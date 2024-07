Ja, es ist heiß. Ja, bei Temperaturen um die 35 Grad Celsius ist davon abzuraten, in den Nachmittagsstunden joggen zu gehen oder gestresst durch die Stadt zu hirschen. Und ja, es ist gut, an solchen Tagen viel zu trinken, am besten Wasser. Vor allem, wenn man nicht in einem klimatisierten Büro arbeitet, sondern – etwa als Polizistin oder Bauarbeiter, aber zum Beispiel auch als vorerkrankte ältere Person in einer engen Substandardwohnung in einem oberen Stockwerk – der herrschenden Hitze ungeschützt ausgesetzt ist.

In einem Wiener Park liegt ein Mensch bei 34 Grad im Schatten. Foto: APA/Helmut Fohringer

Aber braucht es wirklich diese epische Warnansagen von Gesundheitsdiensten und anderen Fachleuten, die derzeit verbreitet werden? Dieses ausführliche Schildern der Gefahren, die durch die hohen Temperaturen drohen? Man dreht morgens das Radio auf – und wähnt sich in einem Belagerungszustand. Kopfweh und Herzflattern, Übelkeit und Kreislaufcrash stünden ins Haus, kalte Wickel und Fußbäder werden als Gegenmaßnahme empfohlen. Und natürlich: vieeeel trinken!

Maßnahmen, die zu lange brauchen

Das hört man sich an, wischt sich den Schweiß von der Stirn – und fühlt sich schlechter als davor. Weil derlei Warnungen, so wichtig sie sein mögen, die Probleme nicht lösen, sondern sie den Einzelnen aufbürden. Immer öfter ist es im Sommer in Mitteleuropa stinkheiß, doch darauf sind weder Menschen noch Häuser noch Arbeitsbedingungen vorbereitet. Zwar ist im Hitzeschutzplan des Gesundheitsministeriums auch von nachhaltigen Maßnahmen die Rede, etwa in Stadtentwicklung und Raumplanung. Aber das dauert – für viele viel zu lange. (Irene Brickner, 11.7.2024)