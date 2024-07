Bild nicht mehr verfügbar. Mit einem großen Zapfenstreich wurde Angela Merkel 2021 in Berlin offiziell verabschiedet. AP/Odd Andersen)

"Sie kennen mich." Mit diesem Satz beginnt das TV-Geburtstagsgeschenk für Angela Merkel. "Sie kennen mich", das ist eines der berühmtesten Zitate der deutschen Altkanzlerin.

Es stammt aus dem Bundestagswahlkampf 2013. Damals war Merkel seit acht Jahren im Amt, wollte wiedergewählt werden und daher den Deutschen versichern, dass sie bei ihr gut aufgehoben seien.

Und ja, Merkel ist ja auch keine Unbekannte. 16 Jahre lang, von 2005 bis 2021, hielt sie sich im Kanzleramt. Es gibt eine ganze "Generation Merkel", die lange Zeit niemand anderen an der Spitze der deutschen Bundesregierung erlebt hatte.

Gibt es nicht schon genug Merkel-Dokus?

Was also soll eine Dokumentation, auch wenn sie neu ist, noch Unbekanntes zutage fördern? Zumal Merkel bei dem Werk mit dem Titel Schicksalsjahre einer Kanzlerin nicht selbst mitgewirkt hat. Und gab es nicht vor drei Jahren, als sie begann, aus dem Amt zu scheiden, genug Erzählungen über sie?

Die Antwort lautet: Ja und Nein. Einerseits meint man, es existiere in Deutschland ohnehin kein Mensch, der nicht die ostdeutsche Aufstiegsgeschichte Merkels kennt.

Sie wird auch diesmal wieder ausführlich erzählt, was aber kein Manko ist. Im Gegenteil: Eine Angela Merkel, die in nicht ganz scharfem Schwarz-Weiß die DDR durch ihre letzten Tage begleitet, ist immer wieder sehenswert, zumal sie selbst beisteuert, worin die "Ossis" besser sind als viele "Wessis": "Wir können auch mal die Klappe halten."

Am 15. Juli in der ARD

Autor Tim Evers hat sich tief in die Archive gewühlt. Die reiche Ernte (fünf Folgen à 30 Minuten) kann man in Deutschland in der Mediathek abrufen, in Österreich wird diese geogeblockt. Für alle zu sehen ist aber am 15. Juli, zwei Tage vor Merkels 70er, um 22.30 Uhr in der ARD eine neunzigminütige Fassung.

Man sieht die vielen Stationen dieses außergewöhnlichen Aufstiegs und langweilt sich dennoch nicht. Denn Evers legt eine mehrschichtige Arbeit vor und referiert nicht nur die Chronologie ihrer Karriere. rbb/SWR/MDR/Looksfilm/IMAGO/Sven

"Seit ihrem Abschied aus dem Amt hat sich der Blick auf ihre Kanzlerschaft verändert. Deutschland erlebt sich gerade als Land in der Krise", sagt er und fragt: "Hat das auch mit 16 Merkel-Jahren zu tun?"

Viele Versäumnisse

Diese Frage lässt sich erst mit Abstand zu ihrer Kanzlerschaft beantworten. Viele Versäumnisse wurden durch den Lauf der Geschichte bloßgelegt: die kaputtgesparte Bundeswehr etwa oder die Abhängigkeit vom russischen Gas ebenso wie die schleppende Digitalisierung des Landes. Deutschland sei ihr während der Corona-Pandemie vorgekommen wie ein riesiges Faxgerät, sagt die Autorin und Podcasterin Samira El Ouassil, eine der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen.

Diese sind gut ausgewählt. Der Bogen spannt sich von Merkels treu ergebenem, langjährigen Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maiziérè bis zum Youtuber Le Floid.

Ersterer beschreibt ihr Erfolgsgeheimnis so: "Dass sie immer unterschätzt wurde." Zweiterer zollt der Ex-Kanzlerin Respekt, weil sie mit ihrer "Merkelraute" einen weltweit bekannten "Signature-Move" etabliert hat, was ansonsten nur Wrestlern gelinge.

Sie alle bemühen sich, die Diskrepanz zu verkleinern, zwischen der Frau, die lange allgegenwärtig war und dennoch oft unergründlich. Bodenständig und unprätentiös regierte Merkel. Aber natürlich beherrschte die erste Frau im Kanzleramt die Klaviatur der Macht, sonst hätte sie sich nie so lange halten können.

Eine Frau zwischen Raute und Krise: Angela Merkel, die erste Bundeskanzlerin Deutschlands, hier im Bild mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obaman. rbb/SWR/MDR/Looksfilm/Barack Oba

"Jeder hat sich so seine eigene Angela Merkel zurechtprojiziert, wie er sie haben wollte. Und dadurch konnte sie gewählt werden", meint die aus der Ukraine stammende Publizistin Marina Weisband.

Und der Blogger Tilo Jung beschreibt Merkels Stil so: "Bloß nicht die Leute beunruhigen damit, dass man irgendwelche großen Sachen ändern will. Wir belassen es im Großen und Ganzen dann doch so und verwalten, was uns natürlich jetzt heutzutage um die Ohren fliegt."

Warten auf die Memoiren

Gezeigt wird auch, wie unter Merkel, die selbst eine Frau der leisen Töne ist, die Begleitmusik mit dem Aufstieg der AfD immer schriller wurde. Das Erstarken der Partei steht auf der Minusseite in der Merkel’schen Bilanz.

Viel dazu beigetragen hat der Satz aus dem Jahr 2015, als so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen: "Wir schaffen das."

Den zerlegt Lars Herrmann, ein ehemaliger CDU-Anhänger, der dann für die AfD im Bundestag saß und sich schließlich wieder der CDU zuwandte. Dieser Satz, sagt er, habe doch nur zudecken sollen, dass etwas nicht funktioniere.

Wie sie selbst über ihr Erbe denkt, das bleibt offen. Aber vielleicht ist im November mehr zu erfahren. Dann nämlich legt Merkel ihre Memoiren vor. (Birgit Baumann, 12.7.2024)