Dani Olmo wird nach der EM kaum zu RB Leipzig zurückkehren. Einer der bisher auffälligsten Spieler des Turniers ist schließlich vergleichsweise um einen Bettel zu haben. AP/Hassan Ammar

Lamine Final“ (Mundo Deportivo), "Lamine für die Ewigkeit" (Marca), "ein Phänomen" (L’Esportiu) - fraglos gehörten nach Spaniens Einzug ins Endspiel die Schlagzeilen fast ausschließlich Lamine Yamal, dem jüngsten Europameisterschaftstorschützen aller bisherigen Zeiten, dem Juwel des FC Barcelona, dem – wie ja alte Fotos bezeugen – durch Lionel Messis Hände gleichsam die Genialität des Argentiniers in die Badewanne gelegt wurde.

Yamal selbst machte nicht so viel Aufhebens um sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gegen die Franzosen in München. "Siegen, siegen, siegen" seien die weiteren Ziele, sagte der ab Samstag 17-Jährige nach dem Coup gegen die Équipe Tricolore und sprach damit allen Teamkollegen aus der Seele. "Wir sind nicht hier, nur um ein Finale zu spielen. Wir wollen es auch gewinnen", sagte Taktgeber Rodri und wies übertrieben euphorische Komplimente über die Kunstfertigkeit der Furia Roja im selben Satz zurück. "Nicht, um jemandem zu gefallen oder um jemanden von unseren Qualitäten zu überzeugen. Sondern um zu gewinnen."

Geschlossenheit

Gemeinsam gewinnen, wie Coach Luis de la Fuente bekräftigte. Seine Spieler seien "individuell fantastisch", aber würden eben auch als Team funktionieren. "Sie arbeiten immer für das Gemeinwohl, für das Kollektiv."

Die Kritiker, die im 63-Jährigen aus der Rioja eher ein Überbleibsel der peinsamen Ära von Präsident Luis Rubiales sehen, sind vorerst ruhiggestellt. De la Fuente, der schon mit Spaniens U19 und U21 Europameister war und etliche ehemalige Schützlinge mit in Deutschland hat, überzeugte mit seinem geradlinigen, ja fast unspanischen Spielansatz. Geradezu modern trete die Roja unter ihm auf. "Ich kenne die Spieler, und ich treffe die Entscheidungen danach", sagt de la Fuente. Nichts geschehe aus einer Laune heraus. "Man fragt nach diesem oder jenem Spieler, obwohl man die Geschichte hinter jedem Einzelnen nicht kennt. Wir wissen es – ich und der technische Stab –, und ich weiß, dass meine Spieler noch viel mehr geben können und dass sie sich verbessern und noch besser werden können."

Der Erfolg ist freilich nicht monokausal oder zwangsläufig. An Dani Olmo lässt sich das besonders gut festmachen. Nur das hässliche Foul von Toni Kroos an Barcelona-Star Pedri nach wenigen Minuten des Viertelfinales brachte Olmo in eine Position, die für den Leipziger leicht in der Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers münden könnte. Und Torschützenkönig kann Olmo, der in Terrassa nahe Barcelona daheim ist, auch werden. Derzeit liegt er mit drei Treffern blendend im Rennen.

Daniel Olmo (li) hat bei der EM schon dreimal genetzt, Alvaro Morata (re) erst einmal. EPA/CLEMENS BILAN

Vor Pedris Verletzung war Olmo Coach de la Fuentes erste Wahl als Wechselspieler. Als solcher traf er erstmals im Achtelfinale beim 4:1 gegen Georgien und dann im Viertelfinale zum 1:0 gegen Deutschland. Gegen Frankreich von Beginn an dabei, netzte er zum Endstand.

Im Schaufenster

Bei der EM zaubert der 26-Jährige im Schaufenster. Zahlt ein Klub die in einer Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablöse in Höhe von kolportierten 60 Millionen Euro, kann Olmo noch im Sommer den Verein wechseln. Er wäre im Vergleich zu Yamal eine Mezzie. Der Jungstar, dessen Vertrag beim FC Barcelona noch zwei Jahre gültig ist, soll nur gegen eine absurd hohe Fixablöse zu haben sein – von einer Milliarde Euro wird gemunkelt.

Olmo macht kein Hehl daraus, endlich bei einem echten Spitzenklub anheuern zu wollen. "Meine Leute arbeiten daran. Sie wissen, was ich denke und möchte", sagte er in einem Interview mit der SZ. Sein Weg als Profi führte ihn schließlich von Espanyol Barcelona über Dinamo Zagreb, wo er viermal Meister wurde, zu RB Leipzig, wo es bisher zu zwei Pokalsiegen reichte.

Moratas Pech

Zuvor will Olmo am Sonntag in Berlin Europameister werden, weshalb die gesamte Mannschaft zutiefst erleichtert war, dass Kapitän Alvaro Morata eine Slapstick-Einlage nach dem Spiel gegen die Franzosen offenbar fast unbeschadet überstanden hat. Der bisher auch in den EM-Spielen noch relativ glücklose Mittelstürmer von Atlético Madrid war von einem Ordner versehentlich umgegrätscht worden, der seinerseits eines Selfiejägers habhaft werden wollte.

Morata humpelte anschließend zur feiernden Mannschaft und posierte mit schmerzverzerrtem Gesicht für das Siegerfoto. "Es ist das Knie", sagte Teamarzt Oscar Luis Celada. Angeblich war der Unfall nicht ganz so schwerwiegend. Immerhin kehrt für das Finale fix der gesperrt gewesene Routinier Dani Carvajal ins Team zurück. (Sigi Lützow, 11.7.2024)