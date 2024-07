Die Immobilienbranche gerät in immer heftigere Turbulenzen, in Wien ist die BBB Immo GmbH in Konkurs gegangen. Auch die Banken zittern um viel Geld

Gestiegene Zinsen und Baukosten bringen die Immobilienbranche in schwere Turbulenzen. Getty Images/iStockphoto

Zur Ruhe kommen wird die Immobilienbranche in der nächsten Zeit nicht, eher ist das Gegenteil anzunehmen. Pandemie, Inflation, Zinsanstieg und fallende Immobilienpreise brachten die bis dahin boomende und stark fremdfinanzierte Wirtschaftssparte in arge Turbulenzen. Der Zusammenbruch der von René Benko gegründeten Signa-Gruppe bescherte Österreich die größte Pleite der Zweiten Republik, bis sie (auch strafrechtlich) aufgearbeitet ist, werden noch viele Jahre ins Land ziehen.

Im Schatten der Causa Signa kämpfen aber auch viele andere Unternehmen der Branche ums Überleben, ob es nun um Wohnbau- oder Gewerbeimmobilien geht. Banken zittern um die Rückzahlung der von ihnen begebenen Kredite, die Bankenaufsicht hat die Institute und ihre Engagements längst auf dem Radar. Als Financiers treten nämlich oft kleine Institute auf dem flachen Land auf: Die Kreditnehmer suchen sich für ihre Projekte oft kleine, von ihren Aktivitäten weit entfernte Geldgeber aus und nehmen die Mittel in vielen kleinen Tranchen auf. Davon betroffen sind laut Experten vor allem kleine Banken; viele aus dem Raiffeisensektor. Etliche von ihnen sind auch schon von Kreditausfällen betroffen. Insgesamt könnte es um 30 bis 40 kleine Institute gehen, einzelne Wiener Gesellschaften sollen sich bei ihnen in Summe Kredite von bis zu einer Milliarde Euro (notabene: je Unternehmen) zusammengestoppelt haben.

BBB Immo wehrte sich erfolglos gegen Konkurs

Einige Wiener Immobilienentwickler und solche aus dem Wiener Umland wurden in dem Konnex auch angezeigt, sie sollen Banken im Zusammenhang mit Sicherheiten getäuscht haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt wie berichtet seit Monaten. In zwei Causen sind auch Rechtsanwälte beschuldigt, die Wiener Anwaltskammer hatte Anzeige erstattet.

Abgestürzt ist inzwischen auch die BBB Immo GmbH in Wien, der von einem Gläubiger beantragte Konkurs wurde bereits Ende Mai eröffnet, wobei die Gesellschaft mit Sitz am Wiener Stephansplatz Rechtsmittel dagegen eingelegt hatte. Das Handelsgericht Wien als Insolvenzgericht hat dem Rekurs aber nicht Folge geleistet, wie es am Montag bekanntgab. Die Gläubigerinnen und Gläubiger haben noch bis 18. Juli Zeit, ihre Forderungen anzumelden, am 1. August findet die erste Prüfungstagsatzung statt, dabei wird die Masseverwalterin, Rechtsanwältin Angela Steger, auch ihren ersten Bericht vorlegen. Die Eigentümerin der 2016 gegründeten Gesellschaft, die BBB Holding, ist nicht insolvent. Unter ihrem Dach finden sich zig Gesellschaften, laut der Presse geht es um rund 50 Liegenschaften und rund 200 Wohnungen und um Schulden von an die 100 Millionen Euro. Laut 2022er-Bilanz der BBB Immo hatte die Gesellschaft damals Verbindlichkeiten von rund 161 Millionen und Forderungen von rund 103 Millionen Euro.

Wer steckt hinter der BBB Holding?

Ihre Mutter BBB Holding gehört übrigens einer Schweizer Gesellschaft, der Nara International Holding AG mit Sitz in Zug. Ihr deutsches Verwaltungsratsmitglied war bis Ende 2023 auch Geschäftsführer der Holding in Wien, nun ist er Prokurist. Die jüngste im Wirtschaftscompass ersichtliche Bilanz der Holding stammt aus dem Jahr 2021, hinterlegt wurde sie erst dieser Tage. Sie wies einen Bilanzverlust von rund 32 Millionen Euro aus. Unruhe gab es schon damals: 2022 hatte das Bezirksgericht Wien Innere Stadt im Rahmen eines Exekutionsverfahrens gegen die BBB Holding einen Verwalter eingesetzt; im Oktober genehmigte das Gericht die Zwangsverwaltung bezüglich der Anteile, die die Holding an der nunmehr pleitegegangenen BBB Immo GmbH hält. Angeblich ging es damals um einen Makler, der Provisionsansprüche geltend gemacht hatte.

In Immobilienkreisen wird seit langem gemutmaßt, dass hinter der BBB ein Wiener Immobilienunternehmer stehe, der vor fast zwei Jahrzehnten ob seiner Geschäfte in grobe finanzielle und strafrechtliche Turbulenzen geraten sei. Bestätigt ist das aber nicht.

Kredite von weitentfernten Banken

Auch von der BBB-Pleite sind Raiffeisenbanken betroffen, aber auch die Republik Österreich, die Forderungen für die Finanz angemeldet hat, wie sich aus den Unterlagen zum Insolvenzverfahren ergibt: die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel etwa, die Raiffeisenlandesbank Kärnten und die Raiffeisenbank Region Rohrbach – allesamt nicht gerade in unmittelbarer Nähe des Wirkungsbereichs der BBB. Die seit 2014 in Österreich tätige Holding ist nämlich laut ihrer Homepage "vorwiegend am Wiener Immobilienmarkt vertreten". Man verfolge eine Wertschöpfungsstrategie durch den Handel und die Entwicklung von Altbauzinshäusern und Wohnungseigentumspaketen. Die Mostviertler Raiffeisenbank verwies gegenüber der Presse auf Sicherheiten, die man auf Immobilien habe. (Renate Graber, 10.7.2024)