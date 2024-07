Mehr als 95 Prozent aller Daten werden über Seekabel übertragen. Kabel, die im Kriegsfall leicht angreifbar sind: Erst im März wurden drei davon im Roten Meer durchtrennt. Internetausfälle in West- und Zentralafrika waren die Folge. Um solche Totalausfälle zu verhindern, finanziert die Nato ein Projekt mit, das den Datenverkehr in solchen Fällen auf Satellit umleiten will. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die Bloomberg vorliegen.

Sollen bei Seekabelstörungen einspringen: Satelliten wie der von Viasat. REUTERS/DADO RUVIC

Am Projekt mit dem akademischen Namen "Hybrid Space and Submarine Architecture to Ensure Information Security of Telecommunications" (Heist) sind Forscherinnen und Forscher aus den USA, Island, Schweden und der Schweiz beteiligt. Heist will es ermöglichen, nahtlos auf Satelliteninternet umzuschalten, sollten Seekabel durch Angriffe oder Naturkatastrophen beschädigt werden. Mit 2,5 Millionen US-Dollar hat es allerdings ein eher begrenztes Budget.

Start in diesem Monat

Starten könnte das Projekt "sehr bald", sagte Eyup Kuntay Turmus gegenüber Bloomberg. Turmus leitet bei der Nato das Projekt. Der Start sei bereits genehmigt. Mit einem Symposium an der Cornell University in New York soll es noch diesen Monat offiziell losgehen. Dabei geht es zunächst darum, Störungen an Seekabeln möglichst schnell zu erkennen. Daten sollten im Störungsfall automatisch über Satelliten oder andere Seekabel umgeleitet werden.

Die Seekabel übertragen jede Sekunde mehrere Terabit – bei minimaler Latenz. Das gesamte Satellitennetz, Starlink eingeschlossen, kommt an diese Leistung nicht heran. Das Vorhaben der Nato kann damit nur eine Notlösung sein. Wie gut eine Umleitung funktionieren könnte, ist noch unklar.

Am Vorhaben sind den Dokumenten zufolge auch die US-Firmen Viasat und Sierra Space sowie die isländische Cybersecurity-Firma Syndis beteiligt. Erstere wurde 2022 Opfer eines mutmaßlich russischen Hacking-Angriffs: Zu Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde ein Satellit von Viasat gekapert und zur weltweiten Verteilung von Schadsoftware genutzt. Theódór Gíslason, Head of Innovation bei Syndis, hat ähnliche Sicherheitsbedenken: Er wünscht sich Möglichkeiten, Island besser gegen Angriffe auf Seekabel zu schützen.

Sicherheit im Fokus

Bei der Nato gibt es bereits seit längerem die Befürchtung, Seekabel könnten angegriffen werden. In diesem Zusammenhang gibt es drei Risiken: Sabotage, immer mehr beteiligte Parteien und Spionage. Die Kabel sind recht ungeschützt verlegt und anfällig für Beschädigungen. Mitunter reicht bereits ein Fischernetz aus Metallstreben oder ein Anker, der ungünstig abgeworfen wird.

Da die Kabel zunehmend teurer werden, sind nun auch Unternehmen wie Amazon und Google dabei, eigene Kabel zu verlegen. Auch China baut momentan an seinem "Peace Cable", das das eigene Festland mit Asien, Europa und Afrika verbinden soll. Eigentümer ist ein chinesisches Unternehmen. Es sind also zunehmend Parteien involviert, die eigene Interessen hegen. Europa bleibt außen vor.

Das dritte Risiko, Spionage, kann mit speziell ausgerüsteten U-Booten geschehen, die laut Energy Industry Review aktuell nur die USA, Russland und China besitzen. Auf dem Festland sind vor allem jene Stationen Angriffspunkt, an denen die Seekabel Land erreichen. Das behaupten mehrere Berichte.

Ambitionierte Vorhaben

Genau feststellen zu können, wo die Seekabel beschädigt sind: Das soll das Heist-Projekt ebenfalls leisten. Gregory Falco leitet das Projekt mit. Ihm zufolge können die Betreiber der Kabel bereits jetzt Störungen auf den Kilometer genau eingrenzen. Falco erwartet sich vom Projekt, die Genauigkeit auf einen Meter zu senken. Ambitioniert soll auch das Arbeiten mit der "sehr chaotischen" internationalen Gesetzgebung sein. Es brauche viel juristische Zusammenarbeit. (jsa, 11.7.2024)