Der Poolrunner Appcontrol punktet dort, wo es zählt: bei der Arbeitsleistung. STANDARD/Stefan Mey

Alle Jahre wieder wird bei sommerlichen Rekordtemperaturen über Sinn und Unsinn privater Pools debattiert. Die eine Seite hat Bedenken hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit, die andere Seite hält unter anderem mit dem Argument dagegen, dass Poolbesitzer seltener in den Urlaub fliegen und somit weniger CO2 ausstoßen. Wer sein Gewissen zusätzlich beruhigen möchte, der pflanzt als Kompensation ausreichend Bäume im eigenen Garten – und ist fortan regelmäßig damit beschäftigt, Blätter, Blüten und Insekten aus dem Wasser zu fischen.

Poolroboter sollten dem Menschen diese Arbeit teilweise abnehmen, indem sie zumindest den Dreck auf dem Grund des Swimmingpools absaugen. Das Angebot ist breit gefächert und reicht von günstigen Geräten für kleine Pools bis zur Profilösung, es gibt kabelgebundene und per Akku betriebene Helferlein, und manche von ihnen lassen sich auch per App steuern.

Günstig bis teuer

In einem vorherigen Artikel haben wir zwei eher günstige Roboter miteinander verglichen, den Scuba SE des US-amerikanischen Unternehmens Aiper (UVP: 240 Euro) und den Poolrunner des Anbieters Steinbach aus Oberösterreich (UVP: 490 Euro), beide Geräte waren technisch äußerst einfach gehalten.

Nun hat DER STANDARD das andere Ende der (Privatanwender-)Fahnenstange getestet: Mit einem Preis von 999 Euro ist der Poolrunner Appcontrol der teuerste Roboter im österreichischen Steinbach-Repertoire. Er lässt sich per App steuern und programmieren, kann außerdem Wände reinigen und weist eine starke Saugleistung auf. Und auch hier erklären die Oberösterreicher die wichtigsten Funktionen in einem charmanten Video.

Schwimmbadreiniger Appcontrol | Angelika Niedetzky erklärt

Steinbachpools





Größe und Design

Was beim Unboxing des Poolrunner Appcontrol nicht zu übersehen ist: Im echten Leben ist der Roboter deutlich größer, als er auf Bildern im Internet aussieht. Und auch entsprechend schwer. Er ist rund 40 Zentimeter breit, etwa 25 Zentimeter hoch und circa 52 Zentimeter lang. Mit einer Personenwaage haben wir provisorisch ein Gewicht von etwa zwölf Kilogramm gemessen – mit leeren Behältern, also ohne Schmutz und Wasser.

Größenvergleich des Poolrunner Appcontrol mit einer handelsüblichen Hauskatze. STANDARD/Stefan Mey

Es ist somit nicht sonderlich erstrebenswert, diesen Koloss täglich in den Pool hinein- und wieder hinauszuhieven. Immerhin erleichtert ein großer Bügel das Tragen. Mit seiner Farbkomposition aus Grau, Orange und vor allem viel Hellblau fügt sich der Roboter optisch in das restliche Steinbach-Produktportfolio ein und passt auch zu handelsüblichen Pools, in denen ebenfalls oft Blautöne dominieren.

Der Bügel erleichtert es, den Koloss zum Pool zu transportieren. STANDARD/Stefan Mey

Fluch und Segen zugleich ist die Tatsache, dass der Poolrunner nicht per Akku, sondern über ein rund 18 Meter langes Kabel mit Strom versorgt wird. Das bringt den offensichtlich Nachteil mit sich, dass dieses an Gegenständen hängenbleiben oder sich verknoten kann. Der Vorteil wiederum ist, dass dem Roboter nie der Strom ausgeht: Akkubetriebene Geräte müssen stets nach wenigen Stunden wieder aus dem Wasser genommen und aufgeladen werden.

An der Unterseite werden Dreck und Wasser angesaugt, an der Oberseite wird das saubere Wasser wieder ausgestoßen. Der Dreck wird in zwei Filterkammern gesammelt, die rund 22 Zentimeter hoch, 23,5 Zentimeter breit und an der dicksten Stelle etwa neun Zentimeter tief sind. Sie bieten genug Raum, damit sie auch bei stark verschmutzten Pools nicht nach jeder Reinigung entleert werden müssen. Kritisch anzumerken ist, dass Verschlüsse und Scharniere im Test teilweise klemmten.

Die flexiblen Kunststoffbürsten werden durch Gummiriemen angetrieben. STANDARD/Stefan Mey

An der Vorder- und der Rückseite befinden sich flexible Kunststoffbürsten, die rund 36 Zentimeter breit sind und von Riemen angetrieben werden. Das unterscheidet den Poolrunner von günstigeren Geräten, bei denen die Räder selbst nicht motorisiert sind, sondern die Düsen für den Antrieb sorgen.

Leistung

Diese technische Ausstattung manifestiert sich auch in der Leistung. So kann der Poolrunner Appcontrol zwei Meter tief tauchen, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von zwölf Metern pro Minute – und vor allem: Er bringt eine Pumpenleistung von 20.000 Litern pro Stunde mit.

Vor der Reinigung: Auf den Roboter wartet viel Arbeit. Nach der Reinigung war der Boden wieder durchgehend blau. STANDARD/Stefan Mey

In der Praxis bedeutet das, dass die Testumgebung – ein runder Aufstellpool mit rund 30 Kubikmeter Wasser – bereits nach einer Stunde weitgehend gereinigt war, einzelne Reste wurden via App-Fernsteuerung entfernt (mehr dazu weiter unten). Damit ist der dank zahlreicher Bäume regelmäßig verschmutzte Pool zwar auch hier nicht perfekt gereinigt, aber weitaus besser als bei günstigeren Produkten. Beachtlich: Sogar vergleichsweise große Wildkirschen des nahegelegenen Kirschbaums fanden sich später in den Filterkammern.

Klettermax

Laut Hersteller kann der Poolrunnter Appcontrol bis zu 50 Quadratmeter Bodenfläche reinigen und ist auch für Salzwasser geeignet. Außerdem reinigt er nicht nur den Boden, sondern auch die Wände – und dies überraschenderweise auch bei runden Aufstellpools, bei denen die Kante zwischen Wand und Boden nicht speziell abgerundet ist, sondern einen harten 90-Grad-Winkel bildet.

Im Test erklomm das Gerät die Wände problemlos bis zur Wasseroberfläche, verlor allerdings an einem vorstehenden Element – der Düse der Filteranlage – den Halt und purzelte zurück auf den Poolboden, wo er jedoch sanft auf den Rädern landete und seine Arbeit konsequent fortführte.

Wände hochklettern? Das kann nicht nur Spiderman. An der Leiter kommt der Poolrunner Appcontrol allerdings nicht vorbei. STANDARD/Stefan Mey

Angemerkt wird vom Hersteller selbst, dass bei runden Pools mit einem kleineren Durchmesser (circa 3,50 Meter) die Krümmung stärker ist und der Poolsauger somit nicht stark genug haftet. Außerdem könnten den FAQs zufolge andere Faktoren, wie etwa glitschige Algen, den Roboter am Klettern hindern.

Auch wird in den FAQs ein anderes mögliches Szenario beschrieben: dass der Roboter über den Rand hinausfährt, wenn der Wasserstand zu hoch ist oder in einem Salzwasserpool zu viel Auftrieb herrscht. In diesen Fällen müssten Wasserstand, Chlor- (0,3–0,6 mg/l) und Salzgehalt (maximal 0,5 Prozent) sowie pH-Wert (7,0–7,4) überprüft werden. Doch wie erwähnt traten derartige Probleme im Test nicht auf, und sie dürften eher die Ausnahme als die Regel sein.

Lokale Steuerung

Der Poolrunner Appcontrol kann auf zwei Arten gesteuert werden: entweder über die Steuerungseinheit, die sich am Stromkabel befindet, oder via App. An der Steuerungseinheit lässt sich einstellen, wie lange der Roboter arbeiten soll – eine, zwei oder drei Stunden – und ob der Boden, die Wände oder beides gereinigt werden. Außerdem lässt sich der Roboter hier ein- und ausschalten.

Die Steuereinheit des Poolrunner Appcontrol gewinnt keinen Designpreis, lässt sich aber einfach bedienen. STANDARD/Stefan Mey

Die Steuereinheit selbst ist nur laut IPX5 zertifiziert, sie hält also maximal Spritzwasser aus und sollte nicht ins Wasser fallen beziehungsweise vom Roboter über das Kabel in den Pool gezogen werden.

App und andere Grenzen

Die App zeigt, wo die Grenzen der Smartness bei Poolrobotern wie diesem liegen. Das beginnt damit, dass sich die App direkt via Bluetooth mit dem Gerät verbindet, eine Einbindung via WLAN in Smarthome-Umgebungen wie jene von Google, Apple oder Amazon ist nicht möglich.

Während ich also meinen Staubsauger vom Auto aus starten und LED-Lampen per Sprachbefehl ausschalten kann, muss ich mich zum Reinigen des Pools in der Nähe des Wassers befinden und einen Button drücken. Ärgerlich auch, dass die Bluetooth-Verbindung im Test öfters abbrach und teils nur durch Neustart der Steuereinheit wiederhergestellt werden konnte.

Es gibt definitiv hübschere Apps als diese. Und auch bei der Funktionalität gibt es viel Luft nach oben. Screenshots

In der App ist es möglich, einen Autostart des Poolroboters einzuplanen, einmalig oder sich regelmäßig wiederholend. Das ist an und für sich praktisch, wenn der Pool etwa kurz vor Eintreffen der Partygäste noch einmal gereinigt werden soll, allerdings sind auch hier einige Designentscheidungen fraglich, beziehungsweise fehlen Funktionen.

So kann die einfache Reinigung nur in Stunden-, die sich wiederholende Reinigung nur in Tagesintervallen vorgeplant werden: Es ist also möglich, den Roboter "in zwei Stunden" oder "in einem Tag" zu starten, aber nicht zu einer bestimmten Uhrzeit. Auch von Rasenmäh- und Saugrobotern bekannte Wenn-dann-Funktionen, bei denen die Reinigung etwa nach Sonnenaufgang (praktisch bei Rasenmährobotern wegen der Igel), bei einer bestimmten Wetterlage oder beim Verlassen des Hauses startet, sucht man hier vergebens.

Funktional, aber nicht überwältigend ist schließlich die manuelle Steuerung des Roboters via App. Waren Smartphone und Roboter miteinander verbunden, so konnten auf diese Weise verbliebene Blätter entfernt werden, wiewohl sich die Bedienung eher behäbig anfühlte. Egal: Der Dreck ist weg, und das ist die Hauptsache.

Die Spielzeuge haben die Begegnung mit dem Roboter unbeschadet überstanden. Bei einem Rasenmäher wäre es nicht so glimpflich ausgegangen. STANDARD/Stefan Mey

Erwähnt werden sollte schließlich noch, dass auch dieser Poolroboter – anders als viele Saug- und Rasenmähroboter – weder den Arbeitsbereich kartografiert noch über eine smarte Objekterkennung verfügt. So wurde zu Testzwecken platzierten Kinderspielzeugen nicht ausgewichen, sondern diese bis zur Poolwand mitgeschliffen. Immerhin: Während ein solches Verhalten bei Mährobotern fatale Folgen für Kleintiere und Kinderhände hätte, haben die Spielzeuge die Begegnung mit dem Zwölf-Kilo-Wasserkoloss unbeschadet überstanden. Gemeinsam baden sollte man mit dem Roboter übrigens sowieso nicht – allein schon wegen seiner massiven Pumpkraft.

Fazit: Nicht sehr smart, aber smart genug

Und so fällt das Fazit zum Poolrunner Appcontrol recht klar aus. Der vergleichsweise hohe Anschaffungspreis spiegelt sich vor allem in einer beeindruckenden Reinigungsleistung wider, das Ergebnis stellt auch nach nur kurzer Reinigung die Leistung der günstigeren Geräte klar in den Schatten. Dass selbst bei runden Pools die Wände mitgereinigt werden können, ist ebenfalls ein klares Asset.

Die App-Steuerung wiederum zeigt klar, wie sehr diese Produktkategorie in puncto Smarthome gegenüber anderen Geräten zurückliegt: Funktionen, die bei Staubsauger- und Rasenmähroboter heutzutage dazugehören, sucht man hier vergeblich. Doch braucht es diese bei einem Poolroboter überhaupt? Eigentlich nicht. Hauptsache ist, das Becken ist sauber. Und diese Aufgabe erledigt der Poolrunner Appcontrol – auch dank der Fernsteuerung – einwandfrei. (Stefan Mey, 13.7.2024)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Das Testgerät wurde von Steinbach für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung gestellt.