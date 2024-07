Marc Cucurella. IMAGO/Alexandra Fechete

Die Europameisterschaft ist fast vorbei, und bevor am Sonntagabend im Finale zwischen Spanien und England ein hoffentlich würdiger Abschluss gefunden wird, darf man sich noch einmal entspannt zurücklehnen und auf die witzigsten Momente dieses Fußballfests zurückblicken. Witzig zumindest für die, die noch im Turnier sind.

Der heimischen Seele hilft, dass die Wunden nach dem Ausscheiden des österreichischen Teams mittlerweile verheilt sind und auch die deutsche Nationalmannschaft bereits wieder mit optimistischem Blick in Richtung Weltmeisterschaft 2026 blickt. Oder wie es Bundestrainer Nagelsmann so schön gesagt hat: "Tut weh, dass man jetzt zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird."

Der deutsche Bundestrainer zeigte sich nach dem Ausscheiden emotional mitgenommen, aber sein Kampfgeist scheint nicht gebrochen. DAZN

Die Hand Gottes

Die wohl größten Wellen haben diverse Entscheidungen geschlagen, die dank des virtuellen Videoassistenten (VAR) getroffen wurden. Was haben die Deutschen gefeiert, als der "Pulsschlag" des Balls, ja, so etwas gibt es, unseren geliebten Nachbarn einen Handelfmeter gegen Dänemark eingebracht hat, den es ohne den VAR wohl nie gegeben hätte. Das Tanzen hörte aber bald auf, nachdem im nächsten Spiel gegen Spanien ebenjener VAR nicht zurate gezogen wurde und es ein relativ klares Handspiel im Strafraum dem Schiedsrichter nicht einmal wert war, die Situation noch einmal am Bildschirm zu prüfen. Wie sagt man so schön: Alles gleicht sich aus im Leben.

Für ein besonders witziges Video durfte ebenfalls der VAR herhalten. Da so manche Entscheidung während des Turniers wirklich lange dauerte, überlegte sich ein pfiffiges Kerlchen im Internet, was denn im Chat des Schiedsrichters in dieser Zeit alles passieren könnte. Eine Essensbestellung zum Beispiel.

Abseits ist, wenn der Schiri pfeift

Auch die Engländer mussten sich um exklusiv für sie erstellte Memes nicht sorgen. Viral ging beispielsweise ein Video zu den "übernatürlichen" Fähigkeiten von Ivan Toney. Dieser schoss im Turnier einen Elfmeter, ohne auf den Ball zu schauen, was im Fußballbusiness eher untypisch ist. Im Meme liest er, ohne hinzuschauen, Bücher, spielt Vier gewinnt oder Dart. Impressive!

Ansonsten mussten die zugegebenermaßen sehr verhalten spielenden Engländer viel einstecken, vor allem deren Teamchef Gareth Southgate. Für den teuersten Kader der Euro 2024 zeigten Bellingham, Kane und Co leider wirklich wenig – abgesehen von einer Halbzeit gegen die Niederlande.

BBCMOTD/X

Diese Antieuphorie drehte sich auf der Insel allerdings mit dem Einzug ins Finale. Auf einmal wurde wieder gescherzt und das vielleicht beste Spiel der Engländer seit sehr vielen Jahren in höchsten Tönen gelobt. Ob der Elfmeter gerechtfertigt war, obwohl der Videoassistent auch ein kleines Handspiel von Saka aufdeckte, interessiert heute sowieso keinen mehr. Die Diskussionen um die technische Hilfe werden nach dem Event allerdings weitergehen. Mal schauen, wie man bei der Weltmeisterschaft damit umgehen wird.

Nicht mit dem Bade ausgeschüttet

Was natürlich auch nicht fehlen durfte, waren Bilder zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten: Lamine Yamal. Mit seinem Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich sorgte er für Aufsehen, doch unbekannt ist der 16-Jährige nicht. Passend zu seinen Auftritten bei der EM wurden auf Social Media Bilder geteilt, in denen der damals fünf Monate alte Yamal von niemand Geringerem als Lionel Messi für ein Fotoshooting gebadet wurde. Wie es dazu kam?

Das Bild wurde 2007 für einen Charitykalender aufgenommen, den der Fußballklub FC Barcelona zusammen mit einer lokalen Tageszeitung organisierte. Damit wurde unter anderem Geld für Organisationen wie Unicef und auch NGOs aus Katalonien gesammelt. Damals wurden Spieler des Klubs zusammen mit Kindern fotografiert, die sich für das Fotoshooting angemeldet hatten. Im Fall des jungen Yamal waren es wohl seine Eltern, aber wahrscheinlich hat es nicht geschadet, ein solches Foto im Wohnzimmer hängen zu haben, um zu wissen, wohin die berufliche Reise vielleicht gehen könnte.

Dabei war es ein Zufall, dass Messi an dem Shooting teilnahm, wie die New York Times kürzlich berichtete. In einem Interview mit dem damaligen Fotografen Joan Monfort wird erklärt, dass nur zwölf Spieler für den Kalender ausgewählt wurden und Messi damals eigentlich noch ein aufstrebendes Talent, aber keinesfalls ein Stammspieler war. Das Schicksal wollte es aber wohl so, und deshalb freuen wir uns heute, dass auch wir Zeugen dieses frühen Aufeinandertreffens sein dürfen.

Feiern, bis die Schwarte kracht

Trotz diverser Unruhen in diversen Fanlagern war die Stimmung über das ganze Turnier hinweg sehr positiv und gutgelaunt. Allen voran bei den Deutschen – völlig unerwartet, oder? ;)

Beliebt waren aber auch die Schotten, die ganz im Gegensatz zu ihren Nachbarn völlig ohne Randale friedlich durch die Straßen gezogen sind. Leider nicht sehr lange, da ihr Nationalteam vieles ist, aber leider nicht besonders gut. Dafür tanzten die Niederländer ihren Einmal-nach-links-und-einmal-nach-rechts-Tanz, der schnell Kultstatus erfuhr. Ach, könnte man immer so positive Stimmung erzeugen und Menschen Arm in Arm tanzen sehen.

I am from Austria

Was bleibt, sind Eindrücke von einem rauschenden Fest und österreichischen Fans, die ihre Meinung zur Deutschen Bahn kundtun durften. Und obwohl auch Städten wie Gelsenkirchen die Fähigkeit abgesprochen wurde, als Ort für eine solche Großveranstaltung geeignet zu sein, tat das der Stimmung im Land nur selten einen Abbruch. Politisch wurde der Event bis auf wenige Ausnahmen kaum, was aufgrund der Weltlage und der vielen Wahlen im Hintergrund sicher nicht einfach für alle Beteiligten, aber vielleicht auch besser war.

Möge also auch die kommende Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA außer Flugmeilen auch zahlreiche unvergessliche Momente schaffen. Nagelsmann und sicher auch unsere ÖFB-Elf können es wohl kaum noch erwarten. (aam, 14.7.2024)