Die Knochenreste einer 30- bis 40-jährigen Frau, die vor rund 5000 Jahren in Schweden starb. Analysen ergaben, dass knapp 20 Prozent der 108 untersuchten Skelette aus dieser Zeit den Pesterreger aufwiesen. Karl-Göran Sjögren

In der Zeit, in der Ötzi lebte, also vor rund 5300 Jahren, setzte in vielen Regionen Europas ein starker Rückgang der Bevölkerung ein. Diese Entwicklung, die rund vier Jahrhunderte lang andauerte, wird als "neolithischer Niedergang" bezeichnet. Bekannt ist auch, dass in diesem Zeitraum nicht nur die Zahl der Personen zurückging, sondern dass auch die Lebenserwartung im Vergleich zu früheren Zeiten sank. Doch die Ursachen dafür sind nicht ganz klar. Allem Anschein nach erkrankten wesentlich mehr Menschen als vorher an Infektionen.

Doch welche Krankheiten waren das? Seit einiger Zeit wird darüber debattiert, ob die Pest dabei eine wichtige Rolle gespielt haben könnte. Neue Untersuchungen in Schweden und Dänemark scheinen diese Hypothese zu stützen: Ein internationales Forscherteam konnte anhand der Analysen alter DNA von mehr als 100 steinzeitlichen Bäuerinnen und Bauern über sechs Generationen wiederholte Ausbrüche der Pest dokumentieren. Zudem brachten die Analysen auch neue Aufschlüsse über die damalige Familienstruktur, wie die Forschenden um Frederik Seersholm (Uni Kopenhagen) im Fachblatt Nature berichten.

Verbreitung der Pest im neolithischen Skandinavien: Jedes Individuum in der Studie wird durch farbige Formen dargestellt. Quadrate stehen für Männer und Kreise für Frauen; Dreiecke stehen für eine Person unbekannten Geschlechts. Die Farben zeigen die genetische Abstammung an, und die schwarzen Kreuze bezeichnen Personen, die an der Pest erkrankt sind. Seersholm et al., Nature 2024

Der Pesterreger Yersinia pestis war laut der dieser neuen Studie in Skandinavien weit verbreitet und wurde in mindestens 17 Prozent aller 108 sequenzierten Individuen gefunden. Die Analyse deutet darauf hin, dass sich die Pest im Zeitraum des "neolithischen Niedergangs" in mindestens drei verschiedenen Wellen über einen Zeitraum von etwa 120 Jahren in der Gemeinschaft verbreitet hat. Die ersten beiden Wellen waren eher lokal und begrenzt, doch die dritte dürfte weitreichend Auswirkungen gehabt haben.

Pest als Faktor des Niedergangs

Die frühen Peststämme enthielten auch sogenannte Virulenzfaktoren, die bei Yersinia pestis bisher noch nie beobachtet wurden und die potenziell tödlich sein könnten. Insgesamt deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass diese frühe Version der Pest das Potenzial hatte, weitverbreitete Epidemien auszulösen, und dass wiederkehrende Epidemien eine wichtige Rolle beim neolithischen Niedergang gespielt haben könnten. Die bis jetzt ältesten dokumentierten Pesttoten Österreichs sind zwar "nur" 4000 Jahre alt. Das schließt jedoch nicht aus, dass der Schwarze Tod hier nicht auch schon früher gewütet haben könnte.

Neolithisches Ganggrab in Karleby in der schwedischen Kulturlandschaft Falbygden. Frederik Seersholm

Darüber hinaus bietet die Studie einen Einblick in das neolithische Familienleben in Skandinavien. Es wurden vier Männer mit mehreren Fortpflanzungspartnern identifiziert, aber es gab keine Fälle von Frauen mit mehreren Partnern. Dies lässt darauf schließen, dass die damalige skandinavische Sozialstruktur patrilinear war. Eine Frau wurde außerdem in einem anderen Grab als ihre beiden Brüder begraben, was darauf hindeutet, dass Frauen – wie für andere Regionen Europas bereits längst dokumentiert – in benachbarte Gruppen zogen, um ihre Familien zu gründen. (Klaus Taschwer, 11.7.2024)