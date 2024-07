China und Belarus führen erstmals gemeinsame Militärmanöver durch. Sie finden in der Region Brest statt, in der im April 2023 auch dieses Bild einerbelarussischen Übung aufgenommen wurde. IMAGO/SNA/Viktor Tolochko

Die Übungen begannen am vergangenen Montag nahe der belarussischen Stadt Brest, keine fünf Kilometer von der polnischen und 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Elf Tage soll das Manöver mit dem Namen "Adlerangriff" dauern. Das offizielle Ziel der Übung lautet "Terrorismusbekämpfung" – das White Label jeglicher militärischen Aktivitäten der vergangenen zwei Dekaden. Was also steckt wirklich dahinter?

Dazu muss man wissen, dass Minsk am 4. Juli offiziell der Shanghai Cooperation Organization (SCO) oder "Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit" beigetreten ist. Die 1996 gegründete Organisation war zunächst ein loser Zusammenschluss aus Russland, China und ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien. Damit sollten Grenzstreitigkeiten unter den Mitgliedern beigelegt werden. Aus Sicht der USA diente das Bündnis schon früh dazu, dem amerikanischen Einfluss in der Region etwas entgegenzusetzen, und es wurde ab 2013 zu einer Basis für Chinas Projekt "Neue Seidenstraße", mit der sich Peking Zentralasien wirtschaftlich erschloss.

SCO als diffuses antiwestliches Bündnis

In den vergangenen Jahren aber traten immer mehr Staaten der SCO bei, darunter Indien und Pakistan. Sogar die Türkei stellte einen Antrag auf Mitgliedschaft. Die Schanghai-Gruppe begann, sich als antiwestliches Bündnis zu etablieren – wenn auch mit wesentlich weniger Bindungskraft als der Warschauer Pakt. Zu unterschiedlich sind die Interessen der Mitglieder. Die Aufnahme von Belarus Anfang Juli hingegen dient klar den Interessen Pekings und Moskaus.

Üben nun auch in Belarus: Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee führen auf diesem Bild vom April 2023 eine Übung auf einem Militärgelände in der Sonderverwaltungszone Macau durch. EPA/XINHUA/CHEONG KAM KA

Das Manöver mit Belarus stiftet umso mehr Verwirrung, als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gerade in Peking war, um die Möglichkeiten für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sondieren. Xi Jinping hatte abermals die chinesische Position bekräftigt, wonach man keine "Ausweitung der Kampfzone" wünsche. Genau danach aber sehen die Übungen mit belarussischen Soldaten an der Nato-Außengrenze aus.

Pekings Signal mit Blick auf den Pazifik

Pekings Motiv für das gemeinsame Manöver an der Nato- und EU-Außengrenze dürfte eher im Pazifik zu finden sein. Peking beharrt auf der sogenannten "Neun-Striche-Linie", wonach auch weit vom chinesischen Festlandsockel entfernte Inseln Teil der Volksrepublik seien – und gerät dort immer wieder in Konflikte mit Anrainerstaaten. Dort spitzt sich die Situation insbesondere mit den Philippinen zu. Rund um ein unbewohntes Riff war es vor Wochen zu bewaffneten Zusammenstößen der Küstenwache gekommen.

Aus chinesischer Sicht eskalieren die USA die dortige Situation, indem sie zum aktuellen Nato-Gipfel auch Pazifikstaaten wie Japan und Indonesien eingeladen haben. Die für ihre nationalistischen Töne bekannte chinesische Staatszeitung Global Times schäumte mit zahlreichen Gänsefüßen: "Diese Organisation, welche sich mal 'defensiv' nannte, versucht nun zu beweisen, sie könne den gesamten asiatischen Pazifikraum 'beschützen'."

Zudem hatten am vergangenen Montag Manila und Tokio ein gegen China gerichtetes Verteidigungsbündnis unterzeichnet, woraufhin Peking eine Flugzeugträgergruppe dicht an den philippinischen Inseln vorbeifahren ließ. Wenn Peking tausende Kilometer entfernt in Belarus chinesische Soldaten aufmarschieren lässt, dürfte das wohl eher als Warnung in Bezug auf den Pazifik gedacht sein. (Philipp Mattheis, 10.7.2024)