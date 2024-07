Einer muss gewinnen, das erzwingt Verlierer: Benjamin Pavard, nachdem Frankreich im EM-Semifinale Spanien unterlag. IMAGO/Igor Kupljenik / PANORAMIC

Im Jahr 1965 fiel nach einem Fußballspiel in Rotterdam eine ungewöhnliche Entscheidung. Der FC Köln und der FC Liverpool hatten im Europacup zweimal 0:0 gespielt, und auch das dritte Spiel, das eine Entscheidung bringen musste, endete mit einem Unentschieden. Schließlich warf der Schiedsrichter eine Münze, die blieb im Rasen stecken – senkrecht. Erst beim zweiten Versuch fiel sie so, dass der FC Liverpool zum Sieger erklärt werden konnte. Für den Literaturwissenschafter und Philosophen Ansgar Mohnkern ist diese kuriose Szene ein Schlüssel zu dem ganzen Phänomen des Fußballs, das an Bedeutung kaum zu übertreffen ist, und zwar nicht nur in dieser Woche, in der die aktuelle Europameisterschaft einen Sieger sucht.

Zwar gab es zuletzt die eine oder andere Delle, manche hadern mit dem Fußball, der zu einem gigantischen Business geworden und auf vielen Kanälen mehr oder weniger dauernd auf Sendung ist. Aber weiterhin ist die Reichweite des Spiels enorm, und damit stellt es auch eine Herausforderung für Intellektuelle dar, die mehr davon verstehen wollen als Fans, die sich mit Torjubel und VAR-Frust (und Bratwurst und Bier) begnügen. Mohnkern hat im Wiener Theorieverlag Turia + Kant ein Buch mit dem Titel Einer verliert immer: Betrachtungen zu Fußball und Ideologie veröffentlicht, das man getrost als State of the Art der begrifflichen Annäherung an das Spiel nehmen kann, bei dem 22 Leute einem Ball hinterherjagen und das längst nicht mehr immer Deutschland gewinnt.

Gewöhnung an Entscheidungszwang

Der Begriff der Ideologie ist der Schlüssel zu Mohnkerns Analysen. Bei Ideologie denken wir meistens an so etwas wie falsches Bewusstsein. Zum Beispiel: Russland schießt Raketen auf die Ukraine. An sich ein klarer Fall, den aber doch nicht wenige so drehen, dass sie in einer ideologischen Perspektive der Nato oder dem Westen eine Schuld zuschieben können. Für Mohnkern ist (oder enthält) nun der Fußball eine Ideologie, die dafür sorgt, dass die Menschen sich an Ungleichheit und Entscheidungszwang gewöhnen. Das mit dem Münzwurf hatte so keinen Bestand, stattdessen gibt es nun Elfmeterschießen – ein klassisches Drama des Dezisionismus. Was in 120 Minuten nicht gelöst werden konnte, muss nun ein Individuum lösen, das (in höchster Einsamkeit vor riesigem Publikum) einen Torhüter bezwingen (oder verladen) muss.

Mohnkern findet mit seinem Motiv, dass der Fußball jedenfalls dort, wo es darauf ankommt, kein Unentschieden zulässt, einen Schlüssel, der es ihm erlaubt, den ganzen Betrieb durchzudeklinieren – bis zum Frauenfußball, dessen Professionalisierung und Erfolgsgeschichte er als Unterwerfung unter das Gesetz der Männer liest. Mit den Dramen um Aufstieg und Abstieg (in Österreich: Meistergruppe) üben wir täglich das Leben in einer Klassengesellschaft. Und der Fußball bläut uns ein, dass es immer Verlierer geben muss.

Fußball vs. Buddhismus

Das Buch, geschrieben eindeutig mit Checker-Geste, ist gespickt mit Zitaten von Adorno bis Arendt, aber auch vom großen lateinamerikanischen Fußballintellektuellen Eduardo Galeano. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist eine entwickeltere Philosophie des Spiels, obwohl Mohnkern natürlich auch seinen Schiller parat hat. Denn das Motiv der Entscheidung muss ja nicht unbedingt so negativ gelesen werden, wie Mohnkern es tut. Die neuere Mythologie der Paralleluniversen macht ein Bewusstsein dafür deutlich, dass das Leben auch dort ständig aus Entscheidungen besteht, wo wir bewusst gar keine treffen. Der Fußball legt also eine Struktur frei, an deren Überwindung vielleicht nur Buddhisten sinnvoll arbeiten, die an diesen Entscheidungen das Illusionäre betonen. Der Fußball ist sicher auch eine Ideologie. Aber er ist eben mehr: nämlich tatsächlich das Spiel des Lebens. (Bert Rebhandl, 10.7.2024)