Die Götterdämmerung wird es in Gars nicht geben, aber es gibt Clemens Unterreiner (hier als Gunther, li.) als Intendanten, der heuer Donizettis "Liebestrank" bringt. Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Fleißige Wiener Staatsopernbesucher und auch Menschen, deren TV-Konsum die ORF-Seitenblicke miteinschließt, werden ihn kennen. Qualitätvolle Stimme und irgendwie immer gut drauf – dieser Clemens Unterreiner. In Summe sind das keine schlechten Voraussetzungen, um auch die Botschaft eines Festivals wie jenes in Gars zu verbreiten. Kammersänger und Bariton Unterreiner hat sich für sein erstes Jahr in die heitere italienische Frühromantik begeben und mit Liebestrank von Gaetano Donizetti (ab 13. Juli) ein Werk ausgewählt, das in der 35-jährigen Geschichte des Festivals auf der Burg Gars noch nie gezeigt wurde.

Als Regieduo fungieren Carolin Pienkos und Mime Cornelius Obonya. Im Vokalbereich wurden Künstler und Künstlerinnen engagiert, die bereits an großen Häusern Erfahrungen gesammelt haben. Als Adina ist Maria Nazarova zu hören, die diese Partie auch an der Wiener Staatsoper gesungen hat. Der österreichische Tenor Matteo Ivan Rasic wird Nemorino sein. Als Mozarttenor war er schon auf der Bühne des Gärtnerplatztheaters zu hören. Unterreiner sieht da eine "Weltkarriere" entstehen. Eine solche wird man hoffentlich auch anhand der Hit-Arie Una furtiva lagrima erahnen können.

Mehr als nur Sommeroper

Gars wird in Zukunft auf ein vielfältiges Rahmenprogramm setzen. Es wird von Mai bis September Liederabende, Ausstellungen, Konzerte, Künstlergespräche und Lesungen geben. Natürlich ist die Burg ein Erlebnis für sich. Zudem ist im Laufe des Abends nicht nur mit zunehmender Dunkelheit, sondern auch mit recht deutlich sinkenden Temperaturen zu rechnen. In diesen heißen Tagen eine zusätzlich Wohltat und Attraktion – neben jener des Belcanto. (Ljubiša Tošić, 11.7.2024)