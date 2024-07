Thomas Blaindorfer von der Online-Pflegevermittlungsplattform Pflegebörse fordert in seinem Gastkommentar die Politik auf, tiefreichende Änderungen im Pflegebereich vorzunehmen.

Alternde Bevölkerung, akuter Fachkräftemangel und Überlastung in der Gesundheitsbranche: Die Notwendigkeit einer Pflegereform ist unbestreitbar. Laut einer Studie des Sozialministeriums werden bis 2030 rund 34.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Damit das österreichische Gesundheitssystem zukunftsfit wird, braucht es schnelle und effektive Handlungen – und keine Diskussionsrunden. Das Ziel muss sein, sowohl die Betreuungssituation für Patientinnen und Patienten als auch die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte nachhaltig zu verbessern.

Die 24-Stunden-Pflege wird als mögliche Stütze zur Entlastung des Systems immer noch massiv unterschätzt, und die politischen Maßnahmen greifen zu kurz – vor allem, wenn man den Vergleich zu deutlich höheren Kosten und längeren Wartezeiten bei stationärer Pflege zieht. Eine Studie, die 2017 in Deutschland durchgeführt worden ist, zeigt, dass fast 90 Prozent der Menschen zu Hause betreut werden wollen und das zum Großteil auch könnten.

Wer ist da, wenn der Alltag ohne Fremdhilfe schwer zu bewältigen ist? Foto: Getty Images/iStockphoto/Shutthiphong Chandaeng

Die Fragestellung "Wie möchten Menschen im Alter gepflegt werden?" sollte der Grundstein aller Maßnahmen sein: Was müssen wir tun, um diesen Wünschen nachzukommen, und welche Angebote müssen wir fördern? Wer sich in der Praxis nach der richtigen Pflege umsieht, hat in der Regel nicht den Luxus, angebotsbasiert zu entscheiden, denn die Kosten sind ausschlaggebend. Diese werden aber nur zu einem geringen Teil vom Staat getragen. Ende 2023 konnte eine Erhöhung der Förderung für die 24-Stunden-Betreuung auf den Weg gebracht werden – von 550 Euro auf 800 Euro. Das war die erste Anpassung nach 16 Jahren und wegen der hohen Inflation nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

System entlasten

Ein Recht auf Fördermittel für die 24-Stunden-Betreuung haben im Moment außerdem nur Personen in den Pflegestufen drei bis sieben, also Menschen, die mindestens 120 Stunden Pflege im Monat benötigen. Dazu kommt noch eine monatliche Nettoeinkommensgrenze von 2500 Euro. Wenn die 24-Stunden-Betreuung vom Staat gleich gefördert würde wie die Pflegeheime, hätten mehr Menschen die Chance auf eine Pflege in den eigenen vier Wänden. Das würde nicht nur das System entlasten, sondern auch die Qualität der Pflege steigern.

Eines ist aber auch klar: Nur an der Förderung der 24-Stunden-Betreuung zu drehen wird bei weitem nicht ausreichen. Die Politik muss ein paar Schritte vorausdenken und entsprechend handeln. Der Fachkräftemangel in den verschiedensten Branchen und die daraus resultierenden Maßnahmen wie die Rot-Weiß-Rot-Karte haben den Weg für personelle Unterstützung aus dem Ausland geebnet. Betrachtet man jedoch den Pflegebereich, so kann diese Unterstützung aus finanziellen Gründen nicht eins zu eins an die Bevölkerung weitergegeben werden. Wer zu Hause gepflegt oder betreut werden möchte, hat neben dem Honorar für die Fachkraft auch laufende Fixkosten ­– wie etwa die Miete –, was den finanziellen Druck auf die Älteren in der Bevölkerung erhöht.

Die Zeit tickt

Und dann ist da noch der Föderalismus: Die Regelungen zu Kostenzuschüssen, Pflegedienstleistungen und Qualitätskriterien gelten nicht österreichweit, sondern variieren von Bundesland zu Bundesland. Die Folge ist, dass sich Angehörige erst durch einen regulatorischen Dschungel schlagen müssen, bevor sie zu einem für ihre Situation und ihren Wohnort passenden Angebot kommen. In der Branche sind wir uns einig, dass die letzte Pflegereform zu kurz greift, um den wachsenden Herausforderungen in diesem Bereich gerecht zu werden. Fakt ist: Die Zeit tickt. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Pflegeformen gleichermaßen auf die Herausforderungen der nächsten Jahre vorbereitet. Das bedeutet eine Aufstockung der Fördermittel für die 24-Stunden-Betreuung, eine österreichweite Pflegegesetzgebung und Verwaltung. Es ist die Aufgabe der Regierung, so rasch wie möglich entsprechende Maßnahmen zu setzen, um das System zu entlasten – und um allen Menschen in unserem Land, die es brauchen, ein gerechtes Pflegeangebot zu bieten. (Thomas Blaindorfer, 12.7.2024)