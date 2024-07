Die Zeit für ein neues Stromgesetz ist überreif. Österreichs Stromwirtschaft befindet sich mitten im Umbau und benötigt eine neue rechtliche Basis dafür. Foto: Getty Images/iStockphoto

Es ist erstaunlich, mit welcher Inbrunst Vertreter der Wirtschaft Gesetze einfordern. Während die meisten Branchen nach Deregulierung rufen, können es die Stromversorger kaum erwarten, neu geregelt zu werden.

Die Gründe dafür sind die Schwammigkeit des geltenden Rechts und die vielen weißen Flecken, die in dem gut 20 Jahre alten Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (Elwog) stecken. Verständlich also der Ruf nach einem neuen, besseren Gesetz, das die dramatischen Veränderungen in der E-Wirtschaft abbildet.

Großer Umbau

Die Branche steckt inmitten des größten Umbaus ihrer Geschichte. Anders als früher wird Strom nicht mehr zentral erzeugt, um dann dezentral verteilt zu werden; mit Photovoltaik auf dem Dach kann inzwischen jeder und jede Strom produzieren und konsumieren. Das wird auch in zunehmendem Ausmaß getan. Das heißt aber auch, dass bei der Infrastruktur kein Stein auf dem anderen bleiben kann. Dafür und für vieles mehr braucht es ein neues Gesetz.

Dieses liegt in Form des ElWG (Elektrizitätswirtschaftsgesetz) vor – theoretisch zumindest. Was fehlt, ist der finale Schliff. Ohne diesen kann es keinen Beschluss im Parlament geben. ÖVP und Grüne beteuern zwar, wie wichtig das ElWG ist, tun aber nichts, damit es in Kraft treten kann.

Könnte sein, dass ein Kuhhandel läuft nach der Devise: Du gibst mir das, ich gebe dir das. Wenn dem so ist und die Sache vermurkst wird, trägt allein diese Koalition die Verantwortung. (Günther Strobl, 10.7.2024)