Der Unfall hat sich in einem Park in der Hauptstadtregion Brüssel ereignet. Im Zentrum Belgiens wurden Windböen von bis zu 100 Stundenkilometern gemessen

Ein Baby wurde, als es von seiner Mutter im Kinderwagen in einem Park ausgefahren wurde, durch einen herabfallenden Ast erschlagen. IMAGO/Fotostand

Brüssel – Bei einem heftigen Gewitter in Belgien ist ein zwei Monate alter Säugling von einem herabfallenden Ast erschlagen worden. Das Baby sei von seiner Mutter im Kinderwagen ausgefahren worden, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Uccle in der Haupstadtregion Brüssel, Boris Dilliès, am Mittwoch. Zu dem tragischen Todesfall sei es bereits am Montagnachmittag gegen 16.00 Uhr im Park Wolvendael gekommen – eine Stunde, bevor dieser wegen Unwetterwarnungen geschlossen werden sollte.

Am Montag hatte ein heftiges Unwetter mit starkem Regen und Windböen von teils mehr als 100 Stundenkilometern das Zentrum Belgiens durchquert. Die Hauptstadt traf das Unwetter ab 16.00 Uhr. Der belgische Wetterdienst hatte eine Gewitterwarnung ausgegeben – die aber für den Zeitrahmen von 17.00 bis 20.00 Uhr galt. Die Parks in der Region Brüssel verboten den Eintritt in Absprache der Bürgermeister und Behörden ab 17.00 Uhr.

In den Wetterwarnungen habe es geheißen, dass vor 17.00 Uhr nichts passieren werde, sagte Dilliès weiter. "Man kann sich vorstellen, dass die Tragödie nicht passiert wäre, wenn der Park eine Stunde früher geschlossen worden wäre." (APA, 10.7.2024)