Der eingewechselte Watkins erzielte das Goldtor in der 91. Minute. Die Three Lions stehen zum zweiten Mal in Folge im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft

Ollie Watkins schoss England in der Nachspielzeit ins Finale. AP/Andreea Alexandru

Drei Jahre nach der Finalniederlage im Wembley gegen Italien steht England erneut in einem EM-Endspiel und greift nach dem ersten Titel seit der Heim-WM 1966. Gegen die Niederlande gelingt nach der besten Turnierleistung ein 2:1-Erfolg, der in der Nachspielzeit fixiert wurde. Der Ritterschlag könnte am Sonntagabend im Berliner Olympiastadion folgen. Gegner ist Favorit Spanien nach dem 2:1 über Frankreich. Die Iberer haben auch den Vorteil der längeren Regeneration.

Three Lions oder doch wieder nur Three Kittens? Das war die Frage, die Englands Team vor 62.000 Fans am Ende eines in mehrfacher Hinsicht feuchtfröhlichen, nur von wenigen handfesten Auseinandersetzungen rivalisierender Fangruppen gestörten Tages in Dortmund zu beantworten hatte. Und die Auswahl von Coach Gareth Southgate bemühte sich angeführt von Kapitän Harry Kane von Beginn an um Dominanz im Spiel. Die Niederländer ließen das auf sich zukommen, setzten auf Umschaltmomente, auf Leichtsinnigkeiten im eher langsamen Aufbauspiel der Engländer.

Harry Kane erzielte den Ausgleich per Elfmeter. IMAGO/Kieran McManus/Shutterstoc

Recht lange brauchte die Elftal nicht zu warten. Eine etwas zu lässige Ballannahme von Declan Rice reichte Xavi Simons, um des Balls habhaft zu werden, und der flinke Leipziger zögerte nicht, vor dem Hereineilen englischer Rettungskräfte aus einem langen Schritt den Abschluss zu generieren. Er erwischte tatsächlich Englands Goalie Jordan Pickford, der um einen Hauch zu weit vor seinem Tor stand (7.).

Der flotte Rückstand hätte die hart kritisierten Engländer lähmen können, er wirkte aber im Gegenteil belebend. Kane, Jude Bellingham, Phil Foden und Bukayo Saka sorgten für viel Betrieb. Kane prüfte zunächst mit einem Fernschuss den niederländischen Goalie Bart Verbruggen, setzte aber nur wenig später nach einem Abpraller aus viel besserer Position den Ball übers Tor und dann sich selbst mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Rasen. Denzel Dumfries hatte im Versuch der Abwehr mit offener Sohle den Fuß des Engländers getroffen. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer ließ sich vom VAR zur Begutachtung der Szene überreden und entschied richtigerweise auf Elfmeter. Kane verwerte präzise zu seinem dritten Turniertreffer (18.).

Trainer Gareth Southgate bewies ein goldenes Händchen. AFP/ODD ANDERSEN

Jetzt hatten die Engländer so richtig Geschmack am Spiel gefunden. Kobbie Mainoo schickte Foden in aussichtsreicher Position ins Dribbling, der Spieler der Saison in der Premier League überwand zuletzt auch Verbruggen, aber Dumfries rettete auf der Linie (23.). Und beinahe hätte Marko Arnautovics Teamkollege bei Inter Mailand sein Elferfoul völlig egalisiert, er traf aber infolge eines Eckballs per Kopf nur die Latte des englischen Tores (30.). Es war nur eine Episode inmitten des Drängens der Engländer, die aber auch durch einen traumhaften Schuss von Foden in Lamine-Yamal-Manier nicht belohnt wurden – Außenstange (32.). Die Niederlande gerieten zwar nicht in Rückstand, verloren aber noch vor der Pause Depay durch eine Verletzung.

Nach der Pause hieß zunächst Belauern die Devise, die Niederländer, nun mit Brecher Wout Weghorst, sorgten zuerst für Pulsbeschleunigung, als nach einem Freistoß Kyle Walker im Zweikampf mit dem aufgerückten Virgil van Dijk seinen Goalie Pickford extrem prüfte (65.). Nur drei Minuten später nötigte auch der bis dahin recht unauffällige Cody Gakpo den englischen Schlussmann zum Eingreifen. Die Partie gewann auch ohne Foden und Kane an Lebendigkeit. Southgate hatte in Cole Palmer und Ollie Watkins frische Offensivkräfte gebracht, nachdem Saka nach Pass von Walker den Ball zwar im Tor untergebracht, aber wegen Abseits, das der VAR bestätigte, nicht einmal gejubelt hatte (80.).

Es roch förmlich nach Verlängerung, als die zwei Neuen der Engländer schließlich doch noch den Sack zugunsten der Three Lions schlossen. Palmer von Chelsea bediente Watkins von Aston Villa, der sich der Abwehr von Stefan de Vrij entzog und zur Entscheidung netzte (90.+1). Die englische Minderheit im Publikum feierte entfesselt. (Sigi Lützow, 10.7.2024)

Fußball-EM-Semifinale:

Niederlande - England 1:2 (1:1)

Dortmund, SR Zwayer (GER)

Tore:

1:0 (7.) Simons

1:1 (18.) Kane (Elfmeter)

1:2 (91.) Watkins

Niederlande: Verbruggen - Dumfries (93. Zirkzee), de Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders - Malen (46. Weghorst), Simons (93. Brobbey), Gakpo - Depay (35. Veerman)

England: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier (46. Shaw) - Mainoo (93. Gallagher), Rice - Saka (93. Konsa), Bellingham, Foden (81. Palmer) - Kane (81. Watkins)

Gelbe Karten: Dumfries, Van Dijk, Simons bzw. Bellingham, Saka, Trippier