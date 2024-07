Eva Blimlinger hat als Mediensprecherin der Grünen in knapp fünf Jahren Koalition mit der ÖVP eine Vielzahl von Maßnahmen in der Medienpolitik gesetzt – vom neuen ORF-Gesetz mit ORF-Beitrag und mehr Möglichkeiten für Online über eine Reihe neuer Medienförderungen bis hin zu Einstellung und Neustart der Wiener Zeitung (WZ). Zur Nationalratswahl haben die Grünen Blimlinger auf einen unwählbaren Listenplatz gesetzt – sie dürfte also im Herbst wieder an die Angewandte zurückkehren, wo sie bis 2019 Rektorin war.

Jungen Kolleginnen und Kollegen in der Politik rät sie von der Funktion der Mediensprecherin ab – da "wirst du immer abgewatscht". Im STANDARD-Interview spricht Blimlinger über "Anfängerfehler" in der Koalition mit der ÖVP, über ihr Bekenntnis zur neuen WZ und darüber, was noch fehlt – etwa eine Reform der ORF-Gremien, die diesen Namen verdient. Eine Budgetfinanzierung für den ORF, abgesichert mit Zweidrittelmehrheit. Und sie hat noch ein paar recht radikale Ideen für den ORF.

Besser nicht Mediensprecherin werden, rät Eva Blimlinger jungen Politikerinnen. Sie wäre es gerne noch geblieben bei den Grünen. Andy Urban

"Du wirst immer abgewatscht"

STANDARD: Mit Medienpolitik gewinnt man keine Beliebtheitspreise, oder?

Blimlinger: Junge Abgeordnete, die in der Politik Karriere machen wollen, sollten auf keinen Fall Mediensprecher werden. Du wirst immer abgewatscht, egal was du machst. Maßnahmen für den ORF etwa werden grundsätzlich von privaten Medien kritisiert – außer die FPÖ will ihn gerade abschaffen. Aber da ich ein Auslaufmodell bin …

STANDARD: Auf einem schwierigen Listenplatz für die Nationalratswahl.

Blimlinger: Das ist kein schwieriger Listenplatz, sondern ein unwählbarer. Ich hätte gerne weitergemacht. Ich sage, was vernünftig ist, auch wenn es nicht immer zur Parteilinie passt, und das kommt in keiner Partei richtig gut an.

"Niemand verzichtet wegen der WZ auf andere Tages-, Wochen- oder Onlinemedien."

STANDARD: Mit der Einstellung der Wiener Zeitung zum Beispiel macht man sich wenig Freunde, wohl auch bei den Grünen. Die ÖVP hat sich dazu in der Öffentlichkeit stark zurückgehalten, Sie haben sich hingestellt und die Maßnahme erklärt – damit wurden Sie in der Öffentlichkeit zur Totengräberin.

Blimlinger: Die Abschaffung der Pflichtinserate stand im Regierungsprogramm von ÖVP und Grünen, wie schon in einigen davor. Diese rund 20 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr haben die Zeitung finanziert. Mit Geschäftsführer Martin Fleischhacker wurde ein Modell gefunden, hinter dem ich voll stehe. Und wenn man mich fragt, sage ich, wovon ich überzeugt bin.

STANDARD: Und die Umsetzung entspricht diesen Erwartungen?

Blimlinger: WZ.at funktioniert wunderbar, ein investigatives Medium, das Woche für Woche mit spannenden Eigenrecherchen beeindruckt, mit junger Mann- und vor allem Frauschaft und beim Traineeship Kooperationen mit anderen Medien.

STANDARD: Ist es sinnvoll, dass die Republik Österreich ein Onlinemedium aus dem Bundesbudget finanziert, das privaten Medien Konkurrenz macht?

Blimlinger: Das macht sie nicht. In dieser Gestaltung gibt es kein vergleichbares Angebot, das war ein wichtiges Kriterium.

STANDARD: WZ.at ist eine Konkurrenz um Aufmerksamkeit, auch Tiktok oder Youtube sind Konkurrenz für Medien.

Blimlinger: Na ja, dann sind alle Medien Konkurrenten, letztlich auch Bücher. Tatsache ist, dass die WZ nicht auf Tagesaktualität abstellt und damit ein völlig anderes Format anbietet. Niemand verzichtet wegen der WZ auf andere Tages-, Wochen- oder Onlinemedien.

STANDARD: Meines Wissens gibt es eine Beschwerde bei der EU-Kommission wegen Wettbewerbsverzerrung oder zumindest Pläne dafür.

Blimlinger: Eine solche Beschwerde wird nicht durchkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber es gilt wie immer abzuwarten

"Lieber mit Zweidrittelmehrheit abgesicherte Budgetfinanzierung für ORF"

STANDARD: Auch mit der Finanzierung des ORF über einen ORF-Beitrag unabhängig vom Empfang hat sich die Regierung viel Unmut eingehandelt.

Blimlinger: Mir wäre eine mit Zweidrittelmehrheit abgesicherte, inflationsangepasste Budgetfinanzierung des ORF eindeutig lieber gewesen, wie ich sie vorgeschlagen habe. Damit hätte man sich viel erspart, und die Unabhängigkeit des ORF wäre langfristig noch deutlich stärker abgesichert.

STANDARD: Wäre die ÖVP zu einer Budgetfinanzierung zu gewinnen gewesen?

Blimlinger: Nein.

STANDARD: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) war vermutlich nicht erfreut über einen neuen Ausgabenposten von rund 700 Millionen Euro oder mehr. Die FPÖ ist ebenfalls für Budgetfinanzierung, allerdings mit deutlich gekürzten Mitteln für den ORF. Ob ich nun einen ORF-Beitrag zahle oder Steuern zahle und daraus der ORF finanziert wird, ist doch am Ende dasselbe, nur dass ich die Budgetfinanzierung nicht so merke.

Blimlinger: Selbstverständlich. Aber genau diese Sichtbarkeit macht den ORF ständig zum Ziel von Angriffen der FPÖ oder fallweise auch der ÖVP.

STANDARD: Und Budgetfinanzierung bedeutet potenziell mehr politischen Einfluss, wenn man die Budgetfinanzierung nicht mit Verfassungsmehrheit absichert.

Blimlinger: Ohne Zweidrittelmehrheit hätte ich das nicht gemacht. Ich zweifle, ob die zustande gekommen wäre: Die SPÖ war da auch sehr zögerlich. Deshalb gibt es nun den ORF-Beitrag.

Fünf bis sieben Stiftungsräte – statt 35

STANDARD: Offen ist eine Reform der ORF-Gremien, die aktuelle Besetzung hat der Verfassungsgerichtshof als zu regierungsnah und damit verfassungswidrig aufgehoben. Sie haben in unserem Medienpolitik-Fragebogen einen Aufsichtsrat mit fünf bis sieben Mitgliedern vorgeschlagen statt derzeit 35 und einen Publikumsrat. Wie hat man sich das vorzustellen?

Blimlinger: Der Stiftungsrat hat Kernaufgaben eines Aufsichtsrats, Budget, Geschäftsführung bestellen, Strategie etwa. Den Publikumsrat könnte man auch verkleinern, aber tatsächlich repräsentativ besetzen. Er sollte wirkliche Mitspracherechte im Programm bekommen und über den Kundendienst des ORF hinausgehend eine Art Beschwerdemanagement übernehmen. Vielleicht mit einer Art Ombudsperson für Publikumsbeschwerden, denen nachgegangen werden muss, ähnlich der Volksanwaltschaft.

STANDARD: Beschweren kann man sich bei der Medienbehörde KommAustria.

Blimlinger: Das ist schon eine hohe Hürde, das machen nur wenige, und wenige dieser Beschwerden gehen durch.

STANDARD: Derzeit bestimmen Bundeskanzler oder Medienministerin die Mehrheit im Publikumsrat – dafür verlangt der Verfassungsgerichtshof genauere Kriterien. Zugleich gibt es derzeit offenbar keine rechtliche Kontrolle über die Auswahl durch das Kanzleramt. Ist das sinnvoll?

Blimlinger: Es ist nicht sinnvoll, wenn es keine Kontrollinstanz gibt, keinen Rechtszug. Die Ernennung des Publikumsrats muss ganz anders laufen.

STANDARD: Wie könnte der Publikumsrat repräsentativer werden?

Blimlinger: Ich habe zum Beispiel schon als Mitglied des Publikumsrats darauf hingewiesen, dass Fixplätze für katholische und evangelische Kirche in dem Gremium die Realität in der Gesellschaft nicht abbilden. Sollen sich alle gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaften auf zwei Vertreterinnen oder Vertreter einigen, oder meinetwegen drei.

STANDARD: Sie waren auf einem Mandat der Grünen Parteiakademie im Gremium. Ist das nicht eine verschämte Möglichkeit, wie im Stiftungsrat auch im Publikumsrat Parteienvertreter zu haben?

Blimlinger: Natürlich. Die Vertreter der politischen Akademien haben dort nichts verloren.

STANDARD: Wer soll die fünf bis sieben Stiftungsräte aussuchen bzw. bestellen?

Blimlinger: Da bin ich schon der Meinung, dass die von der Politik also etwa von Bundesregierung und Parlament auszusuchen sind, hier ist durchaus ein Verfahren wie bei den Gerichtshöfen denkbar. Wichtig wäre in einem künftigen Aufsichts- oder Stiftungsrat, dass die Qualifikation der Mitglieder wirklich überprüfbar gegeben ist. Man muss sich bei Finanzen auskennen – und auch, wie Medien funktionieren. Das haben wir versucht.

STANDARD: Und besetzt ohne Koalitions-Sideletter?

Blimlinger: Wenn der Bestellmodus ein anderer ist, braucht es auch keine Sideletters.

"Ich habe darauf hingewiesen, dass die ÖVP bald nicht mehr die Mehrheit haben könnte."

STANDARD: Mit der ÖVP war eine Reparatur oder gar Reform der ORF-Gremien nicht mehr möglich?

Blimlinger: Ich würde sagen: mit Teilen der ÖVP. Ich glaube, mit Medienministerin Susanne Raab hätten wir eine Reparatur schaffen können. Das hätte aber einen noch größeren Stiftungsrat bedeutet. Was nicht unseren Vorstellungen entspricht.

STANDARD: Die Linie der ÖVP scheint zu sein: Wir haben jetzt eine Mehrheit im Stiftungsrat, also ändern wir möglichst nichts.

Blimlinger: Ich habe darauf hingewiesen, dass die ÖVP bald nicht mehr die Mehrheit haben könnte.

STANDARD: Und originellerweise kann ja eine nächste Regierung bis Ende März 2025 nach dem bisherigen Modus neun Regierungsstiftungsräte von 35 bestellen. Dann wird die ÖVP-Mehrheit möglicherweise Geschichte sein. Erst Ende März 2025 wird der alte Modus als verfassungswidrig aufgehoben.

Blimlinger: Nicht nur möglicherweise. Wir haben darauf hingewiesen.

"Die SPÖ sollte sich einmal mit Sportrechten beschäftigen"

STANDARD: SPÖ-Chef Andreas Babler hat gerade zur EM Fußball ins Free-TV reklamiert – wo die EM ja auch mit Rechteinhaber Servus TV zu sehen ist. Die österreichische Bundesliga müsste sich erst einmal ein frei empfangbarer TV-Sender leisten können und wollen – bei Sky sind es derzeit jährlich 40 Millionen Euro.

Blimlinger: Die SPÖ sollte sich einmal mit Sportrechten beschäftigen. Da gibt es international eine Handvoll Rechteanbieter, die damit so viel Geld wie möglich verdienen wollen. Das kann sich niemand mehr alleine leisten, auch ARD und ZDF in Deutschland nicht. Wenn wir den ORF-Beitrag von derzeit 15,30 monatlich auf 25 Euro erhöhen, wird sich das für den ORF vielleicht ausgehen, vielleicht auch für die Bundesliga und andere große Sportereignisse. Das wird übrigens auch noch bei den Skirechten spannend, wo es ja Diskussionen zwischen dem ÖSV und der FIS gibt. Das Thema Sportrechte ist wirklich ein wichtiges.

"Digitaltransformationsförderung gehört geändert"

STANDARD: Die Koalition von ÖVP und Grünen hat einige neue Medienförderungen auf den Weg gebracht – ebenfalls unter Kritik. Die Digitaltransformationsförderung wird etwa als intransparent kritisiert, die Qualitätsjournalismusförderung könnte qualitätsorientierter sein.

Blimlinger: Bei der Digitaltransformationsförderung gehören die Richtlinien geändert. Die Untergrenze von 300.000 Euro in der Projektförderung ist viel zu hoch. Das begünstigt große Unternehmen und benachteiligt kleine. Die geförderten Projekte sollten auch nach außen transparenter dargestellt werden. Ein Abstract verletzt kein Geschäftsgeheimnis. Nach wie vor ärgert mich, dass Onlinemedien hier nicht gefördert werden. Das sollte eine nächste Regierung ändern.

STANDARD: Mehr Qualität in der Qualitätsjournalismusförderung?

Blimlinger: Im Grunde erfüllt die Förderung langjährige Forderungen des Presseclubs Concordia, nicht bedrucktes Papier, sondern journalistische Arbeitsplätze zu fördern. Wo es mehr davon gibt, gibt es mehr Geld. Es gibt Bonuszahlungen für Redaktionsstatut, Frauenförderung, Qualitätsmanagement und Fehlermanagement. Und wir haben als Ausschlusskriterien gerichtliche Verurteilungen etwa wegen Aufrufen zu Gewalt oder zu gesetzwidrigem Verhalten.

STANDARD: Wenn Sie bestimmen könnten: Wie würden Medienförderungen künftig aussehen?

Blimlinger: Alle privaten Medienförderungen in einigen wenigen Gesetzen geregelt und nicht vielen, unabhängig von der Mediengattung, orientiert an journalistischen Arbeitsplätzen und projektbezogen, transparent und sachlich nachvollziehbar.

"Eine richtige ORF-Gremienreform hätte ich gern umgesetzt, das schmerzt."

STANDARD: Nach fünf Jahren Regierungs-Medienpolitik mit der ÖVP: Worauf sind Sie stolz?

Blimlinger: Uns ist wirklich viel gelungen, wir haben viel mehr umgesetzt als in den 20 Jahren zuvor. Und vieles davon, wie die Digitalisierungstransformationsförderung, hätte schon zehn Jahre früher kommen müssen. Auf die Qualitätsjournalismusförderung und deutliche erhöhte Medientransparenz, um der Inseratenkorruption endlich beizukommen. Die ist wirklich ein Paradigmenwechsel zur Förderung von Journalismus. Die Aufhebung des Doppelförderverbots in der Publizistikförderung etwa ist sehr wichtig für kleinere Medien. Wir haben die Möglichkeiten für mehr private Radiokanäle nur in DAB+ geschaffen und nicht in UKW – sonst hätte Kronehit noch die zweite nationale UKW-Radiokette von der Fellner-Gruppe gekauft. Mehr Geld für DAB+ und für nichtkommerzielle Sender ist uns auch gelungen.

STANDARD: Was schmerzt in den fünf Jahren?

Blimlinger: Eine richtige ORF-Gremienreform hätte ich gern umgesetzt, das schmerzt.

STANDARD: Wo haben Sie, hat die Regierung – medienpolitisch – einen Fehler gemacht?

Blimlinger: Fehler wahrscheinlich bei der Digitaltransformation. Da hätten wir mehr ins Gesetz schreiben und weniger den Richtlinien überlassen sollen. Den Spielraum sollte man besser im Blick haben. Das war vielleicht ein Anfängerfehler. Es war das erste Gesetz, das wir hier verhandelt haben, damals noch mit dem Kanzler-Medienbeauftragten Gerald Fleischmann.

STANDARD: Was fehlt, medienpolitisch, nach den fünf Jahren? Das ORF-Gesetz zum Beispiel ist, bis auf die Gremienreform, schon nach Ihren Vorstellungen?

Blimlinger: Ein eigener Medienausschuss im Parlament wäre schon einmal sinnvoll. Natürlich gibt es im ORF genügend Reformbedarf. ORF-Archivzugang für alle verlange ich schon lange ohne Erfolg, wiewohl er eigentlich durch das Bundesarchivgesetz geregelt ist. Das Anhörungsrecht der Landeshauptleute zur Besetzung von ORF-Landesdirektoren gehört weg, keine Frage. Und natürlich sind die Landesstudios ein Thema.

"Hinterfragen, ob es neun Landesstudios sein müssen"

STANDARD: Sie würden die Landesstudios hinterfragen?

Blimlinger: Hinterfragen, ob es wirklich neun sein müssen. Eine Struktur für mehrere Bundesländer könnte ausreichend zu sein, ohne das Programmangebot einzuschränken. Der ORF sollte einen Kollektivvertrag für alle haben und nicht sechs oder sieben unterschiedliche. Die Möglichkeit für Kettenarbeitsverträge gehört gestrichen.

STANDARD: Das ORF-Management will fürs Erste von sich aus auf solche Verträge für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten. Wenn Sie auf die kommende Nationalratswahl und die Umfragen schauen: Haben Sie Sorge um Österreichs Medienlandschaft – und Ihre medienpolitischen Maßnahmen?

Blimlinger: Ich kann mir schwer vorstellen, dass da etwas zurückgenommen wird. Förderungen abzuschaffen würde keiner Partei gut bekommen. Bei Schwarz-Blau wird die Förderung für nichtkommerziellen Rundfunk vielleicht nicht immer parallel zu der für kommerziellen erhöht werden. Kampfzone ist der ORF, klar. Da wird man natürlich versuchen, sich zu positionieren.

STANDARD: Geht es Parteien nicht vielmehr darum, den ORF möglichst unter Kontrolle zu bringen, und nicht, sich zu positionieren?

Blimlinger: Sicher – uns natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Aber wenn das jemand tatsächlich versucht, würde ich als ORF-Generaldirektor permanent rechtlich dagegen vorgehen. Das Gesetz ist stark, man muss es halt anwenden. Dann muss man tatsächlich gerichtlich oder vor der Medienbehörde dagegen vorgehen. Das ist eine wirklich gute Behörde. Ich hoffe, dass der Generaldirektor solchen politischen Einflussversuchen nicht nachgibt.

STANDARD: Wo wird Österreich nach dem bisher schlechtesten Platz 32 im Pressefreiheits-Ranking von Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr im kommenden Jahr stehen – und wo sehen Sie das Land?

Blimlinger: Ich muss leider sagen, dass das Ranking Pressefreiheit, wie es derzeit zustande kommt, nicht den wissenschaftlichen Standards entspricht. Das sollte wirklich überarbeitet werden. Reporter ohne Grenzen ist eine wichtige internationale Institution, umso mehr ist eine gute wissenschaftliche Praxis notwendig. (Harald Fidler, 11.7.2024)