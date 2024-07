Pressestimmen zu Spanien - Frankreich (2:1)

SPANIEN:

"Marca": "Spanien gelangt auf brillante Weise ins Finale der Europameisterschaft, mit einem Anthologie-Treffer von Lamine Yamal und einem weiteren von Dani Olmo."

"AS": "Lamine macht Spanien glücklich. Ein tolles Tor des Blaugranas leitet ein Comeback ein, das Olmo mit einer weiteren tollen Aktion krönt."

"Mundo Deportivo": "Was für ein Biest! Dies war Lamine Yamals rekordverdächtiges Tor gegen Frankreich. Der Barça-Stürmer erzielte ein wunderschönes Tor, um das Unentschieden auf der Anzeigetafel wiederherzustellen, nachdem Kolo Muani für Frankreich getroffen hatte."

FRANKREICH:

"L'Équipe": "Die Augen rot. Spanien beendet das Abenteuer der Équipe Tricolore! La Roja führte zur Pause dank der Tore von Yamal und Olmo innerhalb von vier Minuten und zog nach einer kontrollierten zweiten Halbzeit ins EM-Finale ein. Tchouaméni und Mbappé scheiterten am spanischen Torwart."

"Le Figaro": "Getragen von einem historischen Lamine Yamal dominierte La Roja die französische Nationalmannschaft und löste das Ticket für das Finale am 14. Juli."

"RMC Sport": "Obwohl sie durch Kolo Muani in Führung gingen, brachen Les Bleus in der ersten Halbzeit zusammen und konnten sich nach der Pause nicht mehr zurückkämpfen. Frankreich ist ausgeschieden, während La Roja am Sonntag in Berlin England oder die Niederlande herausfordern wird."

"Le Parisien": "Das war's. Les Bleus waren gegen den besten Angriff der EM durch Randal Kolo Muani in Führung gegangen, kassierten aber innerhalb von vier Minuten zwei Tore."

DEUTSCHLAND:

"Bild": "Traumstart Frankreich, Traumtor Spanien - diese Spiel war eines Finales würdig!"

"sueddeutsche.de": "Finale, olé. Spaniens Fußballnationalmannschaft hat am Dienstagabend in München ein weiteres Machtwort gesprochen - und das Endspiel der Europameisterschaft erreicht. Vier Tage nach dem Viertelfinalsieg gegen Gastgeber Deutschland siegte Spanien auch gegen den WM-Finalisten Frankreich mit 2:1, diesmal ohne Verlängerung und strittige Elfmetersituation."

"FAZ": "Spanien und die '26 Genies'. (...) Während die Franzosen hadern, wird vor allem Spaniens Yamal gefeiert. "

ENGLAND:

"The Sun": "La Roja überrumpelt Mbappé und Co., nachdem Yamal mit einem Donnerschlag Geschichte geschrieben hat."

"The Telegraph": "Lamine Yamal könnte durchaus noch bei der EM 2044 dabei sein. Doch Europas meist gefeierter Schüler-Fußballer ist derzeit nur ein Spiel davon entfernt, die Höhen zu erklimmen, die einige der ganz Großen in ihrer gesamten Karriere nie erreicht haben."

"The Guardian": "Wundertor von Lamine Yamal führt Spanien an Frankreich vorbei ins Finale der Euro 2024. (...) Vielleicht entstehen so neue Imperien. (...) Spanien hat den härtesten Weg nach Berlin genommen, Italien, Kroatien und Deutschland besiegt und nun Frankreich."

"Daily Mail": "Yamals Magie wirft Frankreich raus."

SCHWEIZ:

"Blick": "Traum-Schlenzer im Halbfinale: Yamal löst Vonlanthen ab als jüngster Torschütze der EM."

"Tagesanzeiger": "Lamine Yamal wird dank eines wunderbaren Tores zum jüngsten EM-Torschützen und verhilft seinem Team zum Finaleinzug. Die Franzosen zeigen eine gute Leistung, scheitern im Abschluss aber oft kläglich."

