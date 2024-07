19.40 REPORTAGE

Re: Mein Freund der Wal – Einsatz im Mittelmeer Rund 2000 Wale leben im Schutzgebiet Pelagos vor der italienisch-französischen Küste. Durch Zusammenstöße mit Booten, Müll und Klimawandel sind sie jedoch permanent bedroht. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Befreite Brüste Warum ist der Blick auf nackte weibliche Brüste bisweilen sexuell aufgeladen? Die Wissenschaftsdoku sucht Antworten und geht dabei auch Evolutionsmythen nach. Ab 21 Uhr diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Brain-Hacks – Wer schützt unsere Gedanken?. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Ein Schnäppchen am See Eine Reportage über dubiose Immobiliengeschäfte an den Salzkammergutseen, die jetzt auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Es geht vor Gericht um Millionen und schweren Betrug. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Themen sind die Rückkehr linker Wirtschaftspolitik, Strom vom Balkon und wie alte Gewerbeflächen wiederverwendet werden können. Bis 23.05, ORF 2

Erleben eine glückliche Zeit auf dem Land: Izïa Higelin (links) und Cécile de France in "La belle saison" – WDR, 23 Uhr. WDR/Alamode Film

23.00 EMANZIPATIONSDRAMA

La belle saison – Eine Sommerliebe (F 2015, Catherine Corsini) Die 23-jährige Delphine (Izïa Higelin) zieht 1971 vom elterlichen Bauernhof nach Paris. In der Stadt entdeckt sie Frauenrechte und die Liebe zu Carole (Cécile de France). Zurück auf dem Bauernhof, erlebt das Paar einen glücklichen Sommer, bis die Beziehung entdeckt wird. Autobiografisch inspirierte Emanzipationsgeschichte der französischen Regisseurin Catherine Corsini (Die Affäre). Bis 0.40 WDR

23.05 TALK

Stöckl Die Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Philipp Hochmair sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

0.05 BIOPIC

Luis Trenker – Der schmale Grat der Wahrheit (D/A 2015, Wolfgang Murnberger) Tobias Moretti als kontroversielle Südtiroler Alpinistenikone Luis Trenker, die einer idealisierten Heimat gern die dekadente Stadt gegenüberstellte. Bis 1.35, ORF 2