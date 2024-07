Hersteller von Wärmepumpen sind ein Teil der Industrie, der vom Ökologisierungstrend massiv profitieren sollte. IMAGO/imagebroker

Es gab in der Geschichte der Menschheit immer beharrende Kräfte, die am Alten festhalten und das Neue nicht wahrhaben wollten. Ob dies zu Beginn der Industrialisierung mit Erfindung der Dampfmaschine war, bei der anschließenden Mechanisierung in breitem Stil durch Erfindung des Fließbands, bei der Digitalisierung und nunmehr bei der Ökologisierung: Ein Megatrend, der da ist, lässt sich nicht aufhalten. Besser, man akzeptiert ihn und holt das Beste aus ihm heraus, meinte Florian Maringer, Vorstand des Wiener Kontext-Instituts für Klimafragen, bei der Präsentation einer Studie zur Ökologisierung der Industrie sinngemäß.

Aus der Studie, die von der Beratungsfirma Cambridge Econometrics im Auftrag des Kontext-Instituts gemacht wurde, geht hervor, dass ein ambitionierter Umbau der europäischen Industrie nicht nur eine lebenswerte Zukunft sichert, sondern für Wirtschaft und Arbeitsmarkt ein Gewinn ist. "Der globale Zug fährt, wir sind nur Passagiere darauf", sagte Maringer. Übersetzt heißt das, dass die Entwicklung Richtung mehr Nachhaltigkeit auch in der Industrie unumkehrbar ist. Diskussionen beispielsweise über das Verbrenner-Aus seien höchstens in der Lage, die Entwicklung zu bremsen, nicht aber, das Ruder herumzureißen.

"Reibungsverluste"

Solche "Reibungsverluste", wie sie Maringer rund um die von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Frühjahr aufgebrachte Diskussion über die Lebensverlängerung für den Verbrennermotor sieht, seien tunlichst zu vermeiden. Sie seien nur dazu geeignet, Unsicherheiten zu schüren. Viel besser sei es, das Potenzial der neuen, sauberen Technologien voll zu nutzen.

Wie schon bei früheren "Revolutionen" gebe es einige Verlierer, aber viel mehr Gewinner. Verlierer sei der fossile Sektor, sagte Anna Pixer, Analystin bei Kontext. Alles, was mit Gas, Öl, Raffinerie und Kohlegewinnung zu tun habe, sei auf dem absteigenden Ast. Dies sollte die Politik klar benennen und mit begleitenden Maßnahmen den Umstieg der dort Beschäftigten in andere Sektoren unterstützen. Regelrecht aufblühen würden durch die Ökologisierung der Industrie die Sektoren Maschinenbau und Elektrotechnik. Auch Kommunikation und Gastronomie sowie Handel sind der Studie zufolge Branchen mit vielen zusätzlichen Beschäftigten.

Wie viel zusätzliche Jobs wird es in Europa und Österreich geben? In der Studie wurden zwei Szenarien modelliert. Eines "business as usual", das eine Projektion der von der EU bis 2022 fixierten Maßnahmen zur CO 2 -Reduktion bis zum Jahr 2050 beinhaltet. Und ein zweites, ambitionierteres, das zum Beispiel schon den Net Zero Industry Act der EU berücksichtigt. Das Netto-Null-Industrie-Gesetz ist Teil des grünen Industrieplans und soll dafür sorgen, dass mehr saubere Technologien in der EU produziert werden.

Höhere Wohlstandsgewinne

In all diesen Fällen zeigt sich, dass im ambitionierteren Szenario höhere Wohlstandsgewinne erzielt werden können. Die Wirtschaftsleistung etwa steigt durch zukunftsfähige Industriepolitik langfristig stärker. Im ambitionierten Szenario wächst das österreichische BIP von 2022 auf 2050 um 52 Prozent gegenüber 48 Prozent im Basisszenario, in der EU um 51 Prozent gegenüber 47 Prozent business as usual. Über den gesamten Modellzeitraum entstehen der Studie zufolge in der EU Zugewinne von insgesamt knapp 9500 Milliarden; in Österreich wären es kumuliert immerhin 250 Milliarden mehr – zum Wechselkurs von 2022.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Jeder zusätzliche Euro, der in zukunftsfähige Industriepolitik gesteckt wird, bringt langfristig fünf Euro mehr an Wirtschaftsleistung. Und es entstehen viele neue Arbeitsplätze – netto 2,5 Millionen mehr in der gesamten EU, in Österreich 44.000, der Großteil davon in der technischen Produktion und im Dienstleistungsbereich. (Günther Strobl, 11.7.2024)