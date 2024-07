Die Beamten riefen Zeugen dazu auf, nicht auf den Mann zuzugehen, falls sie ihn sehen sollten. AP/Jacob King

London – Drei Frauen sind in Großbritannien Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie seien am Dienstagabend schwer verletzt in einem Haus gefunden worden und kurz darauf am Tatort gestorben, teilte die Polizei in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London mit. Die Frauen im Alter von 25, 28 und 61 Jahren waren ersten Ermittlungen zufolge verwandt. Laut der britischen Presse handelt es sich bei den Opfern um die Frau und die Töchter eines Pferderennen-Kommentators der BBC.

Die Polizei spricht von einem Dreifachmord und sucht nach einem verdächtigen 26-Jährigen. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter den Mord mit einer Armbrust begangen hat, die er noch bei sich haben könnte. Die Beamten riefen Zeugen dazu auf, sich mit Hinweisen zu melden und nicht auf den Mann zuzugehen, falls sie ihn sehen sollten. Das Haus des Verdächtigen soll am Mittwochmorgen laut Angaben von Nachbarn von der Polizei gestürmt worden sein, wie der Guardian berichtet.

"Das ist ein unglaublich schwerwiegender Vorfall für die Familie der Opfer, und wir bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie verarbeitet, was passiert ist", teilte Detective Superintendent Rob Hall mit. Die Ermittler fanden die Frauen in einem Haus in der Stadt Bushey, die Hintergründe des Falls sind bisher unklar. (APA, red, 10.7.2024)