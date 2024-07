Der "Donnerer von Compton" lebte in der frühen Kreidezeit. Comptonatus chasei ist der umfangreichste Dinosaurierfund in Großbritannien seit einem Jahrhundert

Eine Insel voller Dinosaurier – seit den Filmen der Jurassic Park-Serie ist diese Vorstellung nahezu automatisch mit der fiktiven Tropeninsel Isla Nublar vor der zentralamerikanischen Küste verknüpft. Doch eine Dinosaurierinsel existiert tatsächlich, und sie liegt näher, als man glauben würde, nämlich vor der Küste von Hampshire im Ärmelkanal. Die Isle of Wight ist einer der wichtigsten Fundorte für Dinosaurierfossilien weltweit. Sie trägt daher auch den Spitznamen "Dinosaur Island". Seit 2001 gibt es hier im Ort Sandown auch das Dinosauriermuseum Dinosaur Isle. Der Neubau in Form eines Pterosauriers basiert auf einer langen Historie der paläontologischen Forschung auf der Insel.

Bereits im 19. Jahrhundert wurden auf der Isle of Wight Überreste von Dinosauriern entdeckt. Mittlerweile sind hier die Knochen von mehr als zwanzig verschiedenen Spezies gefunden worden, bei manchen dieser Entdeckungen handelt es sich überhaupt um Erstbeschreibungen einer Art. In den frühen Tagen der Paläontologie wurden die Funde zur Erforschung zumeist nach London gebracht, doch schon bald bemühte man sich auf der Insel um eine eigene Sammlung, die schließlich 1913 als "Museum of Isle of Wight Geology" in der Bibliothek von Sandown eine Heimstätte fand. In den vergangenen Jahren erlebte die Paläontologie auf der Isle of Wight eine richtige Renaissance: Zahlreiche neue Arten konnten gefunden werden, darunter einer der größten Theropoden Europas.

Außergewöhnlicher Fund

Die umfangreiche Liste der Dinosaurier, die in der frühen Kreidezeit in der Region der heutigen Isle of Wight ihren Lebensraum hatten, wird nun durch eine weitere Art ergänzt: Comptonatus chasei gehört zu der Familie der Iguanodontiden, einer Gruppe gewaltiger ornithopoder Pflanzenfresser. Es handelt sich um einen außergewöhnlich kompletten Skelettfund – insgesamt 149 Knochen des Tieres konnten geborgen werden. Das macht die Entdeckung zum wohl besterhaltenen und umfangreichsten Dinosaurierfund in Großbritannien seit mehr als einem Jahrhundert, als ebenfalls auf der Isle of Wight ein Skelett von Mantellisaurus ausgegraben wurde. Beschrieben wurde der neue Dinosaurier von Jeremy Lockwood, David Martill und Susannah Maidment, einem Forscherteam der Universität von Portsmouth und Londons Natural History Museum, das Paper erschien im Journal of Systematic Palaeontology.

Ein Porträt von Comptonatus chasei, wie der Paläo-Künstler John Sibbick sich ihn vorstellt. via REUTERS/JOHN SIBBICK

Spätberufener Paläontologe

Die neue Gattung wurde infolge umfangreicher Vergleiche der Knochen Comptonatus' mit zwei am selben Ort vorkommenden Arten aufgestellt, dem Iguanodontiden Mantellisaurus atherfieldensis und dem naheverwandten hadrosauriformen Brighstoneus simmondsi. Brighstoneus wurde erst vor rund drei Jahren vom selben Team beschrieben wie nun Comptonatus. Lockwood, ein pensionierter Mediziner, der mehr als drei Jahrzehnte als Hausarzt arbeitete, katalogisierte damals für seine Doktorarbeit an der Universität Portsmouth verschiedene Iguanodontidenfunde von der Isle of Wight. Bei der Bearbeitung stellte er zahlreiche Unterschiede fest, die die Einführung einer neuen Gattung rechtfertigten. Auch im Falle von Comptonatus, an dessen Ausgrabung Lockwood beteiligt war, trifft dies zu.

Jeremy Lockwood an der Ausgrabungsstelle bei Compton Bay auf der Isle of Wight. via REUTERS/UNIVERSITY OF PORTSM

In der Vergangenheit wurden üblicherweise alle Funde von Überresten großer und massiver Iguanodontiden Iguanodon bernissartensis zugeordnet, während mittelgroße Tiere zu der grazileren Art Mantellisaurus atherfieldensis gerechnet wurden, die bis vor wenigen Jahren selbst noch als eine Spezies der Gattung Iguanodon geführt wurde. Diese Praxis wurde gut hundert Jahre so gehandhabt.

Erstaunliche Diversität

Doch die Forscher ziehen nach der Untersuchung der Knochen von Comptonatus den Schluss, dass die Diversität der Iguanodontiden in der Unterkreidezeit in England weitaus größer war und einer neuen Betrachtung bedarf. Schon in der Vergangenheit waren verschiedene andere Gattungen der Gruppe aufgestellt worden, die jedoch in der Folge oft wieder als Synonyme anderen Genera zugeschlagen wurden. Problematisch ist, dass viele Funde lediglich aus isolierten Einzelknochen oder bestenfalls sehr unvollständigen Teilskeletten bestehen. Zumeist fehlen vor allem wesentliche Teile der Schädelknochen, die charakteristische Details zur Unterscheidung verschiedener Arten und Gattungen liefern könnten, jedoch leider sehr fragil sind. Sowohl bei Comptonatus als auch bei Brighstoneus sind die entsprechenden Teile glücklicherweise ausreichend erhalten.

2013 wurden die Knochen von Comptonatus in den Klippen von Compton Bay dem Boden entnommen. via REUTERS/UNIVERSITY OF PORTSM

Damit sind nun zumindest drei sehr ähnliche Gattungen innerhalb weniger Millionen Jahre am selben Ort nachgewiesen. Die lückenhaften Belege reichen jedoch nicht aus, um über die Evolution dieser Gruppe endgültige Aussagen treffen zu können. Ob sich die verschiedenen Arten schneller entwickelt haben als bisher angenommen, oder ob mehrere Arten nebeneinander lebten, bleibt eine offene Frage. "Die Beschreibung von Comptonatus ist die Krönung jahrelanger Arbeit", freut sich Jeremy Lockwood trotzdem. "Es wurden fast 150 Knochen ausgegraben, was ihn mit ziemlicher Sicherheit zum vollständigsten neuen Dinosaurier macht, der seit hundert Jahren in Großbritannien gefunden wurde." Er sei aufgeregt, weil er an einer solchen Rarität arbeiten durfte, aber auch erleichtert. Es sei ihm eine große Freude, diese Art nach dem Fossilienjäger Nick Chase zu benennen: "Nick hatte ein phänomenales Gespür, Dinosaurierknochen zu finden – er war wirkliche eine moderne Mary Anning", sagt Lockwood.

Der Hüftknochen von Comptonatus chasei ist tellergroß. via REUTERS/UNIVERSITY OF PORTSM

Donnerer von Compton

Der Fossiliensammler Nick Chase hatte die ersten Knochen Comptonatus' bereits im Jahr 2013 in der Steilküste von Compton Bay im Südwesten der Isle of Wight in Schichten der Wessex-Formation der unteren Kreidezeit gefunden. Nach dem Fundort wurde die neue Gattung benannt: Der Name Comptonatus verbindet die Ortsbezeichnung mit dem lateinischen "tonatus", "donnernd", und so heißt das Tier also als "Donnerer von Compton". Diese Bezeichnung erscheint sehr passend, wenn man bedenkt, dass Comptonatus rund 900 Kilogramm gewogen haben und in Herden gelebt haben dürfte. Dies wird durch Fußabdrücke von Iguanodontiden untermauert, die ebenfalls in großer Zahl auf der Isle of Wight gefunden wurden. Die Iguanodons und Hadrosaurier werden häufig als "Rinder der Kreidezeit" bezeichnet, und man kann sich gut ausmalen, dass die Erde gebebt haben muss, wenn große Herden unterwegs waren, vergleichbar mit den Bisons in der nordamerikanischen Prärie.

Nick Chase hat zahlreiche bedeutende Fossilienfunde gemacht. Nun wurde erstmals ein Dinosaurier nach ihm benannt. - / AFP / picturedesk.com

Mary-Anning-Preisträger

Bereits 2018 erhielt Chase von der Palaeontological Association den Mary-Anning-Award, der nach der legendären Fossiliensammlerin benannt ist. Diese Ehrung richtet sich an Personen, die nicht hauptberuflich in der Paläontologie arbeiten, aber außergewöhnliche Beiträge für die Forschung geleistet haben – sozusagen der Nobelpreis für Hobbypaläontologen. Dass sein Fund nun nach ihm benannt wurde, kommt leider zu spät: Chase verstarb im Jahr 2019 an Krebs. Chase habe jeden Tag und bei jedem Wetter Fossilien gesammelt und die wissenschaftlich bedeutenden Stücke an Museen und Forschungseinrichtungen gespendet, sagt Lockwood: "Ich hatte gehofft, wir würden auf unsere alten Tage gemeinsam sammeln, da wir im gleichen Alter waren, aber leider war dies nicht der Fall." Zu den bedeutenden Funden von Chase zählt unter anderem auch der kompletteste Iguanodon-Schädel Großbritanniens. Er entdeckte jedoch auch viel kleinere Tiere, wie zum Beispiel eine zuvor unbekannte Spinnenart im Bernstein von Chilton Chine aus der Wessex-Formation: Cretamygale chasei wurde ebenfalls nach ihm benannt.

Wie Cretamygale lebte Comptonatus vor rund 125 Millionen Jahren an der Grenze des Barremiums zum Aptium, zweier chronostratigrafischer Stufen der Unterkreide. Es war eine subtropische Landschaft, die sich mit Flüssen, Teichen und Sümpfen zwischen der heutigen Südküste Englands und Belgien erstreckte. Hier lebten neben diversen Dinosauriers Krokodile, Schildkröten, Flugsaurier und kleine Säugetiere. Comptonatus schützte sich in Herden vor den Angriffen von Raubsauriern wie Vectiraptor, Riparovenator und Ceratosuchops. Das entdeckte Exemplar war rund sechs Jahre alt und damit fast ausgewachsen. Seine Überreste lagen in einer Schwemmebene, wo sie wohl von den umliegenden Hügeln angespült und rasch bedeckt wurden. Diese Schwemmebene macht einen großen Teil der Isle of Wight aus, was die Grundlage für das heutige Fossiliendorado bildet. (Michael Vosatka, 14.7.2024)