Ich habe durch meinen gut bezahlten Job und niedrigen Basisausgaben, eine sehr hohe Sparquote. Das Geld, das am Monatsende überbleibt veranlage ich voranging in ETFs, kaufe Einzelaktien oder Kryptos. Deshalb würde mich interessieren, was andere mit ihrem Geld machen.

Könnt ihr euch am Monatsende überhaupt was zurücklegen? Wenn ja, wie viel (Sparquote im Verhältnis zum Einkommen) und legt ihr es für einen bestimmten Grund zurück (Notgroschen, Urlaub, Finanzierung, Kauf von Aktien oder Kryptos)? Wenn nein, an was liegt das? Sind eure Basisausgaben so hoch, das am Ende nichts mehr Nennenswertes über bleibt? Verdient ihr zu wenig oder gebt ihr euer verdientes Geld gleich mit beiden Händen wieder aus, für Dinge die kein Investment im klassischen Sinne sind?

