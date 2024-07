Blick über Peschawar in Pakistan: Den jüngsten UN-Berechnungen zufolge hat Pakistan mehr als 245 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Pakistan ist nach Indien, China, den Vereinigten Staaten und Indonesien der fünftbevölkerungsreichste Staat der Erde. EPA/ARSHAD ARBAB

Trotz sinkender Geburtenniveaus wächst die Weltbevölkerung weiter. Das gehe aus Uno-Berechnungen anlässlich des Weltbevölkerungstages am Donnerstag hervor, wie die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mitteilte. Demnach bekommen Frauen heute zwar weltweit durchschnittlich ein Kind weniger als noch im Jahr 1990. Es dauere aufgrund der Trägheit demografischer Prozesse aber noch, bis die Weltbevölkerung 2084 bei knapp über zehn Milliarden Menschen ihr Maximum erreicht habe. Heute stehen wir bei etwa 8,1 Milliarden. Zuletzt ging die Uno von einem Höchststand von rund 10,4 Milliarden Menschen im Jahr 2080 aus.

Aktuell werde erwartet, dass erst nach 2084 die wachsende Zahl der Sterbefälle die sinkende Geburtenzahl überhole und die Weltbevölkerung schrumpfe, berichtete die DSW. Nach der mittleren Variante von mehreren Szenarien, welche die Uno berechnete, wird die absolute Zahl der Menschen weltweit bis dahin aber weiter ansteigen.

Als Schlüsselregion für das Wachstum sieht Frank Swiaczny vom deutschen Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) die afrikanischen Länder südlich der Sahara. Dort liege das Geburtenniveau noch immer bei durchschnittlich 4,3 Kindern pro Frau. "Die Zukunft der Weltbevölkerung hängt wesentlich von der Entwicklung in Subsahara-Afrika ab", erklärte Swiaczny.

Zu viele Teenagerschwangerschaften

Als Grund dafür nannte der Geschäftsführer der DSW, Jan Kreutzberg, die extrem junge Altersstruktur. In dieser Weltregion seien mehr als 40 Prozent der Menschen unter 15 Jahre alt, gab er an. Es bekämen in dieser Region viele Mädchen immer noch sehr früh und in der Folge häufig mehr Kinder, als sie adäquat versorgen könnten, sagte Kreutzberg.

Zudem bedeuteten Teenagerschwangerschaften in sehr vielen Fällen das Ende der Schullaufbahn. Dabei berge der weibliche Teil der Bevölkerung "ein enormes Potenzial", betonte Kreutzberg. "Investitionen in Ausbildung, Aufklärung und den Zugang zu Verhütungsmitteln sind immer auch eine Investition in Stabilität und Sicherheit."

Zu wenig Gleichberechtigung

"Nur wenn Mädchen und Frauen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung haben, können sie ein selbstbestimmteres Leben führen, nicht zuletzt in Sachen Familienplanung", sagte Catherina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Auch in Regionen mit niedrigen Geburtenraten müsse sich die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern weiter verbessern.

Die aktuellen Prognosen der Vereinten Nationen, die im Detail für Donnerstagabend erwartet werden, stehen in Einklang mit anderen Berechnungen. Erst vor einigen Monaten hat das Wiener Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (WIC) seine Prognosen angepasst. Einem mittleren Szenario zufolge wird die globale Bevölkerung 2080 einen Peak von 10,13 Milliarden erreichen und bis 2100 auf 9,88 Milliarden schrumpfen. Die Europäische Union wird in diesem Szenario relativ stabil bleiben. Die Bevölkerung wird demnach von 445 Millionen Menschen im Jahr 2020 auf 402 Millionen zu Ende des Jahrhunderts zurückgehen. (kri, APA, 11.7.2024)