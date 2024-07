Bei dem Gipfel in Washington wurde die Einrichtung eines Lieferzentrums in Wiesbaden beschlossen. Kiew erhält F-16-Kampfjets und weitere Raketenabwehrsysteme

Die 32 Staats- und Regierungschefs der Nato haben bei ihrem Treffen am späten Mittwoch in Washington (Nacht zum Donnerstag MESZ) ein umfangreiches Hilfspaket für die Ukraine beschlossen. Dem Land werden weitere Militärhilfen im Volumen von mindestens 40 Milliarden Euro zugesagt, gerechnet ab Jänner 2024, wie aus einer Erklärung des Nato-Rats hervorgeht. Beim nächsten Nato-Gipfel in Den Haag Ende Juni 2025 – bei dem bereits der frühere niederländische Premierminister Mark Rutte das Amt des Generalsekretärs übernommen haben wird – sollen die Zusagen überprüft werden. Ursprünglich wollte man sogar ein Volumen von 100 Milliarden Euro beschließen.

Die Nato machte sich in der Runde der Staats- und Regierungschefs zukunftsfit. AP/Evan Vucci

Sinn dieser Beschlüsse ist es, die Unterstützung für Kiew im Krieg mit Russland auch langfristig abzusichern. Wie Diplomaten erklärten, soll damit verhindert werden, dass bei einer eventuellen erneuten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November die Lieferung von Waffen und Munition plötzlich eingestellt werden könnte. Der Kandidat der Republikaner hatte ja schon früher angekündigt, dass er US-Hilfen einstellen würde. Als Präsident von Jänner 2017 bis Anfang 2021 hatte er immer wieder damit gedroht, dass die USA das Bündnis verlassen würden.

Europa wird wichtiger

Mit den Beschlüssen von Washington beim Jubiläum zum 75-jährigen Bestehen der Nato würde die Allianz sozusagen "Trump-fit" gemacht. Dem entspricht auch der Beschluss, in Wiesbaden ein neues Nato-Quartier einzurichten, von dem aus die Waffenlieferungen an die Ukraine und die Ausbildung ukrainischer Soldaten organisiert werden soll, wie Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, der sein Amt im Oktober an Rutte übergeben wird.

700 Personen werden dort unter dem Kommando eines Dreisternegenerals arbeiten. Bisher wurde das von den USA im "Ramstein-Format" auf freiwilliger Basis gemacht. Nun ist das Ziel, "die Sicherheitsunterstützung für die Ukraine auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen" – vorhersehbar und nachhaltig. Mit der Übernahme dieser Verantwortung durch die Nato auf europäischem Boden übernehmen die europäischen Mitgliedsstaaten – und vor allem Deutschland – größere Verantwortung.

Wolodymyr Selenskyj, dieser Tage Ehrengast in Washington. EPA/WILL OLIVER

Gewünschter Nebeneffekt dieses neuen Nato-Kommandos: Die ukrainische Armee kann sich so auf eine enge Kooperation mit Nato-Truppen einstellen, ein Vorgriff auf einen möglichen Beitritt des Landes zu dem Bündnis in fernerer Zukunft. Wie schon vor einem Jahr beim Gipfel in Vilnius gibt es keine Zusage für einen konkreten Nato-Beitritt. In der Erklärung wird aber festgehalten, dass die Allianz fortfahren wird, die Ukraine "auf ihrem unumkehrbaren Weg zur vollen euroatlantischen Intregration, inklusive Nato-Mitgliedschaft", zu unterstützen. Eine Einladung werde es geben, sobald die Voraussetzungen erfüllt und sich die Nato-Staaten einig seien.

Niederlande und Dänemark liefern Jets

Wie US-Außenminister Antony Blinken am Rande des Gipfels bestätigte, kommen einzelne Nato-Staaten einem lange gehegten Wunsch nach der Lieferung von F-16-Kampfjets nach. Demnach seien Jets dieses Typs "bereits auf dem Weg in die Ukraine". Sie kommen aus den Niederlanden und Dänemark, die diese Zusage bereits vor einem Jahr beim Nato-Gipfel in Vilnius in Litauen gemacht hatten. Wie viele Maschinen in einer ersten Tranche geliefert werden, ist noch nicht bekannt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in Washington 128 Jets dieses Typs – und nicht nur zehn oder zwanzig.

Neben den Fliegern wird die Nato vor allem auch bei der Lieferung von Raketenabwehrsystemen rasch nachlegen. Es hieß, dass fünf Länder dazu bereit sind: die USA, Deutschland, Italien, die Niederlande und Rumänien. Dabei geht es um Patriot-Systeme, die ganze Städte abschirmen und russische Raketen in einer Entfernung von 100 Kilometern abfangen können. Italien liefert ein vergleichbares System namens SAMP/T.

Am Abend luden die Gastgeber Joe Biden und First Lady Jill Biden zum Galadinner ins Weiße Haus. REUTERS/Ken Cedeno

Aus der Gipfelerklärung geht auch hervor, dass die Allianz große Fortschritte beim Schutz des eigenen Territoriums gemacht hat. Demnach ist die Zahl der Länder, die mehr als zwei Prozent ihrer Wirtschaft für Militärausgaben aufwenden, von neun im Jahr 2020 auf aktuell 23 gestiegen. Das wird zu einer faireren Lastenverteilung zwischen den USA und den Europäern führen. Auch das ist ein Punkt, den Trump immer wieder massiv kritisiert hatte.

Derzeit verfügt das Bündnis laut Stoltenberg über 500.000 rasch einsatzbereite Kräfte. Die USA kündigten an, ab dem Jahr 2026 in Deutschland wieder Marschflugkörper zu stationieren. Es geht um Tomahawk-Raketen und neueste Hyperschallraketen. (Thomas Mayer, 11.7.2024)