Es tut sich was in der Jazzszene Wiens: Ein neuer Preis wird ausgerichtet, und es entstehen endlich neue Festivals. IMAGO/Oier Aso

Wir saßen alle zu Hause, auf den Straßen herrschte Stille, und natürlich hatte Corona auch der Konzertkultur den Stecker gezogen. Das meiste aber kam zurück, nur eine Großveranstaltung, das Jazzfest Wien, verschwand still und ganz heimlich, während inhaltlich vergleichbare Festivals in Europa wieder erblühten. Schade. Die Konzertreihe, welche sich ob des Spielorts Wiener Staatsoper ihrer Einmaligkeit rühmte, war zwar wegen konzeptueller Ideenlosigkeit oft in der Kritik. Dennoch hatte das Festival die Breite des musikalischen Wiener Angebots starbesetzt sinnvoll ergänzt.

Die hiesige Szene hat das Verstummen der Großveranstaltung allerdings nicht nur mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Es gibt Initiativen. Eine, die konkret wird, nennt sich Open Jazz Vienna. Sie ist von der Größenordnung her zwar vom Jazzfest Wien so weit entfernt wie ein Start-up vom Multikonzern Alphabet, aber immerhin. Unter dem Motto "Open up" wollen Niki Dolp, Marina Zettl und Romana Spitzbart-Kleewein "Offenheit, Vielfalt und den genreübergreifenden Charakter der Jazzszenen Europas präsentieren".

Start im November

Das Programm ist noch nicht komplett. Sicher ist der Start am 18. November im Theater am Spittelberg, wo etwa die isländische Band ADHD gastiert oder die in Wien lebende syrische Sängerin Basma Jabr. Auch soll "bis in die Nacht" im Flucc Oben und in der Flucc Wanne musiziert werden. Was die zukünftige Größe des Festivals anbelangt, sieht man "keine Grenzen". Internationale Stars sollen kommen, ein Wunsch wäre es, "exklusive Aufträge vergeben zu können," die Fantasie reicht bis zu Projekten wie "Bilderbuch meets österreichische Jazzszene" und einem "Open Jazz in Schönbrunn". Über das Ende des Jazzfests Wien? Kein böses Wort. Man startet nun einfach und versucht im aktuellen Kernteam, "die gesamte Festivalproduktion abzudecken, irgendwo muss man ja mal beginnen", so Marina Zettl.

Open Jazz Vienna: Romana Spitzbart-Kleewein, Marina Zettl und Niki Dolp (v. li.). Open Jazz Vienna

Die Stadt Wien, an die an sich drei Konzepte herangetragen wurden, will das Vorhaben, das mit 70.000 Euro unterstützt wird, mal wirken lassen und dann "über die weitere Entwicklung entscheiden". Für Jazz wird auch sonst Geld zur Verfügung gestellt: 2023 wären diversen Jazzinitiativen insgesamt 426.000 Euro zugeflossen.

Der international renommierte Platzhirsch unter den Wiener Clubs, das Porgy & Bess, das auch beim neu gegründeten Jazzpreis mit dabei ist, nimmt am Open Jazz Vienna nicht teil. Das könne sich, so die drei, aber ändern. Clubchef Christof Huber wünscht der Initiative jedenfalls viel Glück. "Mit Acts, die man auch unterm Jahr in den diversen Wiener Jazz-Locations hören kann, wird man als Festival allerdings wohl eher nicht reüssieren. Vielleicht kann man diese Initiative zumindest als Initialzündung sehen, um das Jazzfest Wien neu zu erfinden. Möge die Übung gelingen!“, meint Huber, der mit Kooperationen so seine Erfahrungen hat – besonders mit dem Jazzfest Wien.

Seltsame Erlebnisse

In den letzten Jahren gab es seltsame Erlebnisse: So hatte das Jazzfest Wien auch für 2020 Termine ab der letzten Juni-Woche im Porgy für Konzerte reserviert, jedoch "nach mehrmaligem Nachfragen" sehr spät abgesagt. "Als Begründung wurde angeführt, Sponsoren wären abgesprungen, und größere Namen hätten nicht gebucht werden können", so Huber. Im folgenden Jahr dasselbe Spiel: Termine wurden reserviert, dann Absage. Das Porgy füllte die Lücken und veranstaltete Konzerte mit Topnamen wie Kenny Barron, Ambrose Akinmusire und David Murray, die wohl auch "im Rahmen des Jazzfests hätten stattfinden können".

Aller schlechten Dinge sind drei, denn 2022 wiederholte sich das Spiel von Reservierung und Absage abermals. "2023 haben wir uns auf das Spiel nicht mehr eingelassen und selbst ein 'Jazzfest-Wien-Festival' im P&B ausgerufen", so Huber, der allgemein festhalten möchte: "Wien verdient aufgrund seiner Musikgeschichte ein Jazzfest. Kultur- und gesellschaftspolitisch ist dieses Festival von großer Relevanz."

Angeblich intensives Bemühen

Besucht man die Homepage des Jazzfests Wien, steht man vor einem Lebenszeichen. Allerdings einem skurrilen. Man habe, heißt es da, „in den Post-Corona- und multikrisenbedingten Jahren nach Modellen für die Fortführung gesucht". Das Ziel? "Topstars des Jazz und des Entertainments." Ein solches Vorhaben erfordere, so heißt es weiter, internationale Partner, die "sowohl Zugang zu Stars als auch Kontakte zu Sponsoren" hätten: "Trotz intensiver Bemühungen konnte das ambitionierte Konzept für dieses Jahr knapp vor dem Durchbruch nicht umgesetzt werden. Bei unseren internationalen Veranstaltungspartnern sind trotz mehrfach verlängerter Deadlines keine verbindlichen Zusagen für die Auftritte der Headliner zeitgerecht eingegangen."

Huber wundert sich allerdings darüber, dass es bei verbindlichen Zusagen internationaler Partner Probleme gab. "Es gibt eine Plattform, die sich 'International Jazz Festivals Organization' nennt und auf der alle international relevanten Festivals vertreten sind. Ihr Präsident heißt immer noch Fritz Thom", so Huber. Thom ist der Veranstalter des Jazzfests Wien, das auf der Homepage für den Zeitraum vom 30. Juni bis 13. Juli 2025 offenbar wieder einen möglichen Festivaltermin nennt. Gleichzeitig aber stellt es wolkig als Alternative zu sich selbst die Jazzwerkstatt, einen Musikerverbund als "bemerkenswerte neue Perspektive für die Zukunft", in den Raum. Clemens Wenger von der Jazzwerkstatt, die übrigens im September selbst ein fünftägiges Festival veranstaltet, zeigt sich allerdings über die Nennung erstaunt.

Zudem: Man ist zwar gerne dabei, um über ein zukünftiges Festival mit nachzudenken. Aber die Anforderungen an Infrastruktur und Know-how, um ein Großfestival auszurichten, seien eher zu groß. Gut informierte Kreise wissen, dass der Großveranstalter Barracuda mit der Stadt Wien im Gespräch ist, 2026 ein Jazzfestival auszurichten. Die Utopie kling sinnvoll: Ein großes Festival mit Stars feiert Wiedergeburt durch einen großen Player, der jedoch die nun entstehenden Festivalinitiativen mit ins Boot nimmt, die sich um Qualität abseits des Mainstreams kümmern. (Ljubiša Tošić, 12.7.2024)