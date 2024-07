Vor dem russischen Verteidigungsministerium demonstrierten vergangene Woche Frauen für die Rückkehr ihrer Männer aus dem Krieg. AFP/HANDOUT

Sie wollten die ganze Nacht über vor dem russischen Verteidigungsministerium ausharren, die Frauen mit ihren Kindern, hatten sogar Campingausrüstung mitgebracht. Eine kleine Gruppe zwar, doch sie forderten die Rückkehr ihrer Männer aus dem Ukrainekrieg. Zu sehen war die Aktion vom vergangenen Montag auf Bildern im Onlinedienst Telegram. Eigentlich wollten die Frauen den neuen russischen Verteidigungsminister Andrej Beloussow sprechen. Doch der kam nicht vor die Tür, stattdessen wurde eine Delegation der Demonstrantinnen von einem Vertreter des Ministeriums empfangen. Dieser habe ihnen "soziale Hilfen vorgeschlagen", sagte eine Teilnehmerin.

Es sind eher kleine Demonstrationen, die immer wieder nicht nur in Moskau stattfinden. Für Kremlchef Wladimir Putin ist die neue Protestbewegung unangenehm: Frauen, die nicht gegen den Krieg in der Ukraine aufstehen, sich sehr wohl aber um ihre Männer und Söhne an der Front sorgen. Noch bis Anfang des Jahres waren Angehörige von Soldaten in der Telegram-Gruppe "Put Domoj" (dt.: "Weg nach Hause", Anm.) organisiert und riefen dort fast wöchentlich zu Demonstrationen auf. Ende Mai stuften die Behörden die Gruppe als "ausländischen Agenten" ein. Die Regelung erlaubt eine behördliche Verfolgung der Organisation. Die am Montag vor dem Verteidigungsministerium protestierenden Frauen gaben an, nicht Teil von Put Domoj zu sein. Doch es gibt inzwischen viele derartige Frauengruppen, in allen Teilen Russlands.

Schrittweise Politisierung

Die Bewegung entstand im Sommer 2023. Zuvor hatten sich die Angehörigen von Soldaten, die von der Teilmobilisierung im September 2022 betroffen waren, in vielen Online-Chats ausgetauscht. "Im August stellten die anderen Ehefrauen der Mobilisierten und ich fest, dass wir uns in der Gruppe nur unterhielten und über Strumpfhosen, Socken, Unterhosen und Gerüchte über die Rückkehr der Männer diskutierten", erzählt eine der Aktivistinnen auf dem Onlineportal Cherta.Media. Put Domoj koordinierte die Chats. Zunächst war die Bewegung politikfern, nicht regierungskritisch.

Im November trat eine Gruppe von Frauen erstmals öffentlich in Moskau auf, mit Plakaten auf einer Kundgebung der Kommunistischen Partei. Die Bewegung wuchs, im Dezember veröffentlichte Put Domoj ein Manifest, die Frauen forderten die Demobilisierung ihrer Männer. Und machten die Erfahrung, dass ihre Forderungen politisch verpufften. Kriegsgegner in Russland verspotteten sie als systemtreu, Kriegsbefürworter als "Nawalnyisten", nach dem im Straflager verstorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny. Und im Staatsfernsehen wurde berichtet, die Bewegung sei von ausländischen Geheimdiensten für subversive Aktivitäten ins Leben gerufen worden. Jetzt verstehen sich die Frauen mit ihren Forderungen durchaus als politisch.

Immer wieder sind sie seit letztem Jahr auf der Straße, nicht nur in Moskau. Anfang April etwa wurde in Sankt Petersburg eine 51-jährige Frau festgenommen. Sie legte an einem Denkmal Nelken nieder, so erzählt es das Onlineportal fontanka.ru, zusammengebunden mit einem grünen Band mit der Aufschrift "Demobilisierung". Im Juni berichtete die Moscow Times über eine Demonstration vor dem Verteidigungsministerium in Moskau. Die Frauen kamen mit kleinen Kindern im Kinderwagen. Eine Frau habe auf ihre kleine Tochter gezeigt und gesagt: "Sehen Sie sie? Ich habe sie geboren, und drei Monate später haben sie mir meinen Mann weggenommen."

Gute Gehälter für Vertragssoldaten

Vor einer erneuten Mobilmachung von Reservisten haben nach wie vor viele Menschen in Russland Angst. Kremlchef Wladimir Putin beteuert zwar, die Mobilisierung sei definitiv "am Ende", aber das entsprechende Dekret ist bis heute nicht aufgehoben. Sehr wahrscheinlich ist eine Mobilmachung allerdings nicht. Gegen gute Gehälter gelingt es der Armee, viele neue Vertragssoldaten anzuwerben. Rund 30.000 Soldaten seien es pro Monat, das bestätigt auch ein hochrangiger Nato-Vertreter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Doch die Angst bleibt. Und die Frauen, die für die Rückkehr ihrer Männer aus dem Krieg kämpfen, wollen weitermachen. "Für wen halten Sie uns? Für einen Haufen dummer Frauen, die nur dazu in der Lage sind, wie der Staat es von uns verlangt, zu gebären – und das ist alles?", sagt eine von ihnen. "Viele Kinder hörten auf zu reden, nachdem ihr Vater weggebracht wurde. Viele Familien zerbrechen. Einige sind nicht bereit zu warten, andere sind nicht bereit so weiterzuleben." (Jo Angerer aus Moskau, 11.7.2024)