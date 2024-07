Letztendlich war Kylian Mbappé auch ohne Gesichtsmaske fassungslos. Seinen besten Moment hatte er, als er politisch wurde. Auf dem Fußballplatz konnte er kaum Impulse setzen. AFP/FABRICE COFFRINI

Als eine enttäuschende EM für Frankreich zu einem logischen Ende gekommen war, hatte auch Kylian Mbappé genug. Tagelang hatte sich das französische Starensemble samt seinem Kapitän gegen jegliche Kritik gewehrt, nach dem Halbfinalaus gegen Spanien ergab das keinen Sinn mehr. "Ich wollte Europameister werden, ich wollte eine gute EM spielen", sagte Mbappé. "Ich habe weder das eine noch das andere getan. Das ist eine Enttäuschung."

Das 1:2 gegen die furiosen Spanier war der passende Schlussstrich unter einem extrem mäßigen Turnier. Meilenweit waren die Franzosen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, nicht einmal der Halbfinaleinzug diente als Trostpflaster. "DEMASKIERT", titelte L’Équipe am Mittwoch in Blockbuchstaben. Seine Carbonmaske, die Mbappé zuletzt erkennbar eingeschränkt hatte (Kevin Danso brach ihm im ersten Spiel bei einem Zusammenstoß natürlich unabsichtlich die Nase), hatte der Superstar diesmal weggelassen. Nur half es nichts. Mbappé verlässt Deutschland als gescheiterte Symbolfigur.

Starke Worte

"Wir haben nicht genug getan, um ins Finale zu kommen", analysierte der neue Profi von Real Madrid nüchtern. Spanien habe einfach "besser gespielt, sie haben es verdient, ins Finale zu kommen, wir fahren nach Hause". Dorthin also, wo die Kritik mit am lautesten ist. An der gesamten französischen Mannschaft, aber vor allem auch an Mbappé. Der 25-Jährige hatte seinen stärksten Auftritt am 16. Juni in Düsseldorf, am Tag vor dem 1:0 gegen Österreich, für das ein Eigentor von Max Wöber verantwortlich zeichnete. Mbappé hielt bei der Abschlusspressekonferenz ein flammendes Plädoyer an seine Mitbürger, ihre Stimme bei den Wahlen am 30. Juni und am 7. Juli abzugeben. Es hatte sich ein Sieg des rechtsnationalistischen Rassemblement National (RN) angekündigt, was Mbappé ansprechen wollte, ohne die Partei beim Namen zu nennen.

Auch Antoine Griezmann blieb hinter den Erwartungen. Er war ein Opfer seiner selbst und der wechselnden Taktik. EPA/CLEMENS BILAN

"Das ist ein wichtiger Moment in der Geschichte unseres Landes. Ich hoffe, dass wir die richtige Wahl treffen und dass wir auch am 7. Juli noch stolz sind, dieses Trikot zu tragen", sagte der Topstar. "Man muss die Dinge trennen. Die EM ist wichtig für uns, aber wir sind nicht abgekapselt davon, was im Moment in unserem Land passiert."

Nun seien gerade die Jungen gefordert, betonte Mbappé. "Man sieht, wie die extreme Rechte weiter nach vorn kommt, aber wir haben die Zukunft in der Hand." Der Sohn eines Kameruners und einer Algerierin machte gar kein Hehl daraus, dass ihn die politischen Vorgänge in seiner Heimat mehr beschäftigen als die Österreich-Partie. "Es gibt eine Situation, die wesentlich wichtiger ist als dieses Spiel."

Er stimme zwar prinzipiell der Ansicht zu, dass Politik und Sport nicht miteinander vermischt werden sollten, "aber wenn es so eine Situation wie heute ist, sehe ich das anders". Außerdem betonte Mbappé: "Ich bin gegen Extremisten und Extreme. Ich möchte nicht in einem Land leben, das nicht unseren Werten entspricht." Die Wahlen am 7. Juli sollten nicht nur für Mbappé erfreulich enden, die Rechtsextremisten wurden nur drittstärkste Kraft.

Auf den Fußballplätzen in Deutschland hätte er die Grande Nation nach seinem verpatzten EM-Debüt vor drei Jahren in seinem ersten Turnier als Kapitän zum Titel führen sollen. Eine lahmende Offensive und eine uninspirierte Spielanlage erweckten aber vielmehr den Eindruck, als sei die Équipe Tricolore meilenweit von einem möglichen Titel entfernt. Auch wenn die Defensive meist stabil blieb, glich die Offensive um Mbappé, der lediglich beim 1:1 gegen Polen ein Tor per Elfer erzielte, einem Totalausfall.

Der Nachthimmel

Randal Kolo Muani war mit dem 1:0 gegen Spanien als einzigem französischen Spieler ein Tor aus dem Spiel heraus gelungen. Exemplarisch für das gesamte Turnier war Mbappés Schuss in der 86. Minute, als er den Ball bei der letzten guten Chance freistehend in den Münchner Nachthimmel schickte. "Ich werde weder dem einen noch dem anderen die Schuld geben", antwortete Teamchef Didier Deschamps auf die Frage nach den schwachen Leistungen von Mbappé und Antoine Griezmann. Er allein "trage die Verantwortung", versicherte der 55-Jährige. Nur worin diese genau bestand, das ließ Deschamps offen.

Abfahrt aus dem Stadion München: Es könnte die letzte Busfahrt von Didier Deschamps als französischer Teamchef gewesen sein. AFP/FRANCK FIFE

Auch Mbappé ("Ich bin nicht der Coach") hatte keine Antwort auf die Frage, was sich nun ändern müsse. Einzig Griezmann monierte die "vielen taktischen Wechsel" im Spiel der Franzosen. Deschamps hatte im Laufe des Turniers tatsächlich immer wieder umgestellt, mit oder ohne Griezmann, mit Doppelspitze oder Flügelstürmern. Ganz anders als bei den vergangenen, erfolgreicheren Turnieren. Mbappé lag am Dienstagabend in München jedoch nichts ferner, als solche Diskussionen zu führen. "Entweder man ist gut oder man ist nicht gut", sagte er. "Das war's, ich war nicht gut, und wir gehen nach Hause, so einfach ist das." Deschamps dürfte als Teamchef gehen – müssen. (Christian Hackl, 10.7.2024)