Die monatliche Inflationsrate Argentiniens lag im April zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder im einstelligen Bereich. "Goool...!", übersetzt „Tor!", jubelte Javier Milei auf der Plattform X, nachdem die Statistikbehörde Indec die Zahl von 8,8 Prozent bekanntgegeben hatte. Mit dem Unterschreiten der magischen Zehn-Prozent-Marke hat der libertäre Präsident eines seiner Wahlversprechen erfüllt. Im ersten Monat seiner Amtszeit, im Jänner, lag die Inflationsrate noch bei 25,5 Prozent. Seither ist sie kontinuierlich gesunken.

Fernanda Paldeia ist nicht zum Jubeln zumute. Zweimal in der Woche geht die Pensionistin auf den Mercado Central, den großen Zentralmarkt im Süden der Hauptstadt Buenos Aires. "Sehen Sie die Tomaten?", fragt die 69-Jährige und deutet auf das Preisschild: "Ein Kilo kostet schon wieder 30 Pesos mehr." Der Finger wandert weiter. "Und die Äpfel dort? 20 Pesos mehr." Obwohl hier alles mindestens ein Drittel weniger koste als in den Geschäften in der Stadt, müsse sie jeden Peso dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgebe, sagt sie.

Kaufkraft schwindet

Wie Paldeia geht es den meisten der fast sechs Millionen Pensionisten und Pensionistinnen in Argentinien. Die Hälfte von ihnen muss mit der Mindestpension von 172.000 Pesos, umgerechnet etwa 170 Euro, auskommen. Trotz sinkender Inflationsraten sind die Preise in den ersten vier Monaten des Jahres um 65 Prozent gestiegen. "Licuadora" (Mixer) nennen die Argentinier und Argentinierinnen das, was ihnen seit Monaten zu schaffen macht: zum einen der Kaufkraftverlust der Pensionen durch die Inflation. Und zum anderen die Einsparung des Staates, der zwar in absoluten Zahlen die gleiche Pensionssumme auszahlt, die aber in Relation zur Inflation dem Staatshaushalt immer billiger kommt.

Nachdem der Haushalt der staatlichen Universitäten um 70 Prozent gekürzt wurde, gingen in Buenos Aires 500.000 Menschen auf die Straße. AFP/EMILIANO LASALVIA

„Wir sind dabei, die größte Haushaltsanpassung in der Geschichte der Menschheit vorzunehmen", verkündete Milei Anfang April. Oberste Priorität für den 53-Jährigen ist es, den Staatshaushalt in den schwarzen Zahlen zu halten. In seiner Halbjahresbilanz hat Milei vor allem monetäre Erfolge zu verzeichnen: Das Länderrisiko für internationale Kredite hat sich halbiert, die Kurse argentinischer Unternehmensaktien und Staatsanleihen sind gestiegen, die Zentralbank sammelt Reserven an, und im April verkündete Milei stolz den ersten Haushaltsüberschuss in einem Quartal seit über 15 Jahren.

Den Unabhängigkeitstag feierten Milei und Vizepräsidentin Victoria Villarruel im Panzer.



Die sozialen Kosten der brutalen Sparpolitik sind immens. Nach Schätzungen der renommierten Universität Torcuato Di Tella ist die Zahl der Armen zwischen Jänner und März um 3,2 Millionen gestiegen. Ende März lebten 22,6 Millionen der 46,8 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen Argentiniens unterhalb der Armutsgrenze. Bislang wurden 14.000 Staatsbedienstete entlassen, und die Verträge von weiteren 50.000 Staatsbediensteten werden derzeit überprüft.

Privatwirtschaft ächzt

Ähnliches passiert in der Privatwirtschaft. Bisher sind rund 50.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, schätzen die Gewerkschaften. Die Industrieproduktion ist im Vergleich zum April 2023 um 21 Prozent zurückgegangen, während das Baugewerbe im gleichen Zeitraum einen Rückgang von 42 Prozent verzeichnete.

"Ich bin der erste Präsident, der die Wahl mit der Ankündigung eines Schockprogramms gewonnen hat", sagte Milei nach seinem Triumph in der Stichwahl mit 56 Prozent der gültigen Stimmen. Dass Milei jetzt rigoros umsetzt, was er angekündigt hat, ist zur Überraschung vieler das, was ihn stützt. „Die Mehrheit der Gesellschaft hat ein enormes Bedürfnis, zu glauben, dass Mileis Politik funktioniert", sagt Lucas Romero vom Meinungsforschungsinstitut Synopsis in Buenos Aires. Die Unterstützung für Milei sei ungebrochen, fügt er hinzu.

Wechselstube in Buenos Aires AP/Natacha Pisarenko

In der inoffiziellen Wechselstube ist der Andrang am Monatsanfang groß. "Jeder braucht Pesos, um seine Rechnungen zu bezahlen", sagt eine Frau mit einer Nummer in der Hand, die ihr zeigt, wann sie eine der fünf Kabinen betreten kann. „Niemand kauft hier Dollars, alle verkaufen", sagt die Frau. In der Western-Union-Filiale wird von Montag bis Freitag ohne Ausweis und Quittung Geld umgetauscht. „Wir befinden uns in einer Grauzone, offiziell illegal, inoffiziell geduldet", sagt der junge Mann hinter dem Schalter.

Ende 2023 besaßen die Argentinier und Argentinierinnen rund 280 Milliarden US-Dollar außerhalb des formellen Finanzsystems: auf ausländischen Bankkonten, in Bankschließfächern oder einfach unter der Matratze. Die Summe lässt sich regelmäßig aus einem vierteljährlichen Bericht der Statistikbehörde errechnen und ist um ein Vielfaches höher als die Dollarreserven der Zentralbank.

Zunehmende Angst

"Die Oberschicht hat keine Geldprobleme, die Mittelschicht holt ihr Erspartes unter der Matratze hervor, und die Unterschicht kann froh sein, wenn sie überhaupt eine Matratze hat", sagt die Frau und schaut auf ihre Nummer, die jetzt auf der Anzeige erscheint. Letzteres meint sie überhaupt nicht zynisch, die Lage in den ärmeren Viertel ist schlimm. Sie persönlich hat noch Reserven, aber in ihrem Freundeskreis geht zunehmend die Angst um.

Dieses Phänomen beobachtet auch Guadalupe Seia. „Inzwischen ist es üblich, dass Kollegen und Kolleginnen ihre angesparten Dollar verkaufen oder sich Geld leihen, nur um bis zum Monatsende über die Runden zu kommen", sagt die 36-jährige Soziologin, die seit zehn Jahren an der Fakultät der Sozialwissenschaften der Universität Buenos Aires unterrichtet.

Argentiniens Bildungswesen gilt als eines der besten in ganz Südamerika. Zukunft: ungewiss. AFP/LUIS ROBAYO

Trotz bisher zweier Generalstreiks der Gewerkschaften war der Marcha Federal Universitaria der erste ernste Schuss vor den Bug des Präsidenten und seiner Sparpolitik. Am 23. April gingen in Argentinien rund zwei Millionen Menschen auf die Straße. Es war eine generationen-, klassen- und politikübergreifende Demonstration für das öffentliche und kostenlose Bildungssystem. Allein in der Hauptstadt Buenos Aires marschierten schätzungsweise eine halbe Million Menschen vom Kongressgebäude zum Präsidentenpalast. "Die öffentliche Bildung ist eine Säule der argentinischen Gesellschaft", erklärt die Soziologin. Und an der hatte Milei mit seiner Sparpolitik gerüttelt.

Hoffnung auf Besserung

Dennoch liegt die Zustimmung der Bevölkerung zu Mileis Politik bei 50 Prozent. „Von 100 Befragten, die bei der Stichwahl im November für Milei gestimmt haben, sind bisher 90 bei ihrer Stimme geblieben", sagt Lucas Romero. Gründe dafür sind neben dem Rückgang der Inflationsrate die Erinnerung an das Scheitern der Vorgängerregierung, der Mangel an politischen Alternativen und der sehnliche Wunsch, dass es gutgehen möge. „Die entscheidende Frage ist, wie lange und wie viel Leid die Menschen ertragen, bevor sie sich durch Ergebnisse belohnt fühlen oder ihre Geduld erschöpft ist", sagt Meinungsforscher Romero. Mitte Juni kam es zu den ersten gewalttätigen Krawallen. (Südwind-Magazin 4/2024)

DER STANDARD veröffentlicht regelmäßig Artikel aus dem Südwind-Magazin. Ein Gratis-Probeheft können Sie hier bestellen. Jürgen Vogt ist Autor des Reisehandbuchs Argentinien, 2024, Reise-Know-how-Verlag, Bielefeld. Er lebt seit 2005 in Buenos Aires und ist u. a. Korrespondent der deutschen Tageszeitung Taz.