Washington – Hollywood-Schauspieler George Clooney, der ein großer Unterstützer der US-Demokraten ist, ruft in einem New York Times-Gastbeitrag den amtierenden Präsidenten Joe Biden (81) auf, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zurückzuziehen.

In den USA wird diskutiert, ob Biden wegen seines hohen Alters noch der richtige Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist. Biden muss sich seit seinem TV-Debakel gegen seinen republikanischen Herausforderer Donald Trump zunehmend Fragen zu seiner geistigen Fitness gefallen lassen. Aktuell versucht Biden als Gastgeber beim wichtigen Nato-Gipfel in Washington zu punkten und sich als Anführer des Verteidigungsbündnisses zu präsentieren.

Biden empfängt Clooney im Weißen Haus, Dezember 2022 AP/Manuel Balce Ceneta

"Ich bin ein lebenslanger Demokrat; dafür entschuldige ich mich nicht", schreibt Clooney. "Ich liebe Joe Biden. Als Senator. Als Vizepräsident und als Präsident", so der Hollywood-Star. Aber eine Schlacht, die er nicht gewinnen könne, sei der Kampf gegen die Zeit. Wegen Trump sei die Partei so verängstigt, dass sie die Warnsignale ignoriert habe. Deshalb brauche es nun einen neuen Kandidaten.

Clooney hatte erst vor wenigen Wochen bei einer Wahlkampfveranstaltung mit anderen Stars wie Julia Roberts oder Barbra Streisand Millionenspenden für Bidens Wahlkampf in Los Angeles gesammelt. Biden war damals vom G7-Gipfel in Italien direkt nach Hollywood gereist, um an dem glamourösen Event teilzunehmen. (red, APA, 10.7.2024)