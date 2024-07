Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock will nicht erneut als Spitzenkandidatin der deutschen Grünen in die nächste Bundestagswahl gehen. Wie sie am Rande des Nato-Gipfels in Washington zum TV-Sender CNN sagte, würden die zahlreichen Krisen auf der Welt derzeit ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern. Sie wolle sich daher nicht zusätzlich der Kandidatur für das höchste Regierungsamt widmen.

Annalena Baerbock will die Grünen nicht erneut in eine Bundestagswahl führen. IMAGO/Frederic Kern

Damit scheint für die nächste deutsche Bundestagswahl, die spätestens im Herbst 2025 stattfinden muss, der Weg für Baerbocks Parteikollegen, Wirtschaftsminister Robert Habeck, frei. Dieser war, ebenso wie Baerbock, schon 2021 mit dem Wunsch in die Wahl gezogen, die Öko-Partei als Kanzlerkandidat anzuführen. Allerdings fiel die Wahl damals auf Baerbock, unter deren Führung sich die Umfragewerte im Laufe des Wahlkampfs deutlich verschlechterten. Letztlich erreichten die Grünen damals 14,8 Prozent, seither sind sie als Juniorpartner des damaligen Wahlsiegers SPD gemeinsam mit der FDP Teil der Ampelregierung.

Habeck lobte in einer ersten Reaktion Baerbocks "wichtige Arbeit" in der Außenpolitik. Dass sie eine solche Entscheidung im Ausland bekanntgebe, zeige "wie tief sie in der Außenpolitik verankert ist". Alle Entscheidungen, die sich aus Baerbocks Aussagen ergeben würden, wolle man in den Grünen Gremien besprechen. (red, 10.7.2024)