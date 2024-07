Beim Eindringen in Taiwans Luftverteidigungszone (ADIZ) muss das taiwanesische Militär selbst reagieren und Kampfjets aufsteigen lassen. (Symbolbild) AFP/YASUYOSHI CHIBA

Taipeh/Peking – Während des NATO-Gipfels in den USA scheint China verstärkt Militärübungen vor Taiwan abzuhalten. Das taiwanesische Verteidigungsministerium verzeichnete bis zur Früh (Ortszeit) für die zurückliegenden 24 Stunden 66 Militärflugzeuge um seine Insel und damit einen Rekordwert in diesem Jahr, wie die Behörde mitteilte. 56 davon hätten die inoffizielle Mittellinie in der Meerenge zwischen China und Taiwan (Taiwanstraße) überflogen.

Die Kampfflieger seien von Norden, Südwesten und Südosten in Taiwans Luftverteidigungszone (ADIZ) eingedrungen. Zudem stellte Taiwan sieben Marineschiffe der Volksbefreiungsarmee um die Inselrepublik fest, die China als abtrünnige Provinz ansieht und wieder ans Festland binden will. Taiwan wird jedoch seit Jahrzehnten von einer demokratisch gewählten Regierung geführt. Für Peking sind Präsident Lai Ching-te und dessen mittig orientierte Demokratische Fortschrittspartei, die für eine Unabhängigkeit Taiwans steht, Separatisten. Mehrfach drohte die Volksrepublik, die "Wiedervereinigung" auch mit militärischen Mitteln zu erzwingen.

Drohgebärde

Dringen chinesische Kampfjets in Taiwans ADIZ ein, müssen die Streitkräfte reagieren, etwa indem eigene Militärflugzeuge aufsteigen. Einen Tag zuvor hatte das Verteidigungsministerium eine erhöhte Zahl chinesischer Militärmaschinen über der Mittellinie in der Taiwanstraße gemeldet. Diese seien in Richtung Westpazifik geflogen und hätten den chinesischen Flugzeugträger "Shandong" bei einer Übung begleitet.

Mit seinen etwa 150.000 aktiven Soldaten ist der vom liberalen Präsident Lai Ching-te regierte Inselstaat der chinesischen Volksbefreiungsarmee truppentechnisch unterlegen. REUTERS/Ann Wang

Der bisherige Höchstwert von Ende Mai lag bei 62 Kampffliegern, die kurz nach der Amtseinführung Lais um Taiwan eine Übung abhielten. Die nun erfolgte Übung läuft während des NATO-Gipfels in Washington, bei dem das Militärbündnis einen schärferen Ton gegen China anschlug und Peking Beihilfe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorwarf. (APA, 11.7.2024)