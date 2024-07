Im Flieger auf die Urlaubsvorfreude anstoßen gehört für viele dazu, hat aber negative Effekte auf Herz und Kreislauf. Getty Images/iStockphoto

Vor einer Flugreise trinken viele gerne Hochprozentiges, um die Nerven zu beruhigen, oder hoffen darauf, mit einem Glas Wein oder Bier rascher einzuschlafen. Doch schon dieser moderate Alkoholkonsum soll im Flugzeug ungesünder sein als bisher gedacht, wie eine neue Studie vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln zeigt. Wegen des geringen Luftdrucks in der Kabine nimmt die Sauerstoffsättigung im Blut ab. Sinkt diese noch weiter, ist der Körper mangelversorgt, und es können schädliche Herz-Kreislauf-Folgewirkungen entstehen. Insbesondere bei Langstreckenflügen erhöht schon ein Schläfchen während des Flugs den Abfall der Sauerstoffsättigung. Wie wirkt sich dazu ein Gläschen zur Feier des Tages aus? Das wollte das Forschungsteam in einer experimentellen Studie herausfinden.

Dazu schliefen 23 Testpersonen zwei Nächte in einem normalen Schlaflabor, 17 weitere verbrachten zwei Nächte in einer Unterdruckkammer vergleichbar mit dem Luftdruck auf rund 2400 Meter Seehöhe. Die erste Nacht waren die Probandinnen und Probanden nüchtern. In der zweiten Nacht tranken sie davor Wodka und wiesen im Durchschnitt 0,4 Promille Alkohol im Blut auf.

Höheres Risiko in Businessclass

Schon im nüchternen Zustand nahmen die tiefen Schlafphasen bei Unterdruck wie in der Flugkabine ab, und es wurden mehr Wachphasen verzeichnet. Die Sauerstoffsättigung im Blut betrug unter Flugbedingungen im Mittel 88 Prozent, bei normalem Druck hingegen 96 Prozent. Expertinnen und Experten zufolge soll der Wert mehr als 90 Prozent betragen, darunter spricht man von einer reduzierten Sauerstoffsättigung.

Der moderate Alkoholkonsum von etwa 0,4 Promille verschlechterte die Situation in der Unterdruckkammer deutlich. Die mittlere Sauerstoffsättigung betrug demnach während der Schlafperiode 85 Prozent. "Die Kombination von Alkohol und des durch den Unterdruck während des 'Fluges' herrschenden Sauerstoffmangels verringerte die Qualität des Schlafes, belastete das Herz-Kreislauf-System und führte zu einer Verlängerung der reduzierten Sauerstoffsättigung", fassten die Fachleute zusammen. Dass diese schädlichen Effekte schon bei den gesunden und relativ jungen Testpersonen (alle unter 40) sichtbar wurden, lasse darauf schließen, dass für ältere Personen und Menschen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein noch größeres Risiko bestehe. Zudem sei in der Businessclass die Gefahr tendenziell größer, weil dort mehr Alkohol ausgeschenkt und auch mehr geschlafen werde. Zur Beruhigung des Kreislaufs sollte beim nächsten Langstreckenflug also lieber auf das Beruhigungsbier verzichtet werden. (Davina Brunnbauer, 10.7.2024)