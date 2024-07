imago/Marca

Alexandre Pato: Der schnelle Stürmer hatte nur drei gute Jahre

In dem Jahr, als Lamine Yamal geboren wurde, war Alexandre Pato der teuerste 17-Jährige der Fußballwelt. 2007 überwies der AC Milan für den Brasilianer 22 Millionen Euro an SC International und bekam dafür einige gute Jahre des pfeilschnellen Stürmers. Dann kamen Verletzungen und zu große Träume. "Mein Kopf war gefangen in der Zukunft", schrieb Pato später. Er ging zurück nach Brasilien, Intermezzi bei Chelsea und Villarreal waren wenig ruhmreich. Nach Stationen in China und Brasilien ist er heute vereinslos.

imago/Matthias B. Krause

Freddy Adu: Das Wunderkind schaffte den Sprung nicht

Schon mit 14 Jahren war der Hype um Freddy Adu gewaltig. Seinem ersten Match für D.C. United in der MLS folgte flott das erste Tor, selbstredend beides Rekorde. Die USA dachten, endlich ein Jahrhundert-, wenn nicht Jahrtausendtalent zu haben. Und dann? Wenig. Nach drei Jahren in der nordamerikanischen Liga wechselte Adu zu Benfica Lissabon, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Zahllose Leihgeschäfte und Wechsel später kickt Adu nun in der zweiten amerikanischen Liga für die Tampa Bay Rowdies.

AP

Pelé: Der Allergrößte kündigte sich schon mit 17 Jahren an

Es waren andere Zeiten, als Edson Arantes do Nascimento zu kicken begann. Mangels globaler Fernsehübertragungen war der 17-Jährige hierzulande kein Begriff, als er im dritten Match der WM 1958 erstmals zum Einsatz kam. Der Rest ist Fußballgeschichte: Pelé traf im Viertelfinale einmal, im Halbfinale dreimal und beim 5:2 im Finale gegen Schweden zweimal. Es war der Auftaktgong zu einer der legendärsten einschlägigen Karrieren. Der "Weltfußballer des 20. Jahrhunderts" erzielte 1303 Tore in 1392 Spielen.

REUTERS

Wayne Rooney: Englands Jungstar hielt alle Versprechen

Wayne Rooney debütierte als 16-Jähriger in der Premier League, als das noch eine Sensation war. Mit 17 fügte sein Last-Minute-Tor für Everton Arsenal die erste Niederlage nach 30 Matches zu, damit wurde Rooney zur großen englischen Zukunftshoffnung. Der bullige Stürmer hielt alle Versprechen: Mit 18 wechselte er zu Manchester United, wo er in 13 Jahren 183 Tore schoss und fünfmal Meister wurde. Für Englands Nationalteam hat nur Harry Kane mehr Tore als Rooneys 53 erzielt. (Martin Schauhuber, 11.7.2024)