Der Plan des US-Start-ups Savor klingt zumindest ungewöhnlich. Das Unternehmen stellt einen Butterersatz her, für den weder Milchkühe noch Plantagen zum Gewinn von Pflanzenfett nötig sein sollen. "In unseren Prozess ist keine Biologie involviert", sagt Kathleen Alexander, die Technologiechefin des Unternehmens gegenüber "New Scientist". Das thermochemische Verfahren ähnelt hingegen in mancherlei Hinsicht der Verarbeitung von fossilen Brennstoffen.

Als Basis dient Kohlenstoff, wie er etwa in Kohle, Methan oder als Teil von CO2 vorkommt. In der petrochemischen Industrie werden mittels Fischer-Tropsch-Synthese aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff langkettige Kohlenwasserstoffverbindungen hergestellt. Savor erzeugt aus diesen aber keine Kraftstoffe, sondern reichert sie mit Sauerstoff und Glycerin an, um aus ihnen Fettsäuren und in weiterer Folge Fett in Form von Triglyceriden herzustellen. Schließlich kommen Wasser und Emulgatoren zum Einsatz, um einen Stoff mit butteriger Konsistenz zu erzeugen. Für Farbe und Geschmack sorgen Betakarotin und Rosmarinöl.

Als erstes Produkt bringt Savor eine synthetisch erzeugte Butter auf den Markt. Savor/Ailin Zhang

Weniger Emissionen und Flächenverbrauch

Das Ergebnis, so Alexander, schmecke wie Butter. Sie sieht vielfältige Chancen in ihrem Produkt. Synthetische Fette könnten es ermöglichen, bisher für Landwirtschaft genutzte Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und CO2-Speicherung wieder brach liegen zu lassen. Sie könnten hier auf Dauer beispielsweise ein Ersatz für Kokos- und Palmöl werden, deren Herstellung oft in Zusammenhang mit Abholzung des tropischen Regenwaldes steht.

Laut einer von ihr mit verfassten Studie, die 2023 in "Nature Sustainibility" veröffentlicht wurde, ist der CO2-Fußabdruck synthetischer Fette weniger als halb so groß als jener von Fetten aus landwirtschaftlicher Erzeugung. Studienleiter Steven Davis von der Stanford University sieht hier "dramatische" Vorteile, wenn man bei der Herstellung auf erneuerbare Energien setzt und den Kohlenstoff aus der Luft gefiltertem CO2 bezieht. Dass man sämtliche Nahrung synthetisch herstellen kann, denkt er nicht, Möglichkeiten und großes Potenzial für den Klimaschutz sieht er aber, wenn es um synthetisierten Ersatz von Produkten aus Pflanzen geht, deren Anbau emissionsintensiv ist – etwa Ölpalmen oder Sojabohnen.

“I couldn’t believe that wasn’t butter”

Bill Gates

Preishürde

Bis das auf breiter Ebene zur Option wird, sind aber noch Hürden zu nehmen. Eine davon ist der vergleichsweise hohe Preis synthetischer Fette, was mit ein Grund dafür ist, warum Savor als erstes Produkt eine vegane "Butter" entwickelt hat. Diese soll auch bald am US-Markt landen, aktuell bemüht man sich um die behördliche Freigabe.

Lob hat das Produkt auch schon in einem Blogbeitrag von Microsoft-Mitgründer Bill Gates bekommen, dessen Investmentfirma Breakthrough Energy Ventures an Savor beteiligt ist. Auch er betont das Potenzial für Natur- und Klimaschutz, sieht aber auch die Senkung der Herstellungskosten als größte Herausforderung.

Start-up-CTO Alexander gesteht auch ein, dass es schwierig werden könnte, die Öffentlichkeit für synthetische Fette zu begeistern – nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Kritik an Transfetten. Man wolle den Menschen nicht nur erklären, warum das Produkt gut für den Planeten sei, sagt sie: "Der Flächenverbrauch und diese ganzen Dinge sind natürlich sehr wichtig. Aber vor allem muss man Essen herstellen, das wirklich gut schmeckt." (gpi, 10.7.2024)