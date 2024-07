Österreichs Wirtschaft stagniert heuer und wird auch kommendes Jahr nur minimal wachsen. Das spüren auch die knapp 234.000 Handwerks- und Gewerbebetriebe. Kein Plus, teilweise deftiges Minus im ersten Quartal, leichte Besserung im zweiten: So lautet kurz gesagt der Befund der aktuellen Konjunkturbeobachtung der Sparte Handel und Gewerbe in der Wirtschaftskammer (WKÖ).

Wird kaum gebaut, spüren das auch die Handwerker. Sebastian Dorn; via www.imago-im

Die Betriebe mussten im ersten Jahresviertel ein Auftrags- beziehungsweise Umsatzminus von nominell 3,6 Prozent verdauen. Rechnet man die gestiegenen Preise ein, beläuft sich der Rückgang auf real 8,1 Prozent, merkt KMU-Forscherin Christina Enichlmair an. Die Auftragsflaute hielt weitgehend auch im zweiten Quartal an.

Besonders hart traf es Fliesenleger, die im Vergleich zum Vorjahresquartal fast ein Fünftel weniger Aufträge in den Büchern haben. Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker kommen auf ein Minus von knapp 16 und Elektrotechniker auf gut 13 Prozentpunkte. "Die Schwäche der Baukonjunktur beschäftigt die Betriebe seit zwei Jahren", sagt WKÖ-Spartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster bei der Präsentation der Ergebnisse. Das schlägt sich naturgemäß auch in der Umsatzentwicklung nieder. Wobei die Kluft groß ist: Konsumnahe Branchen wie Mode- und Bekleidungstechniker, Fußpfleger und Kosmetiker dürfen sich über ein Plus erfreuen, Personaldienstleister und Mechatroniker schmelzen die Einnahmen weg.

Bessere Aussichten

Wie sieht also die Stimmung angesichts der nüchternen Zahlen aus? "Teilweise ist die Stimmung besser als die Lage", sagt Scheichelbauer-Schuster. Der Ausblick für das dritte Quartal lasse aber tatsächlich von einer besseren Entwicklung ausgehen. Vor allem die konsumnahen Branchen sind besser gestimmt, düster sieht es hingegen in baunahen Branchen wie Holzbau, Elektro- und Gebäudetechnik und Baugewerbe aus. Investitionsgüternahe Branchen haben die Konjunkturschwäche in den vergangenen Quartalen besonders deutlich zu spüren bekommen. In diesen Branchen gibt es noch immer mehr Pessimisten als Optimisten.

Alles in allem sei die "Talsohle durchschritten", sagt Scheichelbauer-Schuster. Die Hoffnung liegt nun auf dem Handwerkerbonus, der nun ab 15. Juli (auch rückwirkend) beantragt werden kann. Was den Betrieben helfen würde, sei Bürokratieabbau und flächendeckende Umsetzung des Baukonjunkturpakets, betont die WKÖ-Funktionärin. Sie nennt abschließend aber auch einen aus ihrer Sicht positiven Aspekt. Mit dem Beschluss der Gewerberechtsnovelle hält der Meistertitel bei entsprechender Befähigungsprüfung künftig auch im Gewerbe Einzug. Damit kann sich auch die Bestatterin, die Elektrotechnikerin, der Fußpfleger oder der Vulkaniseur (insgesamt 14 Gewerbe, der Unterschied zum Handwerk ist historisch begründet, Anm.) mit dem Titel schmücken. (Regina Bruckner, 11.7.2024)