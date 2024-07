Eine breite Unwetterfront sorgt seit Mittwoch für Chaos in Oberbayern, die Unwetter-Zelle schob sich auch über Teile Österreichs. IMAGO/Bernd März

Vom bayrischen Grenzgebiet schob sich Mittwochabend eine gewaltige Unwetter-Zelle über Teile Österreichs. Hierzulande betroffen waren vor allem weite Teile Oberösterreichs. Starkregen, Sturm und Hagel haben im ganzen Bundesland für zahlreiche Einsätze gesorgt. Das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich verzeichnete innerhalb weniger Stunden über 320 Einsätze von 220 Feuerwehren mit rund 3.300 Einsatzkräften, berichtet ORF.at.

Am stärksten betroffen waren die Bezirke Braunau, Ried und Rohrbach, aber auch in vielen anderen Bezirken kam es zu zahlreichen Einsätzen. In Ried im Innkreis sind mehrere Autos von umgestürzten Bäumen getroffen worden und mehrere Dächer abgedeckt oder sogar Dachstühle durch den Sturm zerstört worden. Auch Dutzende Keller mussten ausgepumpt werden. Der Zugverkehr wurde vorübergehend lahmgelegt. In Aurolzmünster etwa musste ein Baum entfernt werden, der auf die Schienen gestürzt war. In Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, fiel ein Baum auf ein Haus. In Micheldorf, Bezirk Kirchdorf, wurden zwei bis drei Zentimeter große Hagelkörner gesichtet.

In Arnreit, Bezirk Rohrbach, musste ein Dach gesichert werden. In Enzenkirchen, Bezirk Schärding, wurden zwei Feuerwehren nach einem Blitzeinschlag zu einem Wald gerufen – es soll zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. In manchen Landesteilen, etwa im Innviertel, wurden landwirtschaftliche Flächen durch Hagel beschädigt. In Aspach, Bezirk Braunau, wurden innerhalb einer Stunde mehr als 30 Liter Regen pro Quadratmeter gemeldet. Sturmspitzen von 109 km/h wurden wiederum in Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, gemessen.

In etlichen Haushalten kam es zeitweise zu Stromausfällen. Davon betroffen waren laut Netz Oberösterreich Gemeinden im Inn- und im Mühlviertel. In den Bezirken Rohrbach und Urfahr-Umgebung kam es zu großflächigen Ausfällen. Laut Oberösterreichischen Nachrichten hatten zahlreiche Haushalte in Altenfelden, Kleinzell, St. Stefan-Afiesl, Haslach, Vorderweißenbach und Bad Leonfelden zeitweise keinen Strom. Verletzte hatten die Unwetter, soweit bislang bekannt, keine zur Folge.

Unwetter in mehreren Ländern

Und auch andere Bundesländer blieben von den schweren Unwettern nicht verschont. So haben diese auch an Oberösterreich angrenzende Bereiche in Niederösterreich erfasst. Aus Gmünd und Schrems wurden etwa Hagel und Sturmböen gemeldet. Außerdem soll es in Niederösterreich zu rund 2000 Blitzeinschlägen gekommen sein. Im Wienerwald hat eine Gewitter-Zelle am Mittwoch bereits um die Mittagszeit stellenweise an die 100 Liter auf den Quadratmeter gebracht.

Im Bezirk Landeck in Tirol kam es aufgrund des Starkregens zu Murenabgängen auf der B197 der Arlbergstraße im Bereich der Marienwasengallerie und auf der L11 der Piller Landesstraße im Bereich der Schlachthofkurve, wie die Tiroler Polizei am Donnerstag mitteilte. Die B197 musste von den Einsatzkräften von 22:30 bis 00:46 Uhr für den Verkehr komplett und bis 2:00 Uhr einseitig gesperrt werden. Die L11 musste gegen 23:00 Uhr im Zuge der Aufräumarbeiten für die Dauer von circa eineinhalb Stunden beidseitig gesperrt werden.

Zu Wärmegewittern kam es außerdem in der Steiermark. Davon betroffen waren etwa die Bezirke Deutschlandsberg, Voitsberg und Bruck-Mürzzuschlag.

Donnerstagfrüh hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Regenschauer sollen spätestens in den nächsten Stunden überall abklingen. Am Nachmittag kann es allerdings wieder zu kräftigen Gewittern kommen, insbesondere in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark. (11.7.2024, APA, red)