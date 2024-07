Iván Fischer ist der neue Chefdirigent des European Union Youth Orchestra in Grafenegg. Akos Stiller

Grafenegg/EU-weit - Iván Fischer ist der neue Chefdirigent des European Union Youth Orchestra (EUYO). Das in Grafenegg beheimatete Orchester verkündete am Mittwoch die Verpflichtung des 73-jährigen Ungarn als Nachfolger von Vasily Petrenko in der Funktion des Musikdirektors mit sofortiger Wirkung. Fischer führt daneben weiterhin das Budapest Festival Orchestra und bleibt Ehrendirigent des Konzerthausorchesters in Berlin und Ehrengastdirigent des Concertgebouw Orchestras Amsterdam.

Das erste Mal in neuer Funktion werden das EUYO und Fischer am 3. August in Grafenegg unter anderem mit Mahlers 1. Symphonie zu erleben sein. Es folgt eine Tournee, die das Orchester nach New York und Bozen (Bolzano) führt. "Ich vertraue der neuen Generation, dass sie die Welt verändern wird", streute Fischer in einer Aussendung den jungen Musikerinnen und Musikern schon einmal Rosen. (APA, 10.7.2024)