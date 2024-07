Während es im Westen des Landes abkühlen soll, bleibt es im Osten heiß. Laut der Prognose von Geosphere Austria hält die Hitzewelle in Wien weiter an. Die Temperaturen klettern hier am Freitag wieder auf bis zu 35 Grad. Und in der Stadt spürt man die Hitze besonders. Doch es gibt Orte, an denen man sich abkühlen kann. Auf großen Grünflächen und in Parks mit vielen schattenspendenden Bäumen ist die Hitze schon etwas erträglicher. Doch wo kann man sich sonst noch so richtig schön abkühlen? DER STANDARD hat sieben Orte gefunden, an denen sich die Hitzewelle aushalten lässt:

Die Stadt Wien bietet an zwölf Standorten Räume mit Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad an, in denen man sich gratis aufhalten darf. Heribert Corn

Im Wiener Stephansdom hat es angenehme 24 Grad. APA/EVA MANHART

Der V-Zug der Wiener Linien hat eine Klimaanlage eingebaut. Wiener Linien/Helmer

Den kühlsten Kopf bekommt man im Wiener Schafbergbad – solange der Sommer noch nicht zu weit fortgeschritten ist. APA/ROLAND SCHLAGER