst werden. Und Ott wurde just am Tag von Grozevs Wien-Besuch aus der Untersuchungshaft entlassen. Zu der dadurch vor allem bei internationalen Beobachtern ausgelösten allgemeinen Fassungslosigkeit kann man wiederum Christo Grozev zitieren: "Österreich wird als trojanisches Pferd Russlands in Europa gesehen." Die Rossknödel dieses Pferdes sind nach Treffern auf BVT und Außenministerium nun offenbar auch in der Justiz gelandet. (Florian Scheuba, 11.7.2024)