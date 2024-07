Marschflugkörper werden üblicherweise von Tu-22M3 Backfire gestartet. Dabei handelt es sich um einen Bomber der russischen Streitkräfte. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRE

Seit dem russischen Angriff auf das Okhmatdyt-Kinderkrankenhaus behauptet die russische Propaganda steif und fest, es habe sich um eine verirrte oder gar absichtlich abgeschossene westliche Rakete gehandelt, die mindestens drei Kindern das Leben kostete. Doch es gibt öffentlich zugängliche Informationen, die den russischen Angriff beweisen. Sogar die Waffe selbst konnte identifiziert werden. Einmal mehr handelte es sich um eine der oft von der russischen Propaganda beschworenen Wunderwaffen. Diesmal war es der Marschflugkörper Kh-101.

Ein russischer Marschflugkörper

Dass es sich bei der bei dem Angriff eingesetzten Waffe Kh-101 (manchmal auch Ch-101) gehandelt hat, gilt mittlerweile als bestätigt. Dabei handelt es sich um einen Marschflugkörper, den die russischen Streitkräfte seit 2012 verwenden. Der Kh-101 wurde als Langstrecken-Marschflugkörper entwickelt und sollte die alternden Kh-55 oder Kh-555 ersetzen. Das ist nur teilweise gelungen, laut ukrainischen Berichten setzt die russische Armee den Kh-55 aus den 70er-Jahren immer noch in großer Zahl ein.

Aber wie konnte eine solche Waffe ein Kinderkrankenhaus treffen? Der neuere Kh-101 ist deutlich schwerer abzufangen als sein Vorgänger. Der Marschflugkörper wird von einem Kampfflugzeug, in diesem Fall wohl einer Tu-22 Backfire, gestartet. Danach folgt eine kurze antriebslose Phase, bei der sich die einklappbaren Tragflächen entfalten und das markante Turbojet-Triebwerk am Heck gezündet wird. Dieses Triebwerk ist auch auf den Bildern vom Angriff am auf das Ohkmatdyt-Kinderspital vom 8. Juli gut zu erkennen.

Anschließend gibt es zwei Methoden, wie die Waffe ihr Ziel erreichen kann: Entweder sie fliegt auf einer Höhe zwischen 6000 und 12.000 Metern, oder sie geht in den sogenannten Konturenflug über. Dabei soll der Flugkörper das Radar auf einer Flughöhe von 30 bis 70 Metern unterfliegen. Im Fall des Angriffs auf das Kinderspital ist aber von einem Angriff aus großer Höhe auszugehen.

Laut den üblicherweise mit größter Vorsicht zu genießenden russischen Angaben ist die Waffe durch die Verwendung von radarabsorbierendem Verbundmaterial nur sehr schwer aufzuspüren und kann sogar Flares abwerfen. Diese Leuchtraketen sollen verhindern, dass der Kh-101 von ankommenden Raketen getroffen wird. Diese entzünden sich bei Kontakt mit der Luft sofort und sollen insbesondere hitzesuchende Waffen vom Kurs abbringen.

Der Kh-101 ist 7,45 Meter lang. Beim Start wiegt die Rakete etwa 2,4 Tonnen. Kurz nach dem Angriff auf das Kinderspital begannen die üblichen Desinformationskanäle, darunter das russische Außenministerium, die Erzählung zu verbreiten, in Wahrheit habe eine westliche Fliegerabwehrrakete vom Typ AIM-120 das Krankenhaus getroffen. Jedoch ist eine AIM-120 nicht einmal halb so lang wie der Marschflugkörper Kh-101. Außerdem ist eine AIM-120 mit einem Gefechtskopf ausgestattet, der dafür gemacht ist, feindliche Flugzeuge zu "zerschneiden". Im Grunde wird bei einer AIM-120 ein Bündel aus wechselseitig verschweißten Stahlbündeln abgefeuert, das durch eine Explosion expandiert. Die Menge an mitgeführtem Sprengstoff ist mit etwas über sieben Kilo vergleichsweise gering. Eine solche Waffe könnte gar nicht so verheerende Schäden anrichten.

Das Schadensbild passt jedenfalls zum Kh-101, der mit einem 400 Kilo schweren Splittergefechtskopf ausgestattet wurde. Seit Anfang 2024 existiert auch eine Variante mit einem 800 Kilo schweren Doppelsprengkopf.

Die Waffe hat eine Reichweite von 4500 Kilometern, zumindest gibt das das russische Verteidigungsministerium so an, tatsächlich dürfte sie eher bei 2500 Kilometern liegen. Die Flugdauer wird auf etwa zehn Stunden geschätzt. Laut russischen Angaben ist der Kh-101 in der Lage, auf zehn Meter genau zu treffen. Durch die Tarnkappen-Eigenschaften sei die Waffe außerdem "unbesiegbar", ein Attribut, das die Propaganda üblicherweise jedem neuen Waffensystem verleiht.

Kein Zweifel

Dass es sich bei der Waffe, die auf den Bildern vom Angriff auf das Spital zu sehen ist, um einen Kh-101 handelt, daran bestehe laut Jeffrey Lewis, Atomwaffen- und Raketenexperte am Middlebury Institute of International Studies in Monterey, Kalifornien, kein Zweifel, egal was die russische Propaganda behauptet. Das Recherchenetzwerk Bellingcat veröffentlichte darüber hinaus noch Fotos von Trümmerteilen, die sich eindeutig als Motorabdeckung eines Kh-101 identifizieren lassen.

Dennoch kursiert im Netz die These, dass es in Wahrheit eine AIM-120, abgefeuert von einer ukrainischen NASAMS-Batterie gewesen sein könnte. Wie bereits erwähnt, ist eine solche Fliegerabwehrrakete nicht dazu geeignet, ein Krankenhaus zu zerstören. Zudem stimmt der Größenvergleich nicht. Bei Bellingcat weist man darüber hinaus auch noch auf weitere Unterschiede zwischen einem Kh-101 und einer AIM-120 hin: Die Flügel im Mittelteil der Rakete, die das Krankenhaus traf, passen nicht zu denen einer AIM-120. Außerdem hat die westliche Rakete eine deutlich spitzere Nase als die Kh-101. Als die argumentative Luft dünner wurde, behaupteten bekannte russische Propaganda-Outlets wie "War on Fakes", dass die Videos bearbeitet wurden und der Kh-101 künstlich hinzugefügt wurde.

Dass eine AIM-120 sich "verirrt", ist ebenso auszuschließen. Sobald die westliche Rakete ihr Ziel verliert, wird der Selbstzerstörungsmodus ausgelöst. Oder wie es der Militärexperte Fabian Hoffmann von der Universität Oslo ausdrückt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass eine AIM-120 ihr Ziel verfehlt, sich nicht selbst zerstört und dann genau auf einem Kinderkrankenhaus landet, ist so gering, dass es nicht der Rede wert ist." (Peter Zellinger, 11.7.2024)