Das Erdbeben hatte eine Stärke von 7,1 (Symbolbild). via REUTERS/INQUAM PHOTOS

Manila – Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Donnerstag in der Früh die Philippinen erschüttert. Das Zentrum der Erschütterung lag in rund 630 Kilometern Tiefe vor der zweitgrößten philippinischen Insel Mindanao, wie die nationale Erdbebenwarte mitteilte. Die US-Erdbebenwarte ermittelte das Zentrum des Bebens in knapp 106 Kilometern Entfernung von der Küste von Mindanao. Über eventuelle Schäden oder mögliche Opfer lagen zunächst keine Angaben vor.

Die Philippinen liegen am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist. (APA, 11.7.2024)