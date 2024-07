In einer Zeit, in der politische Verdrossenheit und Frustration in der Bevölkerung zunehmen, ist es wichtiger denn je, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse zu stärken und die Bürger zur aktiven Teilnahme an Wahlen zu motivieren.

Negativstimmen bei NR Wahl: Würde es den demokratischen Prozess fördern wenn alternativ oder zusätzlich zu einer positiven Stimme auch eine Negativstimme abgegeben werden kann? Die Negativstimme wird direkt von einer Positiven abgezogen. Das Wahlergebnis pro Partei ergibt sich aus allen Positiven abzüglich aller negativen Stimmen.

